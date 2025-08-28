আমডাঙা, 28 অগস্ট: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে পুলিশের জালে তৃণাঙ্কুর ঘনিষ্ঠ টিএমসিপি নেতা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনেই গ্রেফতার করা হয় কাজী রহিম উদ্দিন নামে ওই টিএমসিপি নেতাকে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ইএমআই শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্যের নামে দামি বাইক কেনার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু সময়মতো EMI শোধ না-করার অভিযোগে আমডাঙার গাদামারা হাট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত টিএমসিপি নেতাকে বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।
জানা গিয়েছে, টিএমসিপি নেতা কাজী রহিম উদ্দিনের বাড়ি মরিচা পঞ্চায়েতের পরশডাঙা-হরবাটি এলাকায়। আমডাঙা এলাকায় ডাকসাইটে নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একাধিক পোস্ট রয়েছে। ছবি রয়েছে টিএমসিপি'র রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে দলের সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গেও। তিনি টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যর ঘনিষ্ঠ বলেই খবর দলীয় সূত্র মারফত।
রীতিমতো প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে কাজি রহিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, চড়া সুদে টাকা পাইয়ে দিতে তিনি অন্যকে সাহায্য করতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তারপর ধার মেটাতে না-পারলে তাঁদের নামে নিজে গাড়ি কিনে নিয়ে ব্যবহার করতেন রহিম উদ্দিন। এছাড়া বেআইনিভাবে একজনের গাড়ি অন্যকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে এই টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে।
এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা আশিস তালুকদার বলেন, "ও'র সঙ্গে প্রথমে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুযোগে আমাকে ভুল বুঝিয়ে আমার ডকুমেন্ট ব্যবহার করে নতুন বাইক কিনে নেয়। বাইক কেনার সময় আমি ডাউনপেমেন্টও করেছিলাম। পরবর্তীতে রহিম উদ্দিন প্রতিশ্রুতি দেয় বাইকের ইএমআই চালাবে সে। কিন্তু ইএমআই পরিশোধ করছিল না। এই কারণে ফিন্যান্স কোম্পানির লোক বারবার আমার বাড়ি আসছিল। এটা নিয়ে বলতে গেলে উল্টে রহিম উদ্দিন আমাকে হুমকি দেয়। বলে, ইএমআই-এর কোনও টাকায় পরিশোধ করবে না সে। তাই, আমডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছি।"
তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ কাজী রহিম উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তি বেড়েছে শাসক শিবিরের। যদিও আমডাঙা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান দাবি করেছেন, কাজী রহিম উদ্দিন নামের কোনও নেতাকে তিনি চেনেন না। কোনওদিন ব্লকের কোনও কর্মসূচিতেও তাঁকে দেখেননি তিনি। নেতাদের সঙ্গে ছবি অনেকেরই থাকতে পারে, তার মানে এই নয় যে সে দলের সঙ্গে যুক্ত।" অন্যদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে আর কারও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বারাসত পুলিশ জেলার এক পদস্থ কর্তা।