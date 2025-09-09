রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোয় গ্রেফতার তৃণমূলের ছাত্রনেতা, বহিষ্কার করল সংগঠনও

রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোয় গ্রেফতার তৃণমূলের ছাত্রনেতা, বহিষ্কার করল সংগঠনও
সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছবি পোড়ান টিএমসিপি নেতা ৷ তখনই রবীন্দ্রনাথের ছবিও পোড়ানো হয় ৷
Published : September 9, 2025 at 6:28 PM IST
মালদা, 9 সেপ্টেম্বর: আন্দোলনের নামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানোর ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে অবশেষে পদক্ষেপ করল চাঁচল থানার পুলিশ ৷ সোমবার রাতে নিজের বাড়ি থেকে ওই ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার ধৃত নেতাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালেও, বিচারক ওই নেতাকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই ঘটনায় গতকাল রাতেই সংগঠন থেকে ধৃত নেতাকে বহিষ্কার করেছে টিএমসিপির রাজ্য নেতৃত্ব ৷ একইসঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছে সংগঠনের চাঁচল কলেজ ইউনিট ৷
সম্প্রতি কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে ফেলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার চাঁচল কলেজে বিক্ষোভ আন্দোলন করে টিএমসিপির চাঁচল কলেজ ইউনিট ৷ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের চাঁচল কলেজ ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোয়েল ৷ তিনি এই কলেজেরই পাস কোর্সের ষষ্ঠ সেমেস্টারের ছাত্র ৷ নেতাজির ছবি হাতে বিক্ষোভ চলাকালীন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছবি পোড়াতে শুরু করেন ৷ একসময় পুড়িয়ে দেওয়া হয় নোবেলজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও ৷
গোটা বিষয়টি কয়েকদিন চাপা ছিল ৷ রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার দিনের ভিডিয়ো ক্লিপ প্রকাশিত হতেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য ৷ বিতর্কের ঝড় ওঠে রাজ্যজুড়ে ৷ নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব ৷ নিন্দা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে ৷ চাঞ্চল্য ছড়ায় বিদ্বজ্জন মহলেও ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিনই আসানসোলে ধীক্কার মিছিল করেছেন সেখানকার শিল্পীরা ৷ এই ঘটনা আগামীতে কতটা ঝড় তুলতে পারে, তা আঁচ করে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব এই ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নেয় ৷ এরপরেই গতকাল রাতে নাসিমুল হক সোয়েলকে গ্রেফতার করে চাঁচল থানার পুলিশ ৷
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, "ওই ঘটনায় এক ব্যক্তি চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে চাঁচল থানার পুলিশ নাসিমুল হক সোয়েলকে গ্রেফতার করে ৷ ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ধৃতকে আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত চলছে ৷"
এই ঘটনা নিয়ে এখনও মুখে কুলুপ মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের ৷ টিএমসিপির জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের বক্তব্য, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশের গর্ব ৷ তাঁর অপমান মানে গোটা দেশের অপমান ৷ আমার ধারণা, সেদিন অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ তবু ঘটনা যে ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না ৷ সবকিছু বিবেচনা করে সংগঠনের নেতৃত্ব ওই নেতাকে বহিষ্কার করেছেন ৷ পাশাপাশি পুলিশ নিজের মতো করে তদন্ত করছে ৷"