ETV Bharat / state

বেসরকারি পরিষেবাকে টক্কর ! এবার বায়ো-টয়লেট যুক্ত ভলভো আনছে রাজ্য - VOLVO BUSES WITH BIO TOILETS

পুজোর আগেই রাজ্যে পরিষেবা চালু করছে চারটি অত্যাধুনিক মানের 9600 সিরিজের ভলভো । এক-একটি বাস কিনতে খরচ প্রায় দেড় কোটি টাকা ৷

ETV BHARAT
এবার বায়ো-টয়লেট যুক্ত ভলভো আনছে রাজ্য (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: এবার বেসরকারি সংস্থাকে টেক্কা দিতে বায়ো-টয়লেট যুক্ত দুটি ভলভো বাস পরিষেবায় নামাতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ নিগম । এই বাসগুলি ছাড়াও পুজোর আগেই পরিষেবা চালু করছে চারটি অত্যাধুনিক মানের 9600 সিরিজের ভলভো ।

এর আগেই চলতি বছরের মে মাসে ছ'টি ভলভো বাসের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেগুলি ছিল রাজ্য পরিবহণ দফতরের কেনা প্রথম পর্যায়ের ছ'টি 9600 সিরিজের ভলভো । এবার আরও ছ'টি 9600 সিরিজের বাস কিনল রাজ্য সরকার ৷ যার মধ্যে দু'টিতে থাকছে অত্যাধুনিক মানের বায়ো-টয়লেট ।

ETV BHARAT
রাজ্যে পরিষেবা চালু করছে চারটি অত্যাধুনিক মানের 9600 সিরিজের ভলভো (নিজস্ব চিত্র)

বাজার ধরতে এর আগেও প্রায় সাড়ে ন'কোটি টাকা ব্যয় করে 9600 সিরিজের ভলভো বাস পথে নামিয়েছিল রাজ্য পরিবহণ নিগম । বাসগুলোকে দূরপাল্লার রুটের পরিষেবায় যুক্ত করা হয়েছিল । তবে ইতিমধ্যেই পর্যটন এবং পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত দু'টি বেসরকারি সংস্থা বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাস পথে নামিয়েছে । দূরপাল্লার রুটে বাসগুলো পরিষেবা দিয়ে থাকে । বিলাসবহুল বাসে আরামে সফর এবং কখন নির্দিষ্ট স্টপে বাস থামবে তার জন্য অপেক্ষা না-করে বাসের ভেতরেই বায়ো-টয়লেট ব্যবহার করতে পারায় যাত্রীদের মধ্যে এই বাসগুলির উচ্চ চাহিদা রয়েছে ।

ETV BHARAT
বেসরকারি পরিষেবাকে টক্কর দিতে উদ্যোগ রাজ্যের (নিজস্ব চিত্র)

এর আগে রাজ্য পরিবহণ বিভাগ ছ'টি ভলভো বাস পরিষেবায় যুক্ত করেছিল ঠিকই, তবে বাসেই শৌচালয় এবং প্যান্ট্রি পরিষেবা রেখে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বেসরকারি ভলভোগুলি । তাই যাত্রীদের মধ্যে চাহিদা দেখেই এই বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলিকে টেক্কা দিতে আরও ছ'টি নতুন বাস নামানো হচ্ছে, যার মধ্যে দু'টিতে থাকছে বায়ো-টয়লেট ।

একেবারে সাম্প্রতিক মডেলের 9600 B8R 12.2M Euro VI সিটার কোচ বিলাসবহুল বাস । এর ফলে গণপরিবহণ ব্যবস্থা আরও বেশি মসৃণ ও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে । চালক ও কন্ডাক্টরের বসার আসন ছাড়া এক-একটি বাসের আসন সংখ্যা হল 43 । একেবারে নতুন মডেল তাই বাসগুলোতে রয়েছে হিটিং ব্যবস্থা । পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা । প্রতিটি বাসের এক বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে । এছাড়াও প্রতি বাসের দু'বছর পর্যন্ত অথবা ছয় লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রাইভ লাইন ওয়ারেন্টি রয়েছে ।

