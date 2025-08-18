কলকাতা, 18 অগস্ট: বুথ লেভেল এজেন্ট (BLO) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস । নির্বাচনের এক বছর আগেই বুথ লেভেল এজেন্টদের নাম পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য চাইছে কমিশন । জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন চেয়ে সোমবার হাইকোর্টে আবেদন জানায় রাজ্যের শাসকদল । কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে চাইলেন না বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।
রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে কাজ করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো তাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের নাম জানাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নোটিশ পাঠাতে শুরু করেছেন জেলাশাসকরা । এটা সাধারণত ভোটের সাতদিন আগে করা হয় । কমিশন এখন এক বছর আগে বুথ লেভেল এজেন্টদের নাম জানতে চাইছে কেন ? এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আইনজীবী অর্ক নাগের । যদিও বিচারপতি অমৃতা সিনহা জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন গ্রহণ করেননি ।
এই মামলার বিষয়ে আইনজীবীর বক্তব্য, "এটা ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিপন্থী । জেলাশাসকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের নাম এখনই জমা দিতে ।"
বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য, "তাতে সমস্যা কি ? এখানে তো লুকোচুরির কিছু নেই । আর এটা তো কোনও একটা রাজনৈতিক দলের কাছে চাওয়া হয়নি । সবার কাছেই চাওয়া হয়েছে ।"
পালটা শাসকদলের আইনজীবীর বক্তব্য, "অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও সমস্যা নাই হতে পারে । আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি ।"
এর আগে বিএলও অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসার হিসাবে শিক্ষকদের নিয়োগের বিরোধিতা করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিক্ষকরা ।কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি । তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষকদেরকে যেন ছুটির দিন কাজ দেওয়া হয় সেটা দেখতে । এবার ফের কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করার বিষয় সামনে এল ।