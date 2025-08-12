ETV Bharat / state

তৃণমূলের বুথ কনভেনারকে গুলি করে খুন, সোনামুখীতে চাঞ্চল্য - BANKURA TMC LEADER MURDER

বাড়ি ফেরার পথে গ্রামে ঢোকার মুখে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় ৷ 3 রাউন্ড গুলিতে বাইক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েন তৃণমূলের ওই বুথ আহ্বায়ক ৷

Sonamukhi TMC LEADER MURDER
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read

সোনামুখী, 12 অগস্ট: তৃণমূলের বুথ কনভেনারকে গুলি করে খুন ৷ বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামের ঘটনা । পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সিকান্দার খাঁ ওরফে সায়ন । সোমবার রাত 9টা নাগাদ স্থানীয় পখন্না বাজার থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন সিকান্দার ৷ সেই সময় পিছন থেকে পরপর গুলি চালিয়ে খুন করা হয় তৃণমূলের ওই নেতাকে। ঘটনায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরব তৃণমূল ও বিজেপি ।

গত এক বছর ধরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের চকাই গ্রাম । গত 2 মার্চ ওই গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুলি চলেছিল । সেই গুলিতে এক তৃণমূল নেতা আহত হন । সেই ঘটনার 6 মাস যেতে না-যেতেই এবার ফের গুলিতে খুন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ কনভেনার । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত 9টা নাগাদ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে ৷ সেই সময় একাই ছিলেন তিনি ৷

চকাই গ্রামে ঢোকার মুখে একটি সেচখালের পাড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা । 3 রাউন্ড গুলি চলে । সিকান্দারের পিঠে ও মাথায় গুলি লাগলে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য় ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের অনুমান, এটা পরিকল্পিত খুন ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে সোনামুখী থানার পুলিশ ৷

এদিকে, দলীয় নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে উপস্থিত হন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত, সোনামুখীর পুরপ্রধান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতারা।

মৃতের আত্মীয় সিন্টু শেখ বলেন, "বাড়ি আসার সময় গুলি করে খুন করা হয়েছে সিকান্দারকে ৷ আমরা খবর পেয়ে গিয়ে দেখি বাইক থেকে ছিটকে দূরে পড়ে রয়েছে ৷ তৃণমূল করত বলে গুলি করেছে সিপিএম ও বিজেপি ৷ ভোটের ফলাফলে সবসময় আমরা লিডে থাকি ৷ আর জামাইবাবু দলের হয়ে অনেক কাজ করত ৷"

তৃণমূল-বিজেপির অভিযোগ :

  • তৃণমূলের দাবি, আসন্ন 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভায় নিশ্চিত হার বুঝতে পেরে সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে এই খুন করেছে বিজেপি । তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, "এই ঘটনায় বিজেপি বিধায়কের মদত রয়েছে ৷"
  • অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি বিধায়কের দাবি, এই খুনের সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরেই খুন হয়েছে তৃণমূলের ওই বুথ আহ্বায়ক। এর আগেও ওই গ্রামে গুলি করে খুন হয়েছিল তৃণমূলের এক কর্মী ৷ তখন তদন্তে উঠে এসেছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷"

সোনামুখী, 12 অগস্ট: তৃণমূলের বুথ কনভেনারকে গুলি করে খুন ৷ বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামের ঘটনা । পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সিকান্দার খাঁ ওরফে সায়ন । সোমবার রাত 9টা নাগাদ স্থানীয় পখন্না বাজার থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন সিকান্দার ৷ সেই সময় পিছন থেকে পরপর গুলি চালিয়ে খুন করা হয় তৃণমূলের ওই নেতাকে। ঘটনায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরব তৃণমূল ও বিজেপি ।

গত এক বছর ধরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের চকাই গ্রাম । গত 2 মার্চ ওই গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুলি চলেছিল । সেই গুলিতে এক তৃণমূল নেতা আহত হন । সেই ঘটনার 6 মাস যেতে না-যেতেই এবার ফের গুলিতে খুন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ কনভেনার । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত 9টা নাগাদ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে ৷ সেই সময় একাই ছিলেন তিনি ৷

চকাই গ্রামে ঢোকার মুখে একটি সেচখালের পাড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা । 3 রাউন্ড গুলি চলে । সিকান্দারের পিঠে ও মাথায় গুলি লাগলে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য় ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের অনুমান, এটা পরিকল্পিত খুন ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে সোনামুখী থানার পুলিশ ৷

এদিকে, দলীয় নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে উপস্থিত হন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত, সোনামুখীর পুরপ্রধান সন্তোষ মুখোপাধ্যায় উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতারা।

মৃতের আত্মীয় সিন্টু শেখ বলেন, "বাড়ি আসার সময় গুলি করে খুন করা হয়েছে সিকান্দারকে ৷ আমরা খবর পেয়ে গিয়ে দেখি বাইক থেকে ছিটকে দূরে পড়ে রয়েছে ৷ তৃণমূল করত বলে গুলি করেছে সিপিএম ও বিজেপি ৷ ভোটের ফলাফলে সবসময় আমরা লিডে থাকি ৷ আর জামাইবাবু দলের হয়ে অনেক কাজ করত ৷"

তৃণমূল-বিজেপির অভিযোগ :

  • তৃণমূলের দাবি, আসন্ন 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভায় নিশ্চিত হার বুঝতে পেরে সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে এই খুন করেছে বিজেপি । তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, "এই ঘটনায় বিজেপি বিধায়কের মদত রয়েছে ৷"
  • অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি বিধায়কের দাবি, এই খুনের সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরেই খুন হয়েছে তৃণমূলের ওই বুথ আহ্বায়ক। এর আগেও ওই গ্রামে গুলি করে খুন হয়েছিল তৃণমূলের এক কর্মী ৷ তখন তদন্তে উঠে এসেছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

গুলি করে খুনতৃণমূলের বুথ কনভেনার খুনTMC LEADER MURDERSONAMUKHI TMC LEADERBANKURA TMC LEADER MURDER

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.