ETV BHARAT
চালক-কন্ডাক্টরের আসন ছাড়া বাসে আসন সংখ্যা 43 (নিজস্ব চিত্র)

বাকি বাসের তুলনায় এই বাসগুলো যেমন অনেক বেশি আরামদায়ক, তেমনই যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত । বাসগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত । প্রতিটি বাসের এক বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে । এছাড়াও প্রতি বাসের দু'বছর পর্যন্ত অথবা ছয় লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রাইভ লাইন ওয়ারেন্টি রয়েছে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবহণ বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, "আগামী সপ্তাহেই চারটি বাস বেঙ্গালুরুর ভলভো সংস্থার থেকে রাজ্যে এসে পৌঁছবে, যেগুলিকে পুজোর আগেই পরিষেবায় যুক্ত করা হবে । বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাসগুলি পুজোর পর আসতে চলেছে ।"

জানা গিয়েছে যে, এই বাসগুলোর জন্য নতুন কোনও রুট করা হবে না, বরং বর্তমানে যেই রুটে ভলভো বাস চলছে সেইসব রুটেই উচ্চ যাত্রী চাপের জন্য নতুন ভলভোগুলি একই রুট চালানো হবে । মূলত পুরুলিয়া, আসানসোল, শিলিগুড়ি, বকখালি, দিঘা-সহ আরও দূরপাল্লার রুটগুলিতে বাসগুলো চলবে ।

এহেন আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, তাও আবার অনেক কম খরচে, নিঃসন্দেহে মুখের হাসি চওড়া হবে যাত্রীদের । প্রাথমিকভাবে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে ভাড়া 1300 থেকে 1400 টাকার মধ্যে থাকতে পারে ৷ অন্যান্য রুটেও সাধ্যের মধ্যেই ভাড়া নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে । অন্যদিকে উৎসবের মরশুমে বেসরকারি বাসের ক্ষেত্রে ভাড়া তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে ।

এক-একটি বাস কিনতে খরচ পড়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা এবং বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাসের ক্ষেত্রে খরচ পড়েছে বাড়তি আরও 10 লক্ষ টাকা । এই বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: এবার বেসরকারি সংস্থাকে টেক্কা দিতে বায়ো-টয়লেট যুক্ত দুটি ভলভো বাস পরিষেবায় নামাতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ নিগম । এই বাসগুলি ছাড়াও পুজোর আগেই পরিষেবা চালু করছে চারটি অত্যাধুনিক মানের 9600 সিরিজের ভলভো ।

এর আগেই চলতি বছরের মে মাসে ছ'টি ভলভো বাসের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেগুলি ছিল রাজ্য পরিবহণ দফতরের কেনা প্রথম পর্যায়ের ছ'টি 9600 সিরিজের ভলভো । এবার আরও ছ'টি 9600 সিরিজের বাস কিনল রাজ্য সরকার ৷ যার মধ্যে দু'টিতে থাকছে অত্যাধুনিক মানের বায়ো-টয়লেট ।

ETV BHARAT
রাজ্যে পরিষেবা চালু করছে চারটি অত্যাধুনিক মানের 9600 সিরিজের ভলভো (নিজস্ব চিত্র)

বাজার ধরতে এর আগেও প্রায় সাড়ে ন'কোটি টাকা ব্যয় করে 9600 সিরিজের ভলভো বাস পথে নামিয়েছিল রাজ্য পরিবহণ নিগম । বাসগুলোকে দূরপাল্লার রুটের পরিষেবায় যুক্ত করা হয়েছিল । তবে ইতিমধ্যেই পর্যটন এবং পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত দু'টি বেসরকারি সংস্থা বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাস পথে নামিয়েছে । দূরপাল্লার রুটে বাসগুলো পরিষেবা দিয়ে থাকে । বিলাসবহুল বাসে আরামে সফর এবং কখন নির্দিষ্ট স্টপে বাস থামবে তার জন্য অপেক্ষা না-করে বাসের ভেতরেই বায়ো-টয়লেট ব্যবহার করতে পারায় যাত্রীদের মধ্যে এই বাসগুলির উচ্চ চাহিদা রয়েছে ।

ETV BHARAT
বেসরকারি পরিষেবাকে টক্কর দিতে উদ্যোগ রাজ্যের (নিজস্ব চিত্র)

এর আগে রাজ্য পরিবহণ বিভাগ ছ'টি ভলভো বাস পরিষেবায় যুক্ত করেছিল ঠিকই, তবে বাসেই শৌচালয় এবং প্যান্ট্রি পরিষেবা রেখে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বেসরকারি ভলভোগুলি । তাই যাত্রীদের মধ্যে চাহিদা দেখেই এই বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলিকে টেক্কা দিতে আরও ছ'টি নতুন বাস নামানো হচ্ছে, যার মধ্যে দু'টিতে থাকছে বায়ো-টয়লেট ।

একেবারে সাম্প্রতিক মডেলের 9600 B8R 12.2M Euro VI সিটার কোচ বিলাসবহুল বাস । এর ফলে গণপরিবহণ ব্যবস্থা আরও বেশি মসৃণ ও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে । চালক ও কন্ডাক্টরের বসার আসন ছাড়া এক-একটি বাসের আসন সংখ্যা হল 43 । একেবারে নতুন মডেল তাই বাসগুলোতে রয়েছে হিটিং ব্যবস্থা । পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা । প্রতিটি বাসের এক বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে । এছাড়াও প্রতি বাসের দু'বছর পর্যন্ত অথবা ছয় লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রাইভ লাইন ওয়ারেন্টি রয়েছে ।

ETV BHARAT
চালক-কন্ডাক্টরের আসন ছাড়া বাসে আসন সংখ্যা 43 (নিজস্ব চিত্র)

বাকি বাসের তুলনায় এই বাসগুলো যেমন অনেক বেশি আরামদায়ক, তেমনই যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত । বাসগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত । প্রতিটি বাসের এক বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে । এছাড়াও প্রতি বাসের দু'বছর পর্যন্ত অথবা ছয় লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রাইভ লাইন ওয়ারেন্টি রয়েছে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবহণ বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, "আগামী সপ্তাহেই চারটি বাস বেঙ্গালুরুর ভলভো সংস্থার থেকে রাজ্যে এসে পৌঁছবে, যেগুলিকে পুজোর আগেই পরিষেবায় যুক্ত করা হবে । বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাসগুলি পুজোর পর আসতে চলেছে ।"

জানা গিয়েছে যে, এই বাসগুলোর জন্য নতুন কোনও রুট করা হবে না, বরং বর্তমানে যেই রুটে ভলভো বাস চলছে সেইসব রুটেই উচ্চ যাত্রী চাপের জন্য নতুন ভলভোগুলি একই রুট চালানো হবে । মূলত পুরুলিয়া, আসানসোল, শিলিগুড়ি, বকখালি, দিঘা-সহ আরও দূরপাল্লার রুটগুলিতে বাসগুলো চলবে ।

এহেন আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, তাও আবার অনেক কম খরচে, নিঃসন্দেহে মুখের হাসি চওড়া হবে যাত্রীদের । প্রাথমিকভাবে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে ভাড়া 1300 থেকে 1400 টাকার মধ্যে থাকতে পারে ৷ অন্যান্য রুটেও সাধ্যের মধ্যেই ভাড়া নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে । অন্যদিকে উৎসবের মরশুমে বেসরকারি বাসের ক্ষেত্রে ভাড়া তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে ।

এক-একটি বাস কিনতে খরচ পড়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা এবং বায়ো-টয়লেট যুক্ত বাসের ক্ষেত্রে খরচ পড়েছে বাড়তি আরও 10 লক্ষ টাকা । এই বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE TRANSPORT CORPORATIONBIO TOILETS IN BUSবায়ো টয়লেট যুক্ত ভলভো বাসরাজ্য পরিবহণ নিগমVOLVO BUSES WITH BIO TOILETS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.