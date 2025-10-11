ধসের আতঙ্ক কাটিয়ে পাহাড়মুখী পর্যটকরা ! স্বস্তিতে পর্যটন ব্যবসায়ীরা

ধসের আতঙ্ক কাটিয়ে পাহাড়মুখী পর্যটকরা ! স্বস্তিতে পর্যটন ব্যবসায়ীরা
মিরিকে নেমেছে পর্যটকদের ঢল ৷ দার্জিলিং, কার্শিয়াংয়েও চোখে পড়ার মতো ভিড় ৷ দীপাবলির আগে আশায় দিন গুনছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷
Published : October 11, 2025 at 8:38 PM IST
দার্জিলিং, 11 অক্টোবর: পর্যটনে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে পাহাড়ে । দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং তো বটেই, এমনকি মিরিকেও অনায়াসে পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন । ইতিমধ্যে মিরিকে নামতে শুরু করেছে পর্যটকদের ঢল । দার্জিলিং, কার্শিয়াংয়েও ঠাসা পর্যটক । নতুন করে দীপাবলির আগে পাহাড়ের বুকিং বাড়তে শুরু করায় স্বস্তি ফিরেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে । ধসের আতঙ্ক কাটিয়ে ফের পর্যটকরা পাহাড়মুখি হওয়ায় খুশি হোম স্টে থেকে হোটেল ব্যবসায়ীরাও ।
এদিকে, সোমবার ফের পাহাড় সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী ও উদ্ধারকাজে সাহায্যকারী পুলিশ, প্রশাসনিক, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দলের যোদ্ধাদের সম্মান জানাবেন তিনি । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা ।
অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিলিগুড়ি থেকে মিরিকগামী দুধিয়ার বালাসন নদীর উপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ চলছে । মিরিকে বেড়াতে আসা পর্যটকরাই খোদ জানিয়েছেন কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না । অনায়াসে মিরিকে বেড়াতে যাওয়া যাচ্ছে । এমনই এক পর্যটক বেহালার বাসিন্দা রামরতন ঘোষ বলেন, "কোনও অসুবিধাই হয়নি । খুব ভালোভাবে আসা যাচ্ছে । আগে আতঙ্ক ছিল । এখন সেসব কিছু নেই । পরিবার নিয়ে আরামে মিরিকে বেড়াতে আসা যাবে । আমরাও এসেছি ।" আরেক পর্যটক সুন্দরী ঘোষ বলেন, "রাস্তা একদম ভালো রয়েছে । কোন অসুবিধা নেই । কোথাও কোন ধস নেই ।"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "পাহাড় গোটাই খোলা রয়েছে । খালি বিজনবাড়ি, তাবাকোশির মতো কিছু রুরাল পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে । বাকি গোটা পাহাড়ই খোলা । তবে গতবারের তুলনায় সার্বিকভাবে এবার পুজোয় পর্যটনে বুকিং কম হয়েছিল । তবে এখন আবার বুকিং আসছে । পর্যটকরাও আসছে । আতঙ্কের কোনও বিষয় নেই । মিরিকেও তো যাওয়া যাচ্ছে বিকল্প রাস্তা দিয়ে । আশা করছি খুব দ্রুত আবার পাহাড়ের পর্যটনের হাল ফিরবে ।"
প্রসঙ্গত, গত শনিবার অর্থার 4 অক্টোবর টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটে । তাতে 24 জন পাহাড়বাসীর মৃত্যু হয় । আহত হন 22 জন ৷ দুধিয়ার বালাসন সেতু ও পুলবাজার-সহ মোট পাঁচটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 114টি বাড়ি । তবে দার্জিলিং কালিম্পং, কালিম্পং খোলা রয়েছে ।
দুর্গাপুজোর আগে গতবারের তুলনায় এবার 10 থেকে 12 শতাংশ বুকিং এমনিতেই কম হয়েছিল ৷ পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা ছিল দীপাবলীর আগে পাহাড়ের পর্যটনে ভালো বুকিং হবে । কিন্তু শনিবারের ধস এই আশায় জল ঢেলে দিয়েছিল । তবে রাজ্য সরকারে, পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ । যে কারণে ফের একবার পাহাড়ে পর্যটকের ঢল নামতে শুরু করেছে । ইতিমধ্যে পাহাড়ে 60 শতাংশের বেশি বুকিং হয়ে রয়েছে । দীপাবলির সময় তা 90 শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ।