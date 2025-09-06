মাঝে 17 বছর, সিঙ্গুরের অদূরে ভোটের বছরে একলাখি গাড়ি
টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো কারখানা না হলেও সিঙ্গুরের কাছে তৈরি হচ্ছে ই-রিকশা ৷ আগামী বছর ভোটের আগে সেই কারখানায় তৈরি হবে একলাখি গাড়ি ৷
Published : September 6, 2025 at 10:30 PM IST
সুগন্ধা, 6 সেপ্টেম্বর: সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ বিতর্কে রাজ্য ছাড়ে টাটা গোষ্ঠী, শেষ পর্যন্ত সেই সিঙ্গুরের অদূরে তৈরি হবে একলাখি গাড়ি ৷ তবে টাটা গোষ্ঠীর নয়, টিফোজ নামের একটি পাখা তৈরির সংস্থা এখানে বিদ্যুৎচালিত রিকশা বা ই-রিকশা উৎপাদন করছে ৷ তারাই আগামী বছর একলাখি গাড়ি আনবে ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে 2026 সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷
শনিবার কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার শান্তুনু ঘোষ জানান, টাটার একলাখি ন্যানো গাড়ির মতো চারচাকা গাড়ি তৈরি হবে ৷ এদিন সকালে কোম্পানির ই-রিকশা উদ্বোধন করে এই আশ্বাস দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও ৷
সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর ন্য়ানো কারখানা গড়ার প্রসঙ্গও উত্থাপন করে তৃণমূল নেতা বলেন, "একটা সময় এখানে গাড়ি তৈরির কথা হয়েছিল ৷ সেই কারখানা না-হওয়া নিয়ে নানা কথা ওঠে ৷ আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তখন যাঁরা সরকার পরিচালনা করছিলেন তাঁরা কেউ শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না ৷ প্রশ্নটা ছিল জমি নিয়ে ৷ ন্যানো কারখানা হোক ৷ কিন্তু কৃষির জমি নিয়ে নয়, শিল্পের জন্য জমিতে ৷ ওটা শিল্প বিতর্ক ছিল না, জমি বিতর্ক ছিল ৷" আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে শিল্পের হাওয়া তুলে পোলবার সুগন্ধায় একটি পাখা কারখানায় টোটোর উদ্বোধন করেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরাও ৷
দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় সিঙ্গুরের ফাঁকা জমি এখনও চোখে পড়ে ৷ একসময় এই জমিতে টাটা গোষ্ঠী ন্যানো গাড়ির কারখানা করার প্রস্তাব দিয়েছিল ৷ সেটা 2006 সালের কথা ৷ তখন মুখ্যমন্ত্রী (অধুনা প্রয়াত) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ আর তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলের একমাত্র সাংসদ ৷ বাম সরকারের আমন্ত্রণে রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসে টাটা গোষ্ঠী ৷ সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো গাড়ির কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করে টাটা ৷
এই কারখানার জন্য কৃষকদের থেকে উর্বর জমি অধিগ্রহণ করছে সরকার ৷ এই অভিযোগে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বাম সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশই মনে করেন বাম শাসনের অবসানের অন্যতম প্রধান কারণ কারখানা গড়ার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ৷
প্রাথমিকভাবে সেসবকে গুরুত্ব না দিয়ে 2007 সালের প্রথম দিকে টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুরের জমিতে কারখানা গড়ার কাজ শুরু করে দেয় ৷ কিন্তু ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশনে বসেন তৃণমূল নেত্রী ৷ বিক্ষোভ-আন্দোলনের জেরে 2008 সালের অক্টোবরে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো কারখানা তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে টাটা গোষ্ঠী ৷ রাজ্য ছেড়ে গুজরাতে চলে যায় টাটা গোষ্ঠী ৷
রাজ্যে পালা বদল হয়েছে ৷ সিঙ্গুরে অসম্পূর্ণ ন্যানো কারখানা ভেঙে ফেলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ তৃতীয় তৃণমূল সরকারের জমানায় সেই সিঙ্গুর থেকে খানিক দূরে ই-রিকশা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে ৷ এদিন ই-রিকশা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার শান্তনু ঘোষকে পাশে নিয়ে তৃণমূল নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "2026 সালের জানুয়ারি মাসে একলাখি গাড়ি তৈরি হবে পোলবার সুগন্ধার কারখানায় ৷ দু'বছর ধরে 12 একর জমিতে টিফোজ বিএলডিসি পাখা তৈরি হচ্ছে ৷ আজ ব্যাটারি টোটোর উদ্বোধন হল ৷ দীপাবলির পর ব্যাটারি চালিত এক লাখি গাড়ির মডেল সামনে আনা হবে ৷ সিঙ্গুরে ন্যানো না হওয়ার আক্ষেপ মিটবে সুগন্ধায় তৈরি একলাখি গাড়িতