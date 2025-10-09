ETV Bharat / state

বিজেপি বিধায়ককে বোতল উঁচিয়ে মারার চেষ্টা, গ্রেফতার তৃণমূল সমর্থক

পরপর দু'দিন বিজেপি জনপ্রতিনিধিদের উপর হামলা ৷ ত্রাণ দিতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে হামলার অভিযোগে গ্রেফতার এক তৃণমূল সমর্থক।

MANOJ KUMAR ORAON ATTACKED
গ্রেফতার তৃণমূল সমর্থক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুরদুয়ার, 9 অক্টোবর: সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার 24 ঘণ্টার মধ্যেই ফের হামলা চালানো হয় আরেক বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ-এর উপর। গত মঙ্গলবার বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক ৷ তখনই কুমারগ্রামের বিধায়ককে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বিত্তিবাড়ি গ্রামে আক্রমণ করা হয় ৷ অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সে এলাকায় তৃণমূল সমর্থক বলে পরিচিত ৷

ঘটনার দিনই বিধায়কের উপর হামলার ঘটনায় পাঁচ জনের নামে কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বুধবার রাতে আশুতোষ মণ্ডল নামে এক তৃণমূল সমর্থককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ওই ব্যক্তিই বিয়ারের বোতল নিয়ে বিধায়ককে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। তবে এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ অবশ্য সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, "পুলিশ চুনোপুঁটিদের মধ্যে একজনকে ধরেছে মাত্র। নেতাদের গ্রেফতার করার সাহস পুলিশের নেই।"

গ্রেফতার তৃণমূল সমর্থক (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে ত্রাণ বিতরণে বারবার আক্রান্ত বিজেপি নেতারা

দিনকয়েক আগে দার্জিলিংয়ে ভারী বৃ্ষ্টির কারণে ধস নামে ৷ ধুয়ে মুছে সাফ গিয়েছে পাহাড়ের বেশ কিছু এলাকা ৷ শুধু পাহাড়েই মৃত্যু হয়েছে 24 জনের ৷ আহত ও ঘরবাড়ি ছাড়ার সংখ্যাটাও অনেক ৷ সোমবার নাগরাকাটায় বন্যা দুর্গত এলাকায় যান বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা ৷ মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুকে ইট মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় ৷ স্থানীয়দের আক্রমণে জখম হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷

একই চিত্র দেখা যায় আলিপুরদুয়ারেও। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের বিষ্ণুনগর এলাকায় ত্রাণ দিতে গেলে আক্রান্ত হন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও। কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়ি এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছলে মনোজ ওরাওঁ এবং তাঁর দলবলের ওপর আবারও চড়াও হয় একদল লোক। এই ঘটনায় তিনজন বিজেপি মহিলা কর্মীও আক্রান্ত হন।

বিধায়ক সেদিনই স্পষ্ট দাবি করেছিলেন, তৃণমূলের লোকজনই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। শুধু একা মনোজ নয়, তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন মহিলাও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ব্যাপক ভাঙচুর চলেছিল তাঁর গাড়িতে। বিধায়কের সঙ্গে থাকা দু'জন সিআইএসএফ জওয়ানও আক্রান্ত হন ৷ পাশাপাশি, তাঁদের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই এই ঘটনায় বুধবার রাতে তৃণমূল সমর্থক আশুতোষ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TMC SUPPORTER ARRESTEDবিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁBJP MLA MANOJ KUMAR ORAONবিজেপি বিধায়ককে হামলাMANOJ KUMAR ORAON ATTACKED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.