মালদা, 21 অগস্ট: চাষ করে বেঁচে থাকার জন্য গরিব মানুষকে জমি দিয়েছিল সরকার ৷ পাট্টার সেই জমির উপরেই ভরসা করেন হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বিরুয়া-সহ সংলগ্ন একাধিক গ্রামের বহু মানুষ ৷ কিন্তু সেই পাট্টার জমি দখল করে বিক্রি করে দিচ্ছে মাফিয়ারা ৷ বিক্রির আগে একশ্রেণির অসাধু সরকারি কর্মচারীর মদতে বেআইনিভাবে পাট্টার জমি অন্যের নামে রেকর্ডও হয়ে যাচ্ছে ৷
গ্রামবাসীদের অভিযোগ
এই ঘটনায় স্থানীয় তিন জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন গ্রামবাসীরা ৷ তিন মাফিয়াই রাজ্যের শাসকদলের প্রভাবশালী কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত ৷ তাদের প্রভাবে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যও গরিব মানুষের জমি বেহাত হওয়া আটকাতে পারছেন না ৷ জমি দখল হয়ে যাওয়া আটকাতে গিয়ে বারবার আক্রান্ত হয়েছেন এলাকার সবাই ৷ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষজন শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন ৷ নিজেদের জমি পুনর্দখল করতে তাঁরা বাঁশ-লাঠি হাতে চড়াও হয়েছেন ৷ দখলদারদের বসানো টিনের বেড়া, বাড়ি তৈরির পিলার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ৷ এই ঘটনা ঘিরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় তিন ভাই জালালুদ্দিন ইকবাল, আসাদুল ইকবাল ও গুমেদ ইকবাল কুখ্যাত জমি মাফিয়া ৷ তারা গরিব মানুষের পাট্টার জমি জোরপূর্বক দখল করে নিচ্ছে ৷ কেউ বাধা দিতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করছে তাদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ৷ এরা সবাই তৃণমূল কর্মী ৷ এভাবে অন্তত 200 জনের পাট্টার জমি দখল করে নিয়েছে তারা ৷ পরে সেই পাট্টার জমি নিজেদের নামে রেকর্ড করে বিক্রি করে দিচ্ছে ৷ এদিকে জমির আসল দখলদাররা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে ৷
গ্রামবাসীদের বক্তব্য
এক গ্রামবাসী আনোয়ারা বিবি বলছেন, "আমার পাট্টার জমি এরা দখল করে নিয়েছে ৷ আমার দাদাশ্বশুর জমির পাট্টা পেয়েছিল ৷ তারপর জমি আমার শ্বশুরের নামে হয় ৷ সে মারা যাওয়ার পর আমার স্বামী জমির মালিক হয় ৷ আমার স্বামীও মারা গিয়েছে ৷ 50 বছর ধরে আমি এই জমিতে চাষ করে খাচ্ছি ৷ এখন ওরা আমাকে জমিতে হাল চালাতে দিচ্ছে না ৷ ফসল লাগাতে দিচ্ছে না ৷ অথচ জমির পাট্টার কাগজপত্র আমার কাছে আছে ৷ শুধু আমার না, এলাকার দুশো থেকে তিনশো মানুষের পাট্টার জমি এরা দখল করে নিয়েছে ৷ এদের খুব শক্তি ৷ সবসময় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ৷"
আরেক গ্রামবাসী নুরসেবার কথায়, "আমাদের দীর্ঘদিনের পাট্টার জমি ৷ জমির দখল আমাদেরই আছে ৷ ওরা সেই জমি দখল করে নিয়েছে ৷ কিছু বললে আমাদের মারধর করে ৷ আমাদের ঘরে ঢুকে মেরেছে ৷ আমাদের জমি ঘিরে ওরা বাড়ি বানাচ্ছিল ৷ আমার শ্বশুরের বাড়ি ছিল, গোয়াল ছিল, রান্নাঘর, শৌচাগার সবই ছিল ৷ ওরা আর্থমুভার দিয়ে সব ভেঙে দিয়েছে ৷ ওরা এলাকায় প্রভাবশালী ৷ আমরা আমাদের পাট্টার জমির দখল চাইছি ৷"
তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বক্তব্য
