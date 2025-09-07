রবীন্দ্রনাথের ছবি পুড়িয়ে বিতর্কে টিএমসিপি ! প্রতিবাদে সরব বিজেপি

রবীন্দ্রনাথের ছবি পুড়িয়ে বিতর্কে টিএমসিপি ! প্রতিবাদে সরব বিজেপি
ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দায় সরব হয়েছে বিজেপি । অনিচ্ছাকৃত ভুলের এই ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলা সভাপতি ৷
মালদা, 7 সেপ্টেম্বর: বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষা ও বাংলায় কথা বলা ভারতীয়দের হেনস্তার প্রতিবাদে কলকাতার ধর্মতলায় প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করেছিল তৃণমূল ৷ সেই মঞ্চ খুলে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ এনিয়ে সরব হয়েছিলেন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছবি পোড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবিই পুড়িয়ে দিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরা ৷
গত মঙ্গলবার চাঁচল কলেজে ঘটনাটি ঘটলেও তা প্রকাশ্যে এসেছে রবিবার ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব মুখে কুলুপ আঁটলেও সরব হয়েছে বিজেপি ৷ নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্যের মতো নেতারা ৷ ঘটনাটি যে সঠিক তা অবশ্য মেনে নিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলা সভাপতি ৷
ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চ খোলার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার চাঁচল কলেজে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ওই কলেজের টিএমসিপি ইউনিট ৷ বিক্ষোভ চলাকালীন নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি নিয়ে বাংলা ভাষার সমর্থনে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন টিএমসিপির নেতা-কর্মীরা ৷ ওই কর্মসূচিতে টিএমসিপির তরফে হুমকি দেওয়া হয়, একবার তাঁদের নেত্রী অনুমতি দিলেই রাজ্যের প্রতিটি বিজেপি দফতরে তাঁরা তালা ঝুলিয়ে দেবেন ৷ বিজেপি নেতাদের রাস্তায় ফেলে ব্যবস্থা নেবেন ৷ তখনই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি পোড়াতে শুরু করেন তাঁরা ৷ একসময় জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাদের হাতে থাকা রবীন্দ্রনাথের ছবিও ৷
কলেজের পড়ুয়ারা দাবি করেছেন, সেদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন টিএমসিপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার ৷ যাঁর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিএমসিপির চাঁচল কলেজ ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোয়েল, ইউনিটের কোর কমিটির সদস্য বাপি আলি-সহ রকি হোসেন, মেরাজ হোসেন, ফাইয়াজ আলম-সহ শতাধিক কর্মী ৷
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চাঁচল কলেজ ইউনিট এর সদস্যরা বিশ্ববরেণ্য কবি তথা বাংলা বাঙালি ও সারা ভারতবর্ষের গর্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ যানাচ্ছে !!!
তৃণমূল কংগ্রেস এক রাশ লজ্জা ! ছিঃ
পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের মিথ্যে অভিযোগ তুলে এবং কলকাতায় তৃণমূলের…
এদিন ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চাঁচল কলেজ ইউনিটের সদস্যরা বিশ্ববরেণ্য কবি তথা বাংলা, বাঙালি ও সারা ভারতবর্ষের গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস একরাশ লজ্জা ৷ ছিঃ ! মাননীয়া যখন বাঙালি অস্মিতার জিগির তুলে মেকি ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলার জনগণকে বোকা বানানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছবি পোড়াচ্ছে ওনারই দলের ছাত্রছাত্রীরা ৷ এটাই তৃণমূলের আসল চেহারা ৷ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এরা সম্মান জানাবে এটা তো আশাই করা যায় না ৷ এই ঘৃণ্য কাজের কোনও নিন্দাই যথেষ্ট নয় ৷"
অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য কোন চরম সীমায় পৌঁছালে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে!
মালদহের চাঁচল কলেজ প্রাঙ্গণে এক টিএমসিপি নেতা প্রকাশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে এ দৃশ্য শুধু গোটা বাঙালি সমাজকে মর্মাহতই করে না, বরং মাথা নত করে…
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য কোন চরম সীমায় পৌঁছালে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে ! এ দৃশ্য শুধু গোটা বাঙালি সমাজকে মর্মাহতই করে না বরং মাথা নত করে দেয় ৷ মালদার চাঁচল কলেজ প্রাঙ্গণে এক টিএমসিপি নেতা প্রকাশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তথাকথিত ভাষা আন্দোলন-এর নামে যেসব ভণ্ডামির নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে, মালদার এই ঘটনাও তারই জঘন্য বহিঃপ্রকাশ ৷ কবিগুরুর ছবি দাহ করার অপচেষ্টার মতো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে যদি প্রতিবাদের অংশ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তবে সেটি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয় ৷" তিনি এই ঘটনায় যথাযথ পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ৷
তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার নামে কর্মসূচি করতে গিয়ে চরম লজ্জাজনক কাজ করছে।
TMCP সভাপতি চাঁচল কলেজের AB Soyel-এর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিকৃতির পাশাপাশি বিশ্বকবি, নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি…
এই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করার নামে কর্মসূচি করতে গিয়ে চরম লজ্জাজনক কাজ করছে ৷ টিএমসিপি সভাপতি চাঁচল কলেজের এসবি সোয়েলের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিকৃতির পাশাপাশি বিশ্বকবি, নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি পর্যন্ত দাহ করছে ৷ এটাই তৃণমূলিদের আসল চেহারা ৷ এটাই কি তৃণমূলের বাঙালি অস্মিতা ? এটাই কি টিএমসিপির তথাকথিত বাঙালি প্রেম ? ছিঃ ! ছিঃ ! ছিঃ !"
গোটা ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতির বক্তব্য, "আমার কাছেও এই অভিযোগ এসেছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ঘটনা ঘটাবে সেটা মনে হয় না ৷ তবে ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কখনও কাম্য নয় ৷ যদি সত্যিই এই ঘটনা ঘটে থাকে তবে আমরা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করব ৷"