কোচবিহার, 9 অগস্ট: ভরা বাজারে প্রথমে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা পরে তাদের গুলিতে প্রাণ গেল তৃণমূল নেতার ছেলের ৷ শনিবার বিকেলে কোচবিহারের ডোডেয়ারহাট বাজার এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ খুনের ঘটনায় বিজেপি লাভবান হবে বলে মনে করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, খুনের নেপথ্যে রয়েছে শাসক শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল ৷
জানা গিয়েছে, পাঁচ দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে যায় ৷ গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে সঞ্জীব রায় ওরফে অমর রায়ের ৷ আহত হয়েছেন গাড়িচালক আলমগীর হোসেন ৷ তিনি কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, অমর বিকেলে বাজার করতে এসেছিলেন ৷ সেই সময় এই পাঁচজন বাইকে করে বাজারে আসে ৷ তাদের মধ্যে তিনজনের হাতে বন্দুক ছিল ৷ দুপক্ষের মধ্যে কোনও একটি বিষয়ে বচসা বাধে ৷ তারপর দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতার ছেলে ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ফল বিক্রেতা প্রদীপ দাস বলেন, "কী করে কী হল বুঝলাম না ৷ সবাই দৌড়চ্ছে দেখলাম ৷ এই ধরনের ঘটনা এই বাজারে আগে কখনও ঘটেনি ৷"
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও অন্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ পুলিশ সুপার বলেন, "গুলি চালানোর ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও একজন ৷ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷" বিকেলের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ডোডেয়ারহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ মন্ত্রী বলেন, "যেভাবে ভরা বাজারে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, তা যথেষ্ট চিন্তার ৷ পুলিশ তদন্ত করে দেখুক ৷ তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি লাভবান যদি কেউ হয় তাহলে তা বিজেপি ৷ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন হবে ৷" অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানান, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ওই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত আচার্যি বলেন, " ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ওসিকে ফোন করি ৷ পুলিশের গাড়ি আসে ৷ বাজারের দোকানদারদের থেকে শুনলাম পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ও দুষ্কৃতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল ৷ বচসা থেকেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ "