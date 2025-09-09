ETV Bharat / state

নিজের উদ্বোধন করা দলীয় কার্যালয়ে বসছে মদ-জুয়ার আসর ! তালা লাগানোর নির্দেশ তৃণমূল বিধায়কের

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে' অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন তিনি ৷ তারপরই পার্টি অফিস বন্ধের নির্দেশ দেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার ৷

Trinamool party office
তৃণমূল পার্টি অফিস বন্ধের নির্দেশ বিধায়কের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
চুঁচুড়া, 9 সেপ্টেম্বর: নিজের হাতে ঘটা করে উদ্বোধন করেছিলেন দলীয় কার্যালয় ৷ তৃণমূলের সেই পার্টি অফিসে রাতের বেলা মদ-জুয়ার আসর বসছে ৷ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে' গিয়ে এমনই অভিযোগ পান চুঁচুড়ার বিধায়ক ৷ স্বয়ং পরিদর্শন করে ওই দলীয় কার্যালয় তালা বন্ধের নির্দেশ দিলেন অসিত মজুমদার ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্যান্ডেল জিটি রোডের কাছে রয়েছে ওই কার্যালয়টি ৷ তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের তরফে একটি কার্যালয়টি খোলা হয় । যেটির উদ্বোধন হয়েছিল চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের হাতে ৷ তৃণমূলের এই পার্টি অফিসে অধিকাংশই ড্রাইভার ও গাড়ির মালিকরা থাকেন । অভিযোগ, সেই কার্যালয়ে নিয়মিত মাদকের ঠেক বসছে গত এক বছর ধরে । স্থানীয় দোকানদার থেকে মানুষজন সকলেই বারণ করা সত্ত্বেও এই ধরনের অসামাজিক কাজ বন্ধ হচ্ছিল না ।

তালা লাগানোর নির্দেশ তৃণমূল বিধায়কের (ইটিভি ভারত)

সোমবার সন্ধ্যায় ব্যান্ডেল অঞ্চলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে যোগ দিতে আসেন বিধায়ক অসিত মজুমদার । সেখানেই তাঁকে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে মদ ও গাঁজার আসর বসে । তা শুনে বেজায় চটে যান বিধায়ক ৷ আর এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান ৷ তিনি গাড়ি থেকে নামতেই দেখতে পান কয়েকজন যুবক মাদক (গাঁজা) সেবন করছে । বিধায়ককে দেখে তারা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ । ঘটনার পরই বিধায়ক বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং পুলিশকে জানান । কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । পুলিশ ও উপপ্রধানের সামনেই ওই পার্টি অফিস বন্ধের নির্দেশ দেন তিনি ৷

চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "যে অফিসে গাঁজা বিক্রি হবে, সেটা আর তৃণমূলের কার্যালয় নয় । ওটা ধান্দাবাজদের অফিস । তৃণমূলের পতাকার আড়ালে যারা সমাজবিরোধী কাজ করছে তারা আসলে তৃণমূল নয়, সমাজের কলঙ্ক । আমাদের উপপ্রধান বা দলের কেউ এ ধরনের কাজে যুক্ত নয় । গাঁজা বিক্রি করে এমন কেউ তৃণমূল কর্মী হতে পারে না ।"

Trinamool party office
তৃণমূল কার্যালয়ে মদ-জুয়ার আসর বসার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

তবে যে কার্যালয় তালাবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন, সেটির উদ্বোধক হিসেবেই তাঁর নাম রয়েছে ৷ এই প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, "হ্যাঁ, আমি সৎ উদ্দেশ্যে এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলাম । পরে কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করেছে, তার জন্য আমি দায়ী নই । আমি স্বীকার করছি ভুল হয়েছে । আজকাল সবাই নিজেকে তৃণমূল বলে দাবি করছে । আসলে গাড়ির ড্রাইভাররা এইসব অফিস খুলে বসেছে ।"

স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ সরকারের বক্তব্য, "দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থেকে কিছু যুবক এসে এলাকায় মাদক সেবন করছে । তাঁরা বারবার আপত্তি জানালেও বিষয়টি এতদিন প্রকাশ্যে আনতে পারেননি ৷" ব্যান্ডেল পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রদীপ রায় বলেন, "আমাকে বিধায়ক নির্দেশ দিয়েছেন এই কার্যালয় বন্ধ করার ৷ আমি বিধায়কের নির্দেশ পালন করব ।"

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি ৷ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ভালো করার জন্য নাটক করছেন বিধায়ক । এররকম মদ গাঁজার আসর তৃণমূলের সমস্ত পার্টি অফিসে দেখা যাবে । এসব গিমিক দিয়ে কী হবে।"

