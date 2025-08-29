মালদা, 29 অগস্ট: এগিয়ে আসছে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ রাজনৈতিক দলগুলির পুরোদমে ময়দানে নামা সময়ের অপেক্ষা ৷ এবারের নির্বাচনে তৃণমূল যে এসআইআর, পরিযায়ী শ্রমিক ও ওয়াকফ ইস্যুকে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারের হাতিয়ার করতে চলেছে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই ৷ ঠিক সেই আবহে ওয়াকফ সম্পত্তির বেআইনি দখলের অভিযোগ তুলে নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেন তৃণমূলের রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ যেখানে তাঁর দলেরই অনেকে জড়িত বলে পরোক্ষে স্বীকার করলেন বিধায়ক ৷
সমর মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, কিছু জমি মাফিয়া আর মতুয়ালিরা জোট বেঁধে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে নেমে পড়েছে ৷ তিনি এসব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবেনই ৷ সমরের এই অবস্থান ঘিরে রতুয়ার রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সূত্রপাতও হয়েছে ৷
সম্প্রতি নয়া ওয়াকফ আইন লাগু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার জানিয়েছেন, রাজ্যে নয়া ওয়াকফ বিল তিনি লাগু হতে দেবেন না ৷
সেই আবহে সমর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "যারা ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে, তাদের কোনও দল নেই ৷ এরা সিপিআইএম-এর আমলে সিপিআইএম, বিজেপির আমলে বিজেপি, কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেস, আবার তৃণমূলের আমলে তৃণমূল করে ৷ এরা জমি মাফিয়া ৷ এরা এখানে 100 কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করেছে ৷ খবর পেয়ে আমি এলাকায় গিয়েছিলাম ৷ দেখি ওয়াকফের জমিতে প্লট করে লোক বসানো হয়েছে ৷ এর পিছনে নিশ্চয়ই ইয়াসিনের মতো কোনও ডন রয়েছে ৷ এর জন্যই আমি সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ এর পিছনে সমর মুখোপাধ্যায় আছে না, রহিম বক্সি, সেটা খুঁজে বের করুন ৷ সমর মুখোপাধ্যায় বা রহিম বক্সি যুক্ত থাকলে, তাঁদের দল থেকে বহিষ্কারের জন্য বলুন ৷ আমার ধারণা, মতুয়ালিদের মদতে মাফিরায়া এই কাজ করছে ৷"
বিধায়ক সমর আরও বলেন, "বর্তমানে কলকাতা পুলিশের এক এএসআই একসময় ওয়াকফ বোর্ডের কারও দেহরক্ষী ছিলেন ৷ রতুয়া 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিপিআইএম-এর আখতার জামিনের ছেলে ৷ সে’ও এই কাজে জড়িত ৷ আমি ওঁকে ফোন করেছিলাম ৷ কারণ, সে রতুয়ার ছেলে ৷ ও সাফ বলে দেয়, ও সব হাইকোর্টে বুঝে নেবে ৷ বিষয়টি আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নজরেও আনতে চাই ৷ তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, এই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ৷ ওয়াকফ বোর্ডের জমি বিক্রির অধিকার ওকে কে দিল ? পুলিশ নিরপেক্ষ ৷ পুলিশকে আমরা ব্যবহার করি না ৷ এসব ঘটনায় কিন্তু শাসক-বিরোধীর বিষয় নেই ৷ এখানে শুধু টাকা কাজ করে ৷ এরাই বিভিন্ন হাটের জমি থেকে শুরু করে সরকারি জায়গাও দখল করে নেয় ৷ এসব আমি বন্ধ করবই ৷"
