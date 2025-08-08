শিলিগুড়ি, 8 অগস্ট: এবার পুজোয় আরও রোমাঞ্চকর হতে চলেছে পাহাড় ভ্রমণ ৷ পর্যটকদের জন্য দু’টি নতুন টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ৷ পাহাড়, চা-বাগান আর জঙ্গলের অভিজ্ঞতার অপরূপ মেলবন্ধনে ওই পরিষেবা চালু করা হবে ৷ যার একটির নাম 'বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইল' ৷ আর অন্যটি, 'টি টিম্বার ট্রেইল' ৷
আর এই দুই পরিষেবার কথা প্রকাশ্যে আসতেই খুশি পর্যটনমহল ৷ কারণ, দু’টির মধ্যে টি টিম্বার ট্রেইলটি আবার চার্টার্ড পরিষেবা ৷ বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইলটি চলবে টুং থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত ৷ আর টি টিম্বার ট্রেইল চলবে সুকনা থেকে রংটং পর্যন্ত ৷ দু’টি পরিষেবাতেই হেরিটেজ টয়ট্রেনে চেপে পাহাড় নদী, চা-বাগানের সঙ্গে পাহাড়ি বনভূমিতে ঘুরতে পারবেন পর্যটকরা ৷ করতে পারবেন ট্রেকিং ৷
এই জয় রাইড ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে এখানকার পরিবেশের অপার সৌন্দর্য, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপভোগ করবেন পর্যটকরা ৷ এমনটাই দাবি করেছেন ডিএইচআর-এর অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী ৷ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, দু’টি ভিন্ন রুটে বিশেষ জয়রাইড টয়ট্রেন চলবে ৷ আগামী 20 সেপ্টেম্বর থেকে পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ৷
ঋষভ চৌধুরী বলেন, "হেরিটেজ টয়ট্রেনে এখানকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিবেশের সঙ্গে পর্যটকদের পুরোপুরি পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই জন্যই এই ভাবনা ৷ এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে এখানকার নদী, পাহাড়, চা-বাগান এবং পাহাড়ি বনভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷ সেই সঙ্গে করতে পারবেন ট্রেকিং ৷ অবশ্যই বিশেষ প্রাপ্তি হিসাবে থাকবে আদিবাসীদের হাতে তৈরি মধ্যাহ্নভোজ ৷ আর এই জয় রাইড সফরের জন্য বনদফতরের সঙ্গে ডিএইচআর একটি মউ স্বাক্ষর করেছে ৷ সঙ্গে কার্শিয়াংয়ে টয়ট্রেনের মিউজিয়ামও দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷"
বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইলে কার্শিয়াং আর্কাইভ মিউজিয়াম ঘুরে দেখার পর পর্যটকরা সেখান থেকে ডাউহিল যেতে পারবেন ৷ সেখানকার বনভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি, পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করার সুযোগ মিলবে ৷ সারাদিন সেখানে কাটানোর পর দুপুরে আদিবাসীদের হাতে তৈরি খাবার থাকবে ৷ পর্যটকরা সেখান থেকে সূর্যাস্তের পর আবার টয়ট্রেনে করে মহানদী হয়ে ফিরে আসবেন ৷
অন্যদিকে, টি টিম্বার সাফারি চালুর ক্ষেত্রে চা ও বনভূমিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঋষভ চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "এখানকার বিশেষ ঐতিহ্য টি ও টিম্বার ৷ তার সঙ্গে পর্যটকদের এই জয় রাইড সুকনা থেকে রংটং পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ সমতল ও পাহাড়ি পথ ঘুরে পর্যটকরা উপভোগ করবেন এখানকার চা-বাগান, বন, ও স্থানীয় সংস্কৃতি ৷ হেরিটেজ টয়ট্রেনে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে স্থানীয় সম্পদ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচিয় করানো হবে ৷ পাহাড় সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকবে ৷ তবে, এর ভাড়া ও বুকিং শুরুর দিন এখনও ঠিক হয়নি, আলোচনা চলছে ৷ শীঘ্রই তা প্রকাশ করা হবে ৷"