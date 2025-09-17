টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, পাঁচদিন ধরে বন্ধ শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা

টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, পাঁচদিন ধরে বন্ধ শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা
দিন পাঁচেক আগে রংটং এবং তিনধারিয়ার মধ্যে একাধিক জায়গায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ফলে গত 5 দিন ধরে বন্ধ রয়েছে পরিষেবা ৷
Published : September 17, 2025 at 2:06 PM IST
দার্জিলিং, 17 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত পাহাড় ৷ একাধিক জায়গায় ধসের কারণে বন্ধ শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা । গত 5 দিন ধরে বন্ধ রয়েছে এই পরিষেবা ৷ পুজোর মুখে এই বিপত্তিতে উদ্বেগে পর্যটনমহল । ধস সরিয়ে কবে থেকে পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ।
ধসের কারণে সোমবার পর্যন্ত বাতিল করা হয় শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা ৷ রবিবার বিকেলের মধ্যে ধস সরানোর কাজ শেষ করে ফেলে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ । কিন্তু, রবিবার রাতের দিকে ফের রংটং এবং তিনধারিয়ার মধ্যে একাধিক এলাকায় ধস নামায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এরপর মঙ্গলবার থেকে ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু বুধবারও চালু করা যায়নি পরিষেবা ৷
এই প্রসঙ্গে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর রিষভ চৌধুরী বলেন, "আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে ট্রেন পরিষেবা ৷ রেললাইন মেরামত করে পর্যটকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত না-করা পর্যন্ত ট্রেন চালানো যাবে না । তবে বৃহস্পতিবারও পরিষেবা চালু করা যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷ শুক্রবার ট্রায়াল রানের পর পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"
রেল সূত্রে খবর, ধস নামায় খুব সতর্কভাবে কাজ করতে হচ্ছে রেলকর্মীদের । সেকারণে রেললাইন মেরামতে কাজে আরও বেশি সময় লাগছে ৷ বুধবার ডিএইচআর আধিকারিকরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শন করেন । এলাকা ঘুরে দেখার পরই পরিষেবা বাতিলের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
পুজোর মুখে টয়ট্রেন পরিষেবা বাতিল হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় এর প্রভাব পড়ছে । বহু পর্যটক দার্জিলিং আসছেন খেলনা গাড়ির টানে ৷ কিন্তু, এনজেপি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বাতিল থাকায় অনেকেই হতাশ । এতে রেলেরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন । এই বিষয়ে অ্য়াসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "পুজোর মুখে এই ধরনের পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ায় পর্যটন শিল্পে বিরূপ প্রভাব পড়বে । আমাদের আবেদন যতো দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করা হোক ।"
এদিকে, পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর নিয়ে এসেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর মরশুমে দেখা মিলবে ঐতিহ্যবাহী 130 বছরের পুরনো টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিনের ৷ ডিএইচআর-এর উদ্যোগে চলতি মাসেই দিল্লির রেলওয়ে মিউজিয়াম থেকে রাজ্য়ে চলে আসবে প্রাচীন এক টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিন ৷ দিল্লি থেকে সড়কপথে আনা হবে 'স্টিম লোকোমোটিভ শার্প, স্টিউয়ার্ট অ্যান্ড কো: 777-B' নামে এই ইঞ্জিনটি ৷
পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে একাধিক নতুন পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে হেরিটেজ শিরোপাধারী দার্জিলিং হিমালয়ান রেল ৷ পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের জন্য জঙ্গল টি-সাফারি, কার্শিয়াং ও মহানদী-সহ তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করা হয়েছে ডিএইচআর-এর তরফে ৷ যদিও, পর্যটকদের মধ্যে স্টিম ইঞ্জিনে টানা টয়ট্রেনের টিকিটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷ এই আবহে ধসের কারণে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ায় চিন্তায় পড়েছেন ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ৷