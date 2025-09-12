অশান্ত নেপালে বেড়াতে গিয়ে বিপাকে বর্ধমানের বহু পর্যটক

অশান্ত নেপালে বেড়াতে গিয়ে বিপাকে বর্ধমানের বহু পর্যটক
অনেকেই আটকে হোটেলে৷ চিন্তায় পরিবার৷ প্রশাসনের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷
Published : September 12, 2025 at 8:46 PM IST
বর্ধমান, 12 সেপ্টেম্বর: অশান্ত নেপালে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কিছু পর্যটক। কেউ কেউ আবার চিকিৎসার জন্য নেপালে গিয়েছেন৷ তাঁরাও পড়েছেন সমস্যায়। ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই সব পরিবারগুলোর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া বলে আশ্বস্ত করেছে জেলা প্রশাসন।
পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, মেমারি, মন্তেশ্বর, জামালপুর ব্লক থেকে প্রায় 30 জনের একটা দল নেপালের কাঠমান্ডু থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে পোখরা এলাকায় হোটেল বন্দি হয়ে রয়েছেন। আগামিকাল, শনিবার তাঁদের ফেরার কথা। কিন্তু কিভাবে ফিরবেন, তাঁদের কিছুই জানা নেই। যদিও পর্যটকদের অনেকেই তাঁদের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছেন যে সেখানে তাঁরা সুস্থ আছেন। এমনকি সেখানে আটকে থাকা ছাড়া অন্য কোনও সমস্যায় তাঁদের পড়তে হয়নি।
মন্তেশ্বর এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজলকুমার মণ্ডল। তিনি মশাগ্রামের একটা পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছেন চলতি মাসের 4 সেপ্টেম্বরে। নেপালে যখন পৌঁছান, তখন সেখানে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনদিন পরে তাঁরা যখন কাঠমাণ্ডু পৌঁছান, তখন থেকেই পরিস্থিতি একদম বদলে যায়। তারপর থেকেই তাঁরা হোটেল বন্দি হয়ে আছেন।
মেমারির বাসিন্দা নারায়ণ প্রামাণিক জানান, তাঁরা পোখরা এলাকায় যে হোটেলে বন্দি আছেন, তাঁর কয়েকটা হোটেল আগে দুটো হোটেলে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ফলে তাঁদের হোটেলের মালিক তাঁদের নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন।
জামালপুরের পাঁচড়া এলাকার বাসিন্দা সুনীল সোরেন বলেন, ‘‘আমার বাবা (রবীন সোরেন) নেপালে আটকে আছেন। খুব চিন্তায় আছি। ভয় লাগছে আমাদের। জামালপুরের বিধায়ক আমাদের বাড়িতে এসে খোঁজ খবর নিয়ে গিয়েছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এলাকার লোকেদের সঙ্গে বেড়াতে চলে গিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া জানেন না। ফলে কোনোভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।’’
অন্যদিকে বর্ধমানের সরাইটিকর এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ আরজাদ হোসেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে নেপালে চোখের চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। পরে নেপাল উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি সেখানে হোটেল বন্দি হয়ে পড়েন। পরে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তিনি ইন্দো-নেপাল সীমান্তের যোগবানী দিয়ে বিহারে প্রবেশ করেছেন এবং সেখান থেকে বাড়ি ফিরছেন বলে জানা গিয়েছে।
জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান বলেন, ‘‘খবরটা জানার পরে প্রধানকে জানিয়েছি। বিডিও ও পুলিশ-প্রশাসনকেকেও জানানো হয়েছে। যেসব পরিবারের লোকজন নেপালে গিয়ে আটকে আছেন, সেই পরিবারগুলি যদি প্রশাসনকে লিখিত ভাবে জানায়, তাহলে প্রশাসন ব্যাপারটা জানতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রীও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। পরিবারগুলোকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা তাদের পাশে আছি।’’
জামালপুর ব্লকের পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিকাশ পাকড়ে বলেন, ‘‘জামালপুর ব্লকের পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তিনজন নেপালে বেড়াতে গিয়েছেন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা সেফ জায়গায় আছেন। আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। তাঁদের বলা হয়েছে যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে যোগাযোগ করার জন্য।’’
উল্লেখ্য, সোশাল মিডিয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর অভিযোগে চলতি সপ্তাহের সোমবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নেপাল। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি সরকারের প্রতি দুর্নীতি, আর্থিক দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনকারীরা পথে নামে। দ্রুত ক্ষোভের আগুন নেপালের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীদের চাপে প্রধানমন্ত্রী ওলি পদত্যাগ করেন। ফলে সেই দেশের শাসনভার তুলে নেয় সেনাবাহিনী৷