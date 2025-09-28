যারা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, মা তাঁদের ধ্বংস করে দেবেন; কাকলির পোস্ট ঘিরে তুঙ্গে তরজা
সম্প্রতি তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার ব্লক ও শহরের মহিলা, যুব-সহ সব ক্ষেত্রেই পদাধিকারী বদল হয়েছে। এরপরই কাকলির পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা ৷
Published : September 28, 2025 at 6:16 PM IST
বারাসত, 28 সেপ্টেম্বর: তিনি বারাসতের চারবারের সাংসদ। তৃণমূলের দাপুটে নেত্রীও বটে ৷ এহেন চিকিৎসক-সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের শারদ শুভেচ্ছার পোস্ট ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই জোর শোরগোল। শুরু হয়েছে চর্চাও।
বিরোধী শিবির আবার কটাক্ষ করতে ছাড়েনি । সাম্প্রতি তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলের কথা তুলে ধরে শাসক শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্বকে উস্কে দিয়েছে বিরোধীরা। যদিও সেই বিরোধীদের জন্যই তাঁর এই পোস্ট বলে দাবি করেছেন কাকলি স্বয়ং। তবে, তাতেও থামছে না আলোচনা।
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় বাড়ির দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে কাকলি লেখেন, "সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই। অসুর নিধনকারী মা আমার আরাধ্য দেবী। যারা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তাদের ধ্বংস করে দেবেন।" এরপর পোস্টে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্যও করেছেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি লেখেন, "আমি জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দোপাধ্যায় আমার সঙ্গে যতদিন আছেন, আমায় কেউ হারাতে পারবে না।" তাঁর এই পোস্ট ঘিরেই এখন যত আলোচনা। মমতার আস্থাভাজন কাকলির এই পোস্ট মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় ৷
কিন্তু, হঠাৎ কেন তিনি ফেসবুক পোস্টে এমনটা লিখতে গেলেন তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা ৷ সম্প্রতি তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার ব্লক ও শহরের মহিলা থেকে শুরু করে যুব-সহ সব ক্ষেত্রেই পদাধিকারী বদল হয়েছে। প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তরুণ মুখকে। দলীয় সূত্রে খবর, এর আগে যাঁরা ব্লক এবং শহরের মহিলা, যুবর দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ঘনিষ্ঠ। সেই জায়গায় বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে এসেছেন তাঁদের অনেকেই কাকলির বিরোধী গোষ্ঠীর বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের। দায়িত্ব পাওয়ার পরেই অনেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠ নেতাদের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে এসেছেন। সেই আচরণ নাকি মেনে নিতে পারেননি তৃণমূলের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা দীর্ঘদিনের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বিরোধী শিবির এক্ষেত্রে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্বও উস্কে দিয়েছে।
যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব মানতে নারাজ তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর দাবি, "এটা মা দুর্গার কাছে আমার প্রার্থনা। যে দলটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতে ধরে মহীরুহ করেছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে কিছু বলার ঔদ্ধত্য আমার নেই। দলের পতাকা নিয়েই আমি মরব। বিরোধী দলের যারা আমাকে হারাতে এবং আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে তাদের জন্যই এমনটা বলা।"
প্রসঙ্গত, সাংসদ হওয়ার পর থেকে প্রায় সারাবছরই রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকেন চিকিৎসক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তার উপর আবার তিনি বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি। ফলে দলের কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক কাজের গুরু দায়িত্বও সামলাতে হয় তাঁকে। রাজনীতির শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে প্রতি বছর মধ্যমগ্রামের দিগবেড়িয়ার বাড়ির পুজোয় অংশ নেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।
সাংসদের পারিবারিক এই পুজো প্রায় 333 বছরের পুরনো। তবে, মধ্যমগ্রামে সাংসদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হচ্ছে গত 42 বছর ধরে। পুজোর আচার, রীতি পালনের পাশাপাশি অতিথি আপ্যায়ণও নিজের হাতে সামলান কাকলি। এবছরও বাড়ির পুজোয় দলীয় কর্মী থেকে নেতা মন্ত্রী-সকলকে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি। তারই মধ্যে সাংসদের পোস্ট যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