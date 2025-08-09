Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন তৃণমূল নেতার ছেলে, বিজেপির 'লাভ' দেখছেন উদয়ন - TMC LEADER SON SHOT DEAD

কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ মাত্র কয়েকদিন আগে শুভেন্দুর সফর ঘিরে উত্তাল হয় কোচবিহার ৷ এবার প্রাণ গেল তৃণমূল নেতার ছেলের ৷

TMC Leader Son Murdered in Cooch Behar
কোচবিহারের ডোডেয়ারহাট বাজারে খুন তৃণমূল প্রধানের ছেলে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read

কোচবিহার, 9 অগস্ট: ভরা বাজারে প্রথমে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা পরে তাদের গুলিতে প্রাণ গেল তৃণমূল নেতার ছেলের ৷ শনিবার বিকেলে কোচবিহারের ডোডেয়ারহাট বাজার এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ খুনের ঘটনায় বিজেপি লাভবান হবে বলে মনে করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, খুনের নেপথ্যে রয়েছে শাসক শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল ৷

জানা গিয়েছে, পাঁচ দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে যায় ৷ গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে সঞ্জীব রায় ওরফে অমর রায়ের ৷ আহত হয়েছেন গাড়িচালক আলমগীর হোসেন ৷ তিনি কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলেকে গুলি করে হত্যা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে খবর, অমর বিকেলে বাজার করতে এসেছিলেন ৷ সেই সময় এই পাঁচজন বাইকে করে বাজারে আসে ৷ তাদের মধ্যে তিনজনের হাতে বন্দুক ছিল ৷ দুপক্ষের মধ্যে কোনও একটি বিষয়ে বচসা বাধে ৷ তারপর দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতার ছেলে ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ফল বিক্রেতা প্রদীপ দাস বলেন, "কী করে কী হল বুঝলাম না ৷ সবাই দৌড়চ্ছে দেখলাম ৷ এই ধরনের ঘটনা এই বাজারে আগে কখনও ঘটেনি ৷"

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও অন্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ পুলিশ সুপার বলেন, "গুলি চালানোর ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও একজন ৷ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷" বিকেলের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ডোডেয়ারহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷

TMC Leader Son Murder
ভরা বাজারে খুন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ মন্ত্রী বলেন, "যেভাবে ভরা বাজারে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, তা যথেষ্ট চিন্তার ৷ পুলিশ তদন্ত করে দেখুক ৷ তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি লাভবান যদি কেউ হয় তাহলে তা বিজেপি ৷ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন হবে ৷" অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানান, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ওই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত আচার্যি বলেন, " ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ওসিকে ফোন করি ৷ পুলিশের গাড়ি আসে ৷ বাজারের দোকানদারদের থেকে শুনলাম পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ও দুষ্কৃতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল ৷ বচসা থেকেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ "

কোচবিহার, 9 অগস্ট: ভরা বাজারে প্রথমে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা পরে তাদের গুলিতে প্রাণ গেল তৃণমূল নেতার ছেলের ৷ শনিবার বিকেলে কোচবিহারের ডোডেয়ারহাট বাজার এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ খুনের ঘটনায় বিজেপি লাভবান হবে বলে মনে করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, খুনের নেপথ্যে রয়েছে শাসক শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল ৷

জানা গিয়েছে, পাঁচ দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে যায় ৷ গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে সঞ্জীব রায় ওরফে অমর রায়ের ৷ আহত হয়েছেন গাড়িচালক আলমগীর হোসেন ৷ তিনি কোচবিহারের এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলেকে গুলি করে হত্যা (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে খবর, অমর বিকেলে বাজার করতে এসেছিলেন ৷ সেই সময় এই পাঁচজন বাইকে করে বাজারে আসে ৷ তাদের মধ্যে তিনজনের হাতে বন্দুক ছিল ৷ দুপক্ষের মধ্যে কোনও একটি বিষয়ে বচসা বাধে ৷ তারপর দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতার ছেলে ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ফল বিক্রেতা প্রদীপ দাস বলেন, "কী করে কী হল বুঝলাম না ৷ সবাই দৌড়চ্ছে দেখলাম ৷ এই ধরনের ঘটনা এই বাজারে আগে কখনও ঘটেনি ৷"

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও অন্য পুলিশ আধিকারিকরা ৷ খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ পুলিশ সুপার বলেন, "গুলি চালানোর ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও একজন ৷ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷" বিকেলের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ডোডেয়ারহাট বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷

TMC Leader Son Murder
ভরা বাজারে খুন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ মন্ত্রী বলেন, "যেভাবে ভরা বাজারে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, তা যথেষ্ট চিন্তার ৷ পুলিশ তদন্ত করে দেখুক ৷ তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি লাভবান যদি কেউ হয় তাহলে তা বিজেপি ৷ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন হবে ৷" অন্যদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানান, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ওই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত আচার্যি বলেন, " ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ওসিকে ফোন করি ৷ পুলিশের গাড়ি আসে ৷ বাজারের দোকানদারদের থেকে শুনলাম পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ও দুষ্কৃতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল ৷ বচসা থেকেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ "

For All Latest Updates

TAGGED:

TMC LEADER SON MURDERTMC LEADER SON SHOT DEADকোচবিহারে তৃণমূল নেতার ছেলে খুনতৃণমূল নেতার ছেলে খুনTMC LEADER SON SHOT DEAD

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.