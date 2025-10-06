পাহাড়কে ছন্দে ফেরাতে তৎপরতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের, অব্যবস্থা জলদাপাড়ায় !

পাহাড়কে ছন্দে ফেরাতে তৎপরতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের, অব্যবস্থা জলদাপাড়ায় !
জলমগ্ন জলদাপাড়ায় পর্যটকদের উদ্ধার করতে নামানো হল পে-লোডার ৷ ঝুঁকি নিয়ে চলছে হলং নদী পার ৷
Published : October 6, 2025 at 5:12 PM IST
দার্জিলিং, 6 অক্টোবর: একরাতের ভয়াবহ বৃষ্টিতে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ৷ যার মধ্যে অন্যতম ছিল মিরিকের দুধিয়া ৷ সেখানে বালাসন নদীর উপরে থাকা সেতু ভেঙে যায় জলের স্রোতে ৷ সোমবার সেই ক্ষতিগ্রস্ত সেতু-সহ ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ সেখান থেকেই দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার জানালেন, ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে পাহাড় ৷ ধসের কারণে কিছু রাস্তা বন্ধ থাকলেও, ঘুরপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ফের চালু করা হচ্ছে ৷
রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি এসটিএফ বিনীত গোয়েল ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এডিজি জাভেদ শামিম, আইজি STF গৌরব শর্মা, আইজি উত্তরবঙ্গ রাজেশ যাদব, ডিআইজি দার্জিলিং, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর পরিস্থিতি যাচাই করে দেখেন তাঁরা ৷ সঙ্গে অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরাও ছিলেন ৷
তবে, এ দিন সকাল থেকে সমগ্র পাহাড় ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল ৷ বালাসন নদীর ভয়াবহ রূপ এদিনও দেখা গিয়েছে ৷ শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে আগেই খালি করে দেওয়া হয়েছিল ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিকের মেচিপাড়া ও দাড়াগাঁও গ্রাম ৷ তবে, রবিবার রাতের পর থেকে আর কোনও ধস নামার ঘটনা ঘটেনি ৷ যদিও দুধিয়ায় সেতু ভেঙে যাওয়ায় শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷
দুধিয়ার নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের বাড়িঘর খালি করিয়ে নিরাপদে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে জেলা প্রশাসন ও জিটিএ’র তরফে দুর্গতদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এ দিন সকালে শিলিগুড়িতে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে ৷ তবে, বেলা গড়াতেই আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে ৷
দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "এখন পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে ৷ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী সড়ক দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়েছে ৷ তবে, মিরিক এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে ৷ ঘুম হয়ে মিরিকে পৌঁছাতে হচ্ছে ৷ আমরা হেল্পডেস্ক ও হেল্প লাইন চালু করেছি ৷ অনেক সাহায্যের আবেদন এসেছে ৷ সেই মতো দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ পর্যটকদের বাড়ি ফেরাতে আমরা বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করেছি ৷"
জলদাপাড়া
একদিকে যখন পাহাড়ের জনজীবনকে ফের স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন, ঠিক তখনই অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়ল আলিপুরদুয়ারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ৷ সেখানে পর্যটকদের ঝুঁকি নিয়ে হলং নদী পার করানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ সেখানে জেলা প্রশাসনের তরফে কোনও সাহায্য মেলেনি বলে অভিযোগ করেছেন একাংশ পর্যটক ৷
তাঁরা জানাচ্ছেন, জলদাপাড়ায় যে রিসর্টে তাঁরা উঠেছিলেন, সেখানকার ম্যানেজারের সাহায্য একটি পে-লোডারের ব্যবস্থা করা হয় ৷ সেই পে-লোডারে করে পর্যটকদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কিন্তু, জলমগ্ন জলদাপাড়া থেকে পর্যটকদের বের করতে প্রশাসনের কাউকে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷
পর্যটকদের একজন অভিযোগ করেন, "বন দফতরের কোনও আধিকারিককে আমরা দেখতে পাইনি ৷ আমরা 24 ঘণ্টার বেশি একটা রিসর্টে আটকে ছিলাম ৷ পরে সেখানকার ম্যানেজারের সাহায্যে পে-লোডারের ব্যবস্থা করেছি আমরা ৷ সেটাতে করে এসে নদী পার হয়েছি ৷ আমার সঙ্গে স্ত্রী-সন্তানরা রয়েছে ৷ আরও অনেকে পরিবার নিয়ে এসেছে ৷" ঝুঁকি নিয়ে পে-লোডারে করে পর্যটকদের উদ্ধারের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বন দফতরের এক আধিকারিক ৷
অন্যদিকে, একরাতের বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়ে যাওয়া জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে সেখানে যাচ্ছেন বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ৷ পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে বন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করবেন ৷ সেই সঙ্গে পুনর্বাসন ও মেরামতির কাজ নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