বর্ষীয়ান এই বিধায়কের মন্তব্য, "আমি বুঝতে পারছি-না, এই মাফিয়ারা কারা ৷ তাই সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ তবে আমি এদের ভয় পাই না ৷ রতুয়ার মাটিতে কোনও মায়ের লাল নেই যে সমর মুখোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল দেখাবে ৷ আমার দু’টি রূপ ৷ একটি ধুতি পরা, দিয়ারার চাষা, জোর হাতে ভোটপ্রার্থী ৷ আরও একটি রূপ রয়েছে আমার ৷ তাই দুষ্কৃতীদের ভয় করি না ৷ ওদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছি ৷ তাই মা-বাপ নাম রেখেছে সমর ৷ অনেক মাফিয়াকে আমি সরিয়ে দিয়েছি ৷ সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করেছি ৷ একই মাফিয়াচক্র এখানে কাজ করছে ৷ এই চক্রে আমার দলের কেউ আছে কি না, জানি না ৷ এর আগে ইয়াসিন নামে এক দুষ্কৃতী (এলাকার প্রভাবশালী প্রাক্তন তৃণমূল নেতা) ওয়াকফ সম্পত্তির গাছ কেটেছিল ৷ আমি ওয়াকফ বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল গনির কাছে অভিযোগ করেছিলাম ৷ ওকে আর রতুয়ায় দেখতে পাই না ৷ তাহলে এখানে দ্বিতীয় ইয়াসিন কে ? আর জমি মাফিয়ারা কারা ? সেটাই সংবাদমাধ্যমকে খোঁজার আবেদন জানাচ্ছি ৷ সংবাদমাধ্যম ব্যর্থ হলে আমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেব ৷ শুধু তাই নয়, রতুয়াবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াকফের যত সম্পত্তি দখল হয়েছে, সবাইকে তুলে ফেলে দেব ৷"
এ নিয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলছেন, "যেটা এতদিন বিজেপি বলছিল, সেটাই এখন তৃণমূলের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলছেন ৷ এর জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ বিজেপি এতদিন বলে এসেছে জমি মাফিয়ারা ওয়াকফ সম্পত্তি লুট করে নিচ্ছে ৷ এদের পিছনে তৃণমূলের নেতারাই মাথা হয়ে রয়েছে ৷ তবে, সমরবাবু এই লুটের ভাগ না-পাওয়াতেই এখন সরব হয়েছেন ৷ কারণ, বিগত দিনে তিনিই ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ৷ সব খেলার পিছনে রয়েছে কাটমানি ৷ এসব ঘটনার পিছনে বড়-বড় তৃণমূলের মাথাদেরই হাত রয়েছে, এটা বাস্তব ৷ সমরবাবু বলছেন ছোট ইয়াসিনের আবির্ভাব হয়েছে ৷ তিনি কাকে ইঙ্গিত করছেন, সবাই বুঝতে পারছে ৷ বাহারালের মাটিতে ছোট ইয়াসিন কে, সেটা শুধু সমরবাবু নয়, গোটা রতুয়ার মানুষ জানে ৷"
সিপিআইএমের রতুয়া 1 নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস সাহার বক্তব্য, "সমরবাবু এখন ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ৷ মনে হয় তাঁর স্মৃতিশক্তি একটু নষ্ট হয়েছে ৷ তাঁর নেত্রী জনসভায় পরিষ্কার বলেছেন, ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে হলে দিল্লি যেতে হবে ৷ এখানকার সংখ্যালঘু মানুষজন দিল্লিতে আন্দোলন করতে পারবেন, রাজ্যে আন্দোলন করা যাবে না ৷ আসলে সমরবাবু এখন সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে খুব চিন্তিত ৷ সেটাকে ব্যাকআপ দিতেই তাঁর এই নাটক ৷ তিনি ওয়াকফ সম্পত্তির দখল হওয়ার সব জানেন ৷ এখন তিনি সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়েছেন কেন ? তিনি ভালো করেই জানেন, কারা এসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৷ সেটা প্রশাসনও জানে ৷ আমরা বারবার বলেছি, ওয়াকফ সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ৷ এই সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের ৷ সেই দায়িত্ব পশ্চিবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকার নিচ্ছে না ৷ আজ সমর মুখোপাধ্যায়ের বোধদয় হয়েছে ৷ সংখ্যালঘু মানুষ বুঝতে পেরেছে এই সরকার তাদের পক্ষে নয় ৷ তাই সংখ্যালঘু ভোটকে সন্তুষ্ট করতে এখন নাটক করছেন ৷ পুলিশ ওয়াকফের গাছ কাটার দায়ে কাউকে ধরে থানায় নিয়ে গেলে সমরবাবুর নির্দেশেই সে ছাড়া পাচ্ছে ৷ তিনি কেন বলতে পারছেন না, তাঁর দলেরই নতুন-নতুন নেতারা এসব ঘটনায় জড়িত ? তিনি কেন ভয় পাচ্ছেন ? আমরা চাই, সমর মুখোপাধ্যায় এই নামগুলি বলুন ৷ তাদের প্রশাসনকে সচেষ্ট হতে বলুন ৷ তাহলেই অন্ধকারে ঘটে চলা এসব ঘটনা দিনের আলোয় চলে আসবে ৷"