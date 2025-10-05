উত্তরের বিপর্যয়ের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল নিয়ে কটাক্ষ শমীকের, উদ্ধারে নামার নির্দেশ অভিষেকের

উত্তরের বিপর্যয়ের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল নিয়ে কটাক্ষ শমীকের, উদ্ধারে নামার নির্দেশ অভিষেকের
প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস ও বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ এই পরিস্থিতি দলীয় কর্মীদের উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিল তৃণমূল ও বিজেপি ৷
Published : October 5, 2025 at 7:31 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাতভর প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিংয়ে ধস-বন্যা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত 20 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্ধার কার্যে নামার নির্দেশ দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া থেকে উদ্ধারে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামিকাল উত্তরবঙ্গে যাবেন বলে জানিয়েছেন ৷ এই বিপর্যয়ে শোকপ্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
এদিকে রবিবার বিকেলে কার্নিভাল শুরু হয়েছে রেড রোডে ৷ সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদযাপন নিয়ে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ৷ তিনি বলেন, "এই শোক, বিপর্যয়ের আবহে উত্তরবঙ্গের কাছে এই বার্তা দেওয়া উচিত ছিল যে, উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের একটা নাড়ির টান রয়েছে ৷ তাই আজ প্রতিমা কার্নিভাল স্থগিত রেখে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে যেতে পারতেন ৷ কিন্তু তিনি গেলেন না ৷ কাল যাচ্ছেন ৷"
Press byte by State President & MP Shri @SamikBJP at Salt Lake, Kolkata. https://t.co/mOqLVyprPy— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) October 5, 2025
এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যের বহু পর্যটক সিকিমে আটকে পড়েছেন ৷ তাঁদের উদ্ধারের জন্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব ৷ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক সাংবাদিকদের বলেন, "ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার যে পর্যটকরা সেখানে আটকে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ তিনি আমাকে ফোনে জানিয়েছেন ৷"
শমীক তোপ দাগেন, "দক্ষিণবঙ্গের মুষ্টিমেয় মানুষ উত্তরবঙ্গকে লুট করছে ৷ পৃথক রাজ্যের দাবি ওঠার নেপথ্যে তাঁদের ব্যথা, অভিমান, বঞ্চনার কথা চিন্তা করতে হবে ৷ আমি সৌন্দর্য রস পান করতে ডুয়ার্সে যাব ৷ আমি সমরেশ মজুমদারের বই পড়ে ডুয়ার্সকে চিনব ৷ আমি ডুয়ার্সে যাওয়ার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করব ৷ কিন্তু চলে আসার পর ডুয়ার্স, কার্শিয়াংয়ের মানুষের চোখের জলের হিসাব রাখব না, এটা কতদিন চলবে ?"
উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতা-কর্মীরা এদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধার থেকে শুরু করে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে নামবেন, জানান বঙ্গ বিজেপির অন্য়তম শীর্ষ নেতা ৷ তিনি বলেন, "আমাদের দলের সমস্ত ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গের যে সব এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, সেই এলাকাগুলির বিজেপি নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উদ্ধারকার্যে নামবেন ৷ আজ সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবেন ৷ আমাদের সাধ্যমতো ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করব ৷"
শনিবার রাতভর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অবিরাম প্রবল বৃষ্টির ফলে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে ৷ তিস্তা ও তোর্সা-সহ বিভিন্ন নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে ৷ বন্ধ জাতীয় সড়ক-সহ বহু রাস্তা ৷ এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়ে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে 20 ৷ তিস্তার জলে ডুবে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক সেতু ও রাস্তা ৷ বহু পর্যটক হোটেল ও লজে আটকে পড়েছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপরে। শনিবার রাত থেকেই মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজিকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামিকাল তিনি মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাবেন । মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "যাঁরা উত্তরবঙ্গে ভ্রমণে গিয়েছেন, তাঁরা আপাতত যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন ৷ আমাদের পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনী আপনাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে ৷ সমস্ত খরচের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ৷"
It is with deep anguish that I learn of the devastation caused by incessant rainfall and landslides in Darjeeling, Kalimpong and parts of Jalpaiguri, leading to tragic loss of lives. Mirik, Jorebunglow Sukhiapokhri and Falakata have borne the heaviest brunt of this calamity.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) October 5, 2025
My…
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে জানিয়েছেন, "এই বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এখন দলের একমাত্র কর্তব্য ৷ এই কঠিন সময়ে কেউ একা নন ৷ রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা একসঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ চালাচ্ছেন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীকে আহ্বান জানাচ্ছি— তাঁরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৷"
তৃণমূলের এক জেলা নেতা বলেন, "এটা রাজনীতি করার সময় নয় ৷ মানুষ বিপদে পড়েছেন, তাই সবাইকে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। পুলিশ, সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা কাজ করছি ৷"
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বহু এলাকায় ধস নামায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে ৷ টাইগার হিল, রক গার্ডেনের মতো পর্যটন কেন্দ্র আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ বন্ধ টয় ট্রেন পরিষেবা ৷ বাতিল হয়েছে একাধিক ট্রেন ৷