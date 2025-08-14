মালদা, 14 অগস্ট: বানের জল ছাপিয়ে বৃহস্পতিবার প্লাবনের মতো ছড়িয়ে গেল মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের ফোনালাপ ৷ যে ফোন কলে মানিকচকের ভূতনি চরের কোনও বাসিন্দা বিধায়ককে প্রশ্ন করেছিলেন, ঠাণ্ডা ঘরে বসে তিনি মিথ্যে ভাষণ দিচ্ছেন কেন ? ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "কোটি কোটি টাকা লুটের পর আপনি বলছেন, কে বা কারা বাঁধ ভেঙে দিয়েছে ৷ বালির বস্তা.....৷" এরপর ফোনে আর ওই গ্রামবাসীর গলা তেমন শোনা যায়নি ৷ তাঁর গলা ছাপিয়ে বিধায়কের বক্তব্য শোনা গিয়েছে ৷ তিনি যে ভাষায় ফোনে ওই গ্রামবাসীকে গালিগালাজ করেছেন, তা লেখা বা শোনার যোগ্য নয় ৷ ফোনে তিনি যে কুভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা কিন্তু অস্বীকার করেননি বিধায়ক ৷ এনিয়ে পরে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সেকথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিয়েছেন ৷
ফুলে ওঠা ফুলহরের জলের চাপ ধরে রাখতে না পেরে বুধবার সকালে ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর কাটাবাঁধে উড়ে যায় নদীবাঁধ ৷ এদিনও বাঁধের কাটা অংশ দিয়ে প্রবল তোড়ে জল ঢুকছে লোকালয়ে ৷ ইতিমধ্যে প্রায় গোটা ভূতনি জলের নীচে চলে গিয়েছে ৷ জল ঢুকে পড়েছে হাসপাতাল, থানা-সহ বিভিন্ন স্কুলে ৷ দুর্গত মানুষ চলে যাচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ে ৷ খুলে দেওয়া হয়েছে মথুরাপুরের ফ্লাড সেন্টার ৷ আরও কিছু স্কুল বন্যার্তদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে নামানো হয়েছে নৌকা ৷ বিলি করা হচ্ছে শুকনো খাবার ও পানীয় জল ৷ তবে ত্রাণসামগ্রী এখনও সবার হাতে পৌঁছোয়নি ৷ এনিয়ে ক্ষিপ্ত মানুষের সুর চড়তে শুরু করেছে ৷
গতকাল বিরোধী দলের নেতারা দাবি করেছিলেন, এটা ম্যানমেড বন্যা ৷ রাজ্য সরকারের নিষ্পৃহতায় গতবার গঙ্গার জলে ডুবেছিল ভূতনি, এবার ভাসছে ফুলহরের জলে ৷ একই দাবি করেছিলেন ভূতনির মানুষজন ৷ তাঁরা আরও জানিয়েছিলেন, কেউ বা কারা বাঁধ কেটে ভূতনিকে বন্যার মুখে ঠেলে দিল ৷ এলাকাবাসীর অধিকাংশই এর পিছনে রাজ্যের শাসকদলের লোকজনের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ৷ গতকাল একই দাবি করেছিলেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়কও ৷ সাবিত্রী মিত্র ক্যামেরার সামনে বলেছিলেন, বিজেপি আর সিপিআইএম-এর চক্রান্তে ভূতনি বন্যার মুখে পড়ল ৷ ওই দুই দলের লোকজন বাঁধ কেটে দিয়েছে ৷ অবশ্য এদিন গতকালের বক্তব্য থেকে 180 ডিগ্রি ঘুরে সাবিত্রী দাবি করেছেন, তিনি ওই কথা বলেননি ৷
এদিন সাবিত্রী বলেন, “মানিকচকের বন্যা আর ভাঙন নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি ৷ এটা জাতীয় বিপর্যয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না ৷ রাজ্য সরকার কোনওরকমে বাঁধ টিকিয়ে রেখেছে ৷ স্থায়ী বাঁধ না হলে গঙ্গার ভাঙন হবেই ৷ আমরা গঙ্গার ভাঙন আটকে দিয়েছি ৷ এবার ফুলহর দিয়ে জল ঢুকেছে ৷ ফুলহরের বাঁধের কাজ শুখা মরশুমে ভালোভাবে করা হয়েছে ৷ স্থানীয়রা দাবি করেছেন, কে বা কারা ওই বাঁধ কেটে দিয়েছে ৷ এটা অবশ্য আমার দাবি নয় ৷ গতকাল আমি দুর্গতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করছিলাম ৷ ব্যস্ত ছিলাম ৷ অনেক ফোন আসছিল ৷ অনেকেই আজেবাজে কথা বলছিল ৷ ওদের কথা কিন্তু ওরা সোশাল মিডিয়ায় দিচ্ছে না ৷ শুধু আমার কথাগুলো দিচ্ছে ৷ ওরা যা ইচ্ছে করুক ৷ আমি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করে বলিনি, এরা বাঁধ ভেঙেছে ৷ আমি বলেছি, রাজনৈতিক দলগুলো ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে ৷ আমি এনিয়ে রাজনীতি করতে যাইনি ৷ আমাকে যখন ফোনে দুশো কোটি টাকা কামিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে, আমি তখন ওকে বাজে কথা বলেছি ৷”
সাবিত্রী আরও বলেন, “আমি ওই দুটি ফোন নম্বর পুলিশ সুপারকে দিয়ে তাঁকে অভিযোগ করেছি ৷ খোঁজ নিয়ে দেখা দিয়েছে, একটি নম্বর কেরলে এবং আরেকটি নম্বর তামিলনাডুতে রয়েছে ৷ হয়তো মানিকচকের ছেলে সেখানে কাজ করতে গিয়েছে ৷ সেখান থেকে ফোন করা হচ্ছে ৷ মানিকচকের ছেলেরা তার রস নিচ্ছে ৷ ভূতনিতে এদের একটি গ্রুপ আছে ৷ ওই গ্রুপ ভাঙার জন্য আমি এসপিকে রিপোর্ট করেছি ৷ গতকালও এরা আমাকে বলার চেষ্টা করেছিল ৷ আমাকে দোষারোপ করার চেষ্টা হয়েছিল ৷ এখানে তো শুধু আমাকে বললে হবে না ৷ এখানে সাংসদও তো আছে ৷ সে তো এখনও আসেইনি ৷ সে আসে না ৷ অথচ তাকে কেউ কিছু বলে না ৷ এই বিষয়টি নিয়ে এরা রাজনীতি করছে ৷ আমি এখন দিন-রাত মানুষের পাশে থাকব ৷”
বিধায়কের দাবি, “ভূতনির মানুষ কোনওদিনও আমাকে খারাপ কথা বলতে পারে না ৷ ভূতনি ব্রিজ, থানা থেকে শুরু করে গতবারের বন্যার পর 50 কোটি টাকায় রাস্তাঘাট করে দিয়েছি ৷ এবার শুধু বাড়িই ডোবেনি, রাস্তাঘাট সব ভেসে গিয়েছে ৷ আমার যন্ত্রণা হচ্ছে ৷ যে হারে উপরে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে এবারের বন্যা 2019-20 সালকে ছাপিয়ে যাবে ৷ এটা আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আমরা লড়ব ৷ কিন্তু কত লড়ব ? তবু লড়ে যাচ্ছি ৷ মানুষকে বাঁচাতেই হবে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও মানুষ মারা যায়নি ৷ আমরা মানুষের পাশে ছিলাম, আছি ৷ আমরা দলমত নির্বিশেষে ত্রাণ বিলি করি ৷ বিডিও দফতরে ত্রাণ বিলি করা হয় ৷ আমরা কারও মারফৎ ত্রাণ বিলি করতে চাই না ৷ তাহলে আজ কেন এসব হচ্ছে ? এখন সমালোচনা না করে ভূতনির মানুষকে বাঁচান ৷ পরে যখন ভোটে দাঁড়াবেন তখন আমাকে বলবেন ৷”