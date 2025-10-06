ETV Bharat / state

পাহাড়ে ধসের জেরে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা, পর্যটনে 40 কোটির ক্ষতিতে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

পর পর হোটেল বুকিং বাতিলের হিড়িক পাহাড়ে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফের অন্ধকার নেমে এল পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে পাহাড়বাসীর জীবনে ৷

টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 12:25 PM IST

দার্জিলিং, 6 অক্টোবর: টানা বৃষ্টি-ধসে বিধ্বস্ত পাহাড় । দার্জিলিং থেকে কালিম্পং, কার্শিয়াং থেকে মিরিক- সর্বত্র চিত্রটা একই । এবার ধসে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরিক ও কার্শিয়াং মহকুমা । রবিবার রাত পর্যন্ত সরকারি হিসেবে উত্তরবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে 25 জনের । সংখ্যাটা আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা ।

জায়গায় জায়গায় এখনও চলছে উদ্ধার কাজ । খোলা হয়েছে একাধিক ত্রাণ শিবির । চালু হেল্প লাইন । রাতের দিকে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী 110 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরুও হলেও তীব্র যানজট ৷ যাত্রাও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ । ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে বহু গাড়ি ।

ধসে বিধ্বস্ত পাহাড় (নিজস্ব ছবি)

পর্যটকদের সাহায্য করতে কলকাতার জন্য নাইট বাস সার্ভিস পরিষেবা চালু করেছে এনবিএসটিসি । রাতেই দশটি বাসে প্রায় 600 জনের বেশি পর্যটকদের কলকাতা ফেরানো হয়েছে । বাকিদের মধ্যে শিলিগুড়িতে আটকে থাকা প্রায় 70 জন পর্যটকদের পুলিশ কমিশনারেটের তরফে হোটেলে থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝার এলাকায় মহানন্দা নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । গোটা গ্রাম খালি হয়ে গিয়েছে । প্রায় এক হাজার জনের বেশি গ্রামবাসীরা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ।

ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড় (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, ভরা পর্যটনের মরশুমে এইধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় চিন্তার ভাজ তৈরি ফেলেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মাথায় । কারণ এই ছুটির মরশুমের তুষারপাত হয়েছে নাথুলায় । কিন্তু সড়কের যা পরিস্থিতি ও পাহাড়ে বিপর্যয়ের ঘনঘটায় পর্যটকরা আর পাহাড়মুখি হতে চাইছে না । একের পর এক বুকিং বাতিল হতে শুরু করেছে । অগস্ট এবং সেপ্টেম্বরেও ধসের কারণে বুকিং কম হয়েছিল । অক্টোবর থেকে বুকিংয়ের আশার আলোর দেখা মিলেছিল । কিন্তু ফের সেই আলো নিভিয়ে দিল পাহাড়ের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ।

দার্জিলিং থেকে কালিম্পংয়ে ধস (নিজস্ব ছবি)

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, পাহাড় তো বটেই । গোটা তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে যেভাবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে একদিনে অন্তত পর্যটনে 40 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । এরপর এই ক্ষতির পরিমাণ যে হুহু করে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য । দার্জিলিংয়ের রোহিনী, পুলবাজার, সুখিয়াপোখরি, সুখিয়া, বিজনবাড়ি, ঘুম, জোরবাংলো, মানেভঞ্জন-সহ একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে । সড়কের পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে একাধিক সেতু ও টয়ট্রেনের লাইনের ।

পাহাড়ে ধস সরানোর কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলাতেই 35টি জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে । কালিম্পংয়ে 21টি জায়গায় । দার্জিলিঙে 37টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 109টি বাড়ি । কালিম্পঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 19টি বাড়ি । যান চলাচলের আটটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সম্পূর্ণ ধসে সাফ হয়ে গিয়েছে দার্জিলিঙে। কালিম্পংয়ের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা দুই । এখনও পাঁচটি সড়ক ধসে বন্ধ হয়ে রয়েছে । আর তিনটে সেতু সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তার মধ্যে একটি মিরিকে, একটি পুলবাজারে ও একটি রিশপে ।

পাহাড়ে ধসে বন্ধ রাস্তা (নিজস্ব ছবি)

ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টয়ট্রেনের লাইন । একাধিক জায়গায় লাইন বসে গিয়েছে । যে কারণে শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং ও দার্জিলিং পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে । গত দু'মাসেও ধসের কারণে প্রায় 16 দিন বন্ধ ছিল টয়ট্রেন । ফের ধসে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় জোর ধাক্কা খেল ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ।

এছাড়াও মহাত্মা গান্ধির পাহাড় সফরের 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে একমাস ধরে শতাব্দী যাত্রার আয়োজন করেছিল ডিএইচআর । সেটিও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । 1925 সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দার্জিলিং এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধি । সেই স্মৃতিতেই পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত আটটি যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল । যা ধসের কারণে পিছোতে বাধ্য হয়েছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ।

জাতীয় সড়কে ধস (নিজস্ব ছবি)

এদিকে ধসের কারণে বহু পর্যটক এখনও আটকে রয়েছেন পাহাড়ে । মিরিকেই আটকে প্রায় 300 পর্যটক। তাবাকোশিতে 70 জন, গুরদুংয়ে 40 জন, 20 জন সিটং, বিজনবাড়িতে 38 জন, রিম্বিকে 28 জন, 130 জন জোরবাংলো ও সুখিয়াপোখরিতে আটকে রয়েছে । সিটংয়ে হোমস্টেতে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা হিমাদ্রি পুরকাইত । রাতের মধ্যে প্রায় 700 পাহাড়বাসীকে ত্রাণ শিবিরে সরানো হয়েছে ।

জিটিএ'র চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলেন, "আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি । উদ্ধারকাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে । পর্যটকদের নিরাপদে রাখার জন্য প্রশাসন ও ট্যুর অপারেটরদের বলা হয়েছে । হোটেলগুলোকেও সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । অনেক জায়গায় সকাল থেকে বিদ্যুৎ নেই ৷ সেজন্য সমস্যা আরও বেড়েছে ।"

জাতীয় সড়কে ধস (নিজস্ব ছবি)

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "গত দু'মাসে পাহাড়ে যা ধস হয়েছে তাতে ক্ষতির মধ্যেই আমরা ছিলাম । বুকিং মাত্র 40 শতাংশ হয়েছিল । দুর্গাপুজো থেকে বুকিং আসতে শুরু করে । কিন্তু এই ভয়ানক বিপর্যয় ফের আমাদের আরও বেশি ক্ষতির মুখে ঠেলে দিল । গোটা উত্তরের পর্যটনে এর প্রভাব পড়বে । একদিনেই প্রায় 40 কোটি টাকার ক্ষতি হল । আর এটা পরে আরও বাড়বে ।" অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "ছটির মরশুমের এই বিপর্যয় পর্যটন শিল্পের জন্য বড় ধাক্কা । অনেক পর্যটক বুকিং বাতিল করা শুরু করেছেন । আতঙ্কে তারা আসতে চাইছেন না ।"

পাহাড়ে ধস (নিজস্ব ছবি)

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবাশিস মৈত্র বলেন, " এমনিতেই বুকিং কম আসছিল । আর এই ধসের কারণে আর পর্যটকরা নতুন করে বুকিং করতে চাইছে না । যারা বুকিং করেছিল তারাও ঢালাও বাতিল করা শুরু করেছে ।"

