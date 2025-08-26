ETV Bharat / state

পুজোয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে পাহাড়, 3 নতুন রুটে চালু টয়ট্রেন পরিষেবা

টয়ট্রেনে চেপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য থাকবে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির নাচগান ও আকর্ষণীয় খাবারের সম্ভার ।

Toy train services
পুজোর আগে তিনটি নতুন রুটে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read

দার্জিলিং, 26 অগস্ট: পুজোর আগে আরও জমজমাট হতে চলেছে পাহাড় ভ্রমণ । এসময় পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকদের জন্য উপহার নিয়ে এল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) । আগামী 20 সেপ্টেম্বর থেকে চালু হচ্ছে পাহাড়ের তিনটি নতুন রুটে বিশেষ জয়রাইড বা টয়ট্রেন পরিষেবা । যার মধ্যে পাহাড়ি খেলনা গাড়ির ঐতিহাসিক স্টিম ইঞ্জিনের মজাও উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ।

টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল

এই তিনটি নতুন জয়রাইডের প্রথমটি হল, টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল । শিলিগুড়ি-রংটংয়ের মধ্যে প্রতি শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে টয়ট্রেনটি । বেলা 12টায় শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে টয়ট্রেনটি দেড়টায় রংটংয়ে পৌঁছবে । রংটংয়ে চার ঘণ্টা ঘোরার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা । হাতের কাছেই রয়েছে চা-বাগান । সেখানে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি চা কারখানা পরিদর্শন, চা-পাতা তোলার অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় লোকো সংস্কৃতির খাবারে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন থাকবে পর্যটকদের জন্য । বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামা পর্যটকদের কাছে পরিষেবাটি জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ।

20 সেপ্টেম্বর থেকে চালু হচ্ছে ওই তিনটি রুটে পরিষেবা (ইটিভি ভারত)

দার্জিলিং–কার্শিয়াং স্টিম স্পেশাল

দ্বিতীয় জয়রাইড হল, দার্জিলিং-কার্শিয়াং স্টিম স্পেশাল । প্রতি শনিবার ও রবিবার চলবে টয়ট্রেনটি । শনিবার দার্জিলিং থেকে কার্শিয়াং রওনা হবে স্টিম ইঞ্জিন চালিত এই প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবা । রবিবার কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং ফিরে আসবে । এই টয়ট্রেন যাত্রায় নিয়মিত স্টেশন ছাড়াও প্রধান পর্যটন, দর্শনীয় স্থানগুলিতে ট্রেনটি থামবে পর্যটকদের ঘুরে বেড়ানোর জন্য ।

Toy train services
ডিএইচআর'র প্রতিষ্ঠা দিবসে টয়ট্রেন যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

কার্শিয়াং-মহানদী সানরাইজ স্পেশাল

তৃতীয় জয়রাইড হল, কার্শিয়াং-মহানদী সানরাইজ স্পেশাল । প্রতি রবিবার করে চলবে । সকাল 7টা 15 মিনিটে কার্শিয়াং থেকে রওনা দিয়ে সকাল 10টায় মহানদী থেকে কার্শিয়াং ফিরে আসবে । পাহাড়ের সকালের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ করে দিতেই এই ট্রেন পরিষেবা বলে জানান ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী ।

পর্যটকদের ঢল নামার আশায় ব্যবসায়ীরা

তিনি বলেন, "পুজোর ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য এই নতুন তিন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে । এই তিন পরিষেবায় পর্যটক ও যাত্রীরা একদিকে যেমন হেরিটেজ টয়ট্রেনের মজা উপভোগ করতে পারবেন, অন্যদিকে, একইভাবে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও লোকসংস্কৃতির স্বাদও পাবেন । কিছুদিনের মধ্যেই এই তিনটি জয়রাইডের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করা হবে ।"

Toy train services
টয়ট্রেন যাত্রা বিশেষভাবে সক্ষমদের (নিজস্ব ছবি)

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এই ধরনের পরিষেবা পাহাড়ের পর্যটনকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে । তবে এই পরিষেবাগুলো চালু করার সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে সেগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হবে ৷ আরও বেশি পর্যটকদের ঢল নামবে পাহাড়ে ।"

Toy train services
জয়রাইড (নিজস্ব ছবি)

এবার তিনটি নতুন রুটে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু হলে জয়রাইডে একইসঙ্গে সমতল থেকে পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য, চা-বাগানের সবুজ গালিচা, ঘন জঙ্গল, সবই উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা । পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য থাকবে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির নাচগান ও আকর্ষণীয় খাবারের সম্ভার । সবমিলিয়ে পুজোর ভ্রমণে এসে এক অন্য অভিজ্ঞতা পেতে চলেছেন পর্যটকরা ।

Toy train services
শিলিগুড়ি-রংটং রুটে নয়া টয়ট্রেন পরিষেবা (নিজস্ব ছবি)

ডিএইচআর-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

প্রসঙ্গত, 23 অগস্ট ছিল ডিএইচআর'র প্রতিষ্ঠা দিবস । 145 বছর আগে এই দিনে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত প্রথম টয়ট্রেনের চাকা গড়িয়েছিল । দিনটি আলাদাভাবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিল ডিএইচআর । স্থানীয় এক বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণ মহিলাদের জন্য স্টিম ইঞ্জিন চালিত টয়ট্রেন রাইডের আয়োজন করা হয় । দার্জিলিং থেকে ঘুম ও পুনরায় দার্জিলিং পর্যন্ত সফর । বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের অনেকের কাছেই এটি ছিল তাঁদের জীবনের প্রথম টয়ট্রেন যাত্রা । যা তাঁরা 'অমলিন স্মৃতি' বলে জানিয়েছেন । তাঁদের এই আনন্দ এই উদযাপনকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তোলে ।

Toy train services
বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের টয়ট্রেন যাত্রা করানো হয় (নিজস্ব ছবি)

DARJEELING TOY TRAINTOY TRAIN ROUTESটয়ট্রেন পরিষেবানতুন রুটে টয়ট্রেন পরিষেবাTOY TRAIN SERVICES