স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য মাজেদুল হকের বক্তব্য, "আসাদুল, জালালুদ্দিন আর গুমেদ ইকবাল নামে তিন ব্যক্তি কিছুদিন আগে লোকজন নিয়ে এলাকার একটি জায়গা দখল করেছে ৷ সেখানে তারা জোর করে বাড়ি তৈরির চেষ্টা করছে ৷ এর বিরুদ্ধে বিরুয়া, আজিমপুর, খোসালপুর ও রানিপুরা গ্রামের সমস্ত পাট্টাধারী মানুষজন একজোট হয়ে প্রতিবাদে নেমেছে ৷ 1985 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত এই ভূমিহীনরা দফায় দফায় পাট্টার জমি পেয়েছে ৷ এই জমিই এদের জীবিকা সংস্থানের একমাত্র উপায় ৷ এই জমিই ওয়াকফ এস্টেটের নামে আসাদুলরা রেকর্ড করে নিয়েছে ৷ এরা খুব প্রভাবশালী ৷ এদের সিপিআইএম-কংগ্রেস জোট মদত করছে ৷ এরা নিজেদের সুবিধের জন্য কিছু ভাড়াটে লোকও রেখেছে ৷ এলাকার তিন থেকে চারশো মানুষের জমি এভাবে দখল করে নিয়েছে ৷ অনেকদিন ধরে মানুষকে এদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে আসছি ৷ আমি বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরকেও জানিয়েছি ৷ বিডিও গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ তার ভিত্তিতে প্রশাসনিক তদন্ত হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ৷ কিন্তু তদন্তের ফল কী হবে জানা নেই ৷"
অভিযুক্তের বক্তব্য
অভিযুক্তদের অন্যতম আসাদুল ইকবালের সাফাই, "ওই জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ৷ আমার বাবার নামে জমি ছিল । পরে সেটা আমাদের নামে হয় ৷ আমাদের দখলেই জায়গা ছিল ৷ আমরা এর মধ্যে পাঁচ কাঠা মাটি মনিরুদ্দিন নামে একজনকে বিক্রি করি ৷ সেই জমি বিক্রির দলিল দেখিয়ে বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিস থেকে পুরো জমির রেকর্ড নিজেদের নামে করি ৷ রেকর্ড হওয়ার পর ওই জমিতে আমরা বাড়ি তৈরি করছিলাম ৷ তখন পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ রাখতে বলে ৷ জানায়, এই জমি নিয়ে থ্রি মেন (বিডিও, থানার আইসি এবং জমির মালিক) কমিটির বৈঠক হবে ৷ বৈঠকের সিদ্ধান্ত সবাইকে মেনে চলতে হবে ৷ পুলিশ দু’পক্ষকেই জমিতে না ওঠার নির্দেশ দেয় ৷ তারপর আমরা কাজ বন্ধ করে দিই ৷ ওই জমিতে আর যাইনি ৷ এরা সেই জমিতে থাকা সীমানা প্রাচীর, বাড়ির পিলার ভেঙে দিয়েছে ৷ আমরা এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করব ৷ বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসের 8 নম্বর রেজিস্টারে এই জমি পাট্টা বলে উল্লেখ নেই ৷ আরটিআই রিপোর্টেও অফিস আমাকে এই তথ্য দিয়েছে ৷ ওরা কাগজ দেখাতে পারে ৷ কিন্তু ওদের কোনও রেকর্ড নেই ৷ সেই রেকর্ড দেখেই তো বিএল অ্যান্ড এলআরও জমির রেকর্ড আমাদের নামে করেছেন ৷"
প্রশাসনের বক্তব্য
হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, "এনিয়ে আমরা কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি ৷ কিন্তু ঘটনাটি আমাদের কানে এসেছে ৷ একটি জমির রেকর্ডের আবেদনও জমা পড়েছে ৷ আমরা বিষয়টি দেখছি ৷ রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এনিয়ে হেয়ারিংও করা হবে ৷ আর পাট্টার জমি রেকর্ড হওয়ার বিষয়টি নিয়েও তদন্ত চলছে ৷ পাট্টার জমি কখনও অন্যের নামে রেকর্ড করা যায় না ৷ যদি তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় তবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷"