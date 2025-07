ETV Bharat / state

নয়া বিতর্কে কাঞ্চন, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে বদলির হুমকি ! - KANCHAN MALLICK

নয়া বিতর্কে কাঞ্চন ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : July 10, 2025 at 12:24 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 12:32 AM IST 3 Min Read

কলকাতা, 10 জুলাই : আবারও বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক । সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার থেকে শুরু করে বদলির হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তরপাড়ার বিধায়কের পাল্টা দাবি চিকিৎসকই প্রথমে অপমান করেছেন। ঘটনার বিষয়টি হাসপাতালের তরফে স্বাস্থ্য় দফতরকে জানানো হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার । জানা গিয়েছে, এক আত্মীয়র চিকিৎসার জন্য স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে যান কাঞ্চন এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীময়ী । আউটডোরে রোগীদের ভিড় থাকায় তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় । বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ায় কাঞ্চনরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন । দেরির কারণ জানতে চান । অভিযোগ, এরপরই বচসায় জড়িয়ে পডেন শাসক শিবিরের বিধায়ক । স্ত্রীকে পাশে নিয়েই চিকিৎসকদের সঙ্গে তর্ক করতে থাকেন তিনি । শুধু তাই নয়, কর্তব্যরত চিকিৎসক তথা মেডিসন বিভাগের প্রধান মেহেবুব আলামকে তিনি অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাসপাতালের কর্মীরা । বিধায়কের আচরণের প্রতিবাদ করেন উপস্থিত রোগীরাও । চিকিৎসক মেহেবুব আলাম বলেন, "আমি ওঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। হয়তো ওঁর সেটা বুঝতে ভুল হয়েছে। উনি যেভাবে কথা বলেছেন সেটা আমার খারাপ লেগেছে।" ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধিকর্তা শুভাশিস কমল গুহ বলেন, "ঘটনার কথা স্বাস্থ্য দফতরে জানিয়েছি।"

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, প্রথমে তাঁদের সঙ্গেই আপত্তিকর আচরণ করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখলেই সমস্ত বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কাঞ্চনের কথায়, "আমার এক আত্মীয় আসানসোল থেকে এসে এখানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। এই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে বাড়ি যাওয়ার পর আজ তাঁর রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল। আমি নিজে আউটডোরে টিকিট কেটে লাইন দিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম। আমাকে একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টের রেফার করা হয়েছিল তখন। সেখানে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি চিকিৎসকের কথায়। তারপর উনি আমার সাথে প্রথমে অদ্ভুত আচরণ করেন।" তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের দুর্ব্যবহার করার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না । দলের স্বাস্থ্য সেল বিষয়টি খতিয়ে দেখে নেতৃত্বকে জানাবে । উল্লেখ্য, বিধায়ক হওয়ার পর থেকে একাধিকবার শিরোনামে এসেছেন কাঞ্চন । কখনও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, কখনও আবার আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে । আরজি কর আন্দোলনের সময় কাঞ্চন চিকিৎসক থেকে শুরু করে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মীদের নিশানা করেন তিনি। তাঁরা সরকারের বেতন অথবা পুজোর বোনাস নেবেন কিনা জানতে চান । এই মন্তব্যের জন্য সমালোচিত হন কাঞ্চন । পরে অবশ্য ক্ষমাও চেয়ে নেন । এবার সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে । দলীয় কর্মীর বাবার মৃত্যু, হাসপাতালে চিকিৎসকদের শাসানির অভিযোগ বিজেপি নেতা কৌস্তভের বিরুদ্ধে

