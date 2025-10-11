ETV Bharat / state

দলেরই মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানের জামা ছিড়ে, কালি মাখিয়ে হেনস্তা তৃণমূলের

পঞ্চায়েত প্রধানের অভিযোগ, তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসের ভিতরে ঢুকে তাঁকে মারধর করে, তাঁর জামাও ছিড়ে দেয় ৷

panchayat pradhan
পঞ্চায়েত প্রধানের জামা ছিড়ে কালি মাখিয়ে হেনস্তা (ইটিভি ভারত)
চাঙ্গুয়াল, 11 অক্টোবর: এলাকায় উন্নয়নের কাজ না হওয়া নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে হামলা। অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে শারিরীক হেনস্তার পাশাপাশি তাঁর মুখেও কালি লাগিয়ে দেওয়া হয়। তিনি হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে এই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চান। অন্যদিকে, এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কটাক্ষ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পঞ্চায়েত অফিসেই তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের মুখে কালি মাখিয়ে, জুতো দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে, যা নিয়ে সোরগোল খড়গপুরজুড়ে। জানা গিয়েছে, খড়গপুর 2 নম্বর ব্লকের চাঙ্গুয়াল অঞ্চল অফিসে শুক্রবার বিকেলে জেনারেল বডি মিটিং ছিল। ঘটনার সূত্রপাত সেই মিটিংকে ঘিরে ৷ বৈঠক শুরুর আগেই সুজাতা দে নামে তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যা প্রশ্ন করেন, তার কাজ হয়নি কেন ? এই প্রশ্ন করাতেই শুরু হয় গন্ডগোল, যা পরে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, প্রধানের কথা হতে হতেই ওই সদস্য পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী সিংকে প্রথমে মারধর করেন, পরে মুখে কালি ছিটিয়ে দেন। পরে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অঞ্চল অফিসে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভও দেখান তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা দে।

এখানেই শেষ নয়, দিপালী সিংয়ের অভিযোগ, তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে ঢুকে তাঁকে মারধর করে তাঁর জামাও ছিড়ে দেওয়া হয় ৷ তাঁর মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান দিপালীর। এরপরই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের ভেতরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। যদিও পরে দিপালী সিং জানান, তাঁকে যেন তাঁর কাজ এবং পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে, খড়গপুর থানার পুলিশ ও খড়গপুর 2 নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। যদিও খড়গপুর 2 নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে, এই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কটাক্ষ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী সিং বলেন, "অফিসে আমি বসে ছিলাম অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে। সে সময় আমাদের দলেরই পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা দে পরিকল্পনামাফিক অফিসে ঢুকে পড়েন এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এই কাজটা কেন আমাকে দেওয়া হয়নি ! এরপরই কিছু বলার আগে উনি আমার গায়ে মুখে কালি লাগিয়ে দেন।"

এই অভিযোগের পাল্টা ওই পঞ্চায়েত সদস্য সুজাতা দে বলেন, "আমি ভিতরে গিয়ে ওনাকে জিজ্ঞেস করি আমার কাজটা রেজুলেশনে উঠবে কি না। এরপর উনি আমার বক্তব্য শেষ হতে না হতেই পাশে রাখা একটি ফুলের টব দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেন ৷ উনি নিজেই নিজের গায়ে ও মুখে কালি লাগান। সব মিথ্যে কথা বলছেন।"

এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "তৃণমূলদল শুধুমাত্র আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মুকে রক্তাক্ত করে ক্ষান্ত নেই, নিজের দলের তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের এক মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানকে পঞ্চায়েত অফিসে হেনস্থা করতেও ছাড়ছে না। সবাই ভিডিয়োটা দেখুন আর তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের আর্তি শুনুন ৷ যারা মা মাটি মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল আজ তাদের হাতেই বাংলার মাতৃশক্তি লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছে ৷"

