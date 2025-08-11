বারাসত, 11 অগস্ট: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তৃণমূলের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ! রবিবার বারাসতে এক কর্মসূচিতে সামিল হয়ে তিনি বলেন,"শুভেন্দু'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো । ও কিন্তু আমায় খুব ভালোবাসে । আমি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক সেটা ও নিজেই আমাকে বলেছে । এটা হয়তো অনেকেই জানে না ।"
শাসকদলের বিধায়কের মুখ থেকে বিরোধী দলনেতার গুণগান রাজ্য রাজনীতিতে বিরল । কিন্তু হঠাৎ কেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক বিরোধী দলনেতার প্রশংসা করতে গেলেন ?
সম্প্রতি বারাসতে 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'-য় এসে তৃণমূলের একের পর এক নেতার নাম ধরে নিশানা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকেও 'বসন্তের কোকিল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি । সেই প্রসঙ্গ উঠতেই আক্রমণ না করে পাল্টা শুভেন্দু'র প্রশংসা করতে শুরু করেন চিরঞ্জিত ।
তাঁর কথায়,"শুভেন্দুর আমার মধ্যে সম্পর্ক ভালো । আমি সবার সঙ্গেই হেসেখেলে কথা বলি । যেটা আমার সতীর্থ দেবও করে থাকে । সকলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক রেখে চলি । শুভেন্দু আমার ব্যক্তিগত ইমেজ নিয়ে যা বলেছে সেটা ও'র সার্টিফিকেট কি না, বলতে পারব না । কারণ, এর আগে কুণাল ঘোষও শুভেন্দুকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছিল ছেলেটা ভালো ।"
তবে, বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বারাসতে তিনি নিয়মিত আসেন বলেও দাবি করেছেন । এই প্রসঙ্গে চিরঞ্জিত বলেন, "আমি প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে বারাসতে আসি । সেই হিসেবে মাসে 8 দিন । বছরে 96 দিন । তাহলে 15 বছরে কত বার এসেছি হিসেব করে দেখলেই বোঝা যাবে । বিরোধীদের কাজ সমালোচনা করা । করছে, করুক । তাতে কিছু আসে যায় না ।"
এদিকে, ভোটারদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কমেছে বলেও এদিন স্বীকার করে নিয়েছেন বারাসতের তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী । তাঁর কথায়,"যত দিন যাবে লোকের মধ্যে জনপ্রিয়তা ততই কমবে । সেটা তারকাদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে । সেই নিরিখে আমার জনপ্রিয়তাও যে দিন দিন কমছে সেটা আমি বুঝতে পারছি । আগে কোনও কর্মসূচিতে যে ভিড় হত, সেই ভিড় দেখতে পাই না । তাতে ছাব্বিশের ভোটে প্রার্থী হলে জিতব কি না জানি না । কীভাবে আগের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে এত ভোটে জিতে এসেছি সেটাও আমার জানা নেই । এত কাজ করার পরেও কেন বারাসতের সাংসদ ভোট পায় না, তাও আমি বুঝতে পারি না ।"
বারবার অভিযোগ উঠেছে রাজনীতির লোক না হওয়াতেই তিনি সময় দিতে পারছেন না ৷ এর জবাবে চিরঞ্জিত বলেন,"আমি রাজনীতির লোক নই । এটা স্বীকার করতে কোনও অসুবিধে নেই । আমি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কী করব না, সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনিই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক । তিনি যখন বলবেন তখন বুঝতে পারব আমি ছাব্বিশের ভোটে লড়াই করছি কী করছি না । তিনি যদি বলেন ছাব্বিশের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ফেলতে পারব না । তাঁর কথা অমান্য করার সাহস আমার নেই । আবার তিনি যদি বলেন আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, সরে যেতে হবে তখন তো আমাকে ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে ।"
ছাব্বিশের ভোটে বারাসত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অনেক দাবিদারের নাম উঠে আসছে । তার মধ্যে কানাঘুষো চলছে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের চিকিৎসক ছেলের নাম । এই বিষয়ে কী বলবেন ?
এর জবাবে বারাসতের বর্তমান বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন,"শুধু ও কেন ? প্রার্থী তালিকায় 35 জনেরও নাম থাকতে পারে । আমি না দাঁড়ালে 40 জনেরও নাম উঠে আসতে পারে এখান থেকে । যখন হবে এসব তখন দেখা যাবে ।"