উত্তরের বিপর্যয়ের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল নিয়ে কটাক্ষ শমীকের, উদ্ধারে নামার নির্দেশ অভিষেকের

প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস ও বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ এই পরিস্থিতি দলীয় কর্মীদের উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিল তৃণমূল ও বিজেপি ৷

North Bengal Natural Disaster
উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়, ভেঙে পড়েছে সেতু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 7:31 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাতভর প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ দার্জিলিংয়ে ধস-বন্যা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত 20 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্ধার কার্যে নামার নির্দেশ দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া থেকে উদ্ধারে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামিকাল উত্তরবঙ্গে যাবেন বলে জানিয়েছেন ৷ এই বিপর্যয়ে শোকপ্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

এদিকে রবিবার বিকেলে কার্নিভাল শুরু হয়েছে রেড রোডে ৷ সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদযাপন নিয়ে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ৷ তিনি বলেন, "এই শোক, বিপর্যয়ের আবহে উত্তরবঙ্গের কাছে এই বার্তা দেওয়া উচিত ছিল যে, উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের একটা নাড়ির টান রয়েছে ৷ তাই আজ প্রতিমা কার্নিভাল স্থগিত রেখে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে যেতে পারতেন ৷ কিন্তু তিনি গেলেন না ৷ কাল যাচ্ছেন ৷"

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যের বহু পর্যটক সিকিমে আটকে পড়েছেন ৷ তাঁদের উদ্ধারের জন্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব ৷ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক সাংবাদিকদের বলেন, "ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার যে পর্যটকরা সেখানে আটকে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ তিনি আমাকে ফোনে জানিয়েছেন ৷"

শমীক তোপ দাগেন, "দক্ষিণবঙ্গের মুষ্টিমেয় মানুষ উত্তরবঙ্গকে লুট করছে ৷ পৃথক রাজ্যের দাবি ওঠার নেপথ্যে তাঁদের ব্যথা, অভিমান, বঞ্চনার কথা চিন্তা করতে হবে ৷ আমি সৌন্দর্য রস পান করতে ডুয়ার্সে যাব ৷ আমি সমরেশ মজুমদারের বই পড়ে ডুয়ার্সকে চিনব ৷ আমি ডুয়ার্সে যাওয়ার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করব ৷ কিন্তু চলে আসার পর ডুয়ার্স, কার্শিয়াংয়ের মানুষের চোখের জলের হিসাব রাখব না, এটা কতদিন চলবে ?"

Darjeeling Landslide, Flood
জলে ডুবে গিয়েছে গাড়ি (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতা-কর্মীরা এদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধার থেকে শুরু করে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে নামবেন, জানান বঙ্গ বিজেপির অন্য়তম শীর্ষ নেতা ৷ তিনি বলেন, "আমাদের দলের সমস্ত ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গের যে সব এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত নয়, সেই এলাকাগুলির বিজেপি নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উদ্ধারকার্যে নামবেন ৷ আজ সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবেন ৷ আমাদের সাধ্যমতো ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করব ৷"

শনিবার রাতভর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অবিরাম প্রবল বৃষ্টির ফলে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে ৷ তিস্তা ও তোর্সা-সহ বিভিন্ন নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে ৷ বন্ধ জাতীয় সড়ক-সহ বহু রাস্তা ৷ এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়ে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে 20 ৷ তিস্তার জলে ডুবে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক সেতু ও রাস্তা ৷ বহু পর্যটক হোটেল ও লজে আটকে পড়েছেন ৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপরে। শনিবার রাত থেকেই মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজিকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামিকাল তিনি মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাবেন । মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "যাঁরা উত্তরবঙ্গে ভ্রমণে গিয়েছেন, তাঁরা আপাতত যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন ৷ আমাদের পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনী আপনাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে ৷ সমস্ত খরচের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ৷"

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে জানিয়েছেন, "এই বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এখন দলের একমাত্র কর্তব্য ৷ এই কঠিন সময়ে কেউ একা নন ৷ রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা একসঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ চালাচ্ছেন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীকে আহ্বান জানাচ্ছি— তাঁরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৷"

তৃণমূলের এক জেলা নেতা বলেন, "এটা রাজনীতি করার সময় নয় ৷ মানুষ বিপদে পড়েছেন, তাই সবাইকে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। পুলিশ, সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা কাজ করছি ৷"

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

এদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বহু এলাকায় ধস নামায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে ৷ টাইগার হিল, রক গার্ডেনের মতো পর্যটন কেন্দ্র আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ বন্ধ টয় ট্রেন পরিষেবা ৷ বাতিল হয়েছে একাধিক ট্রেন ৷

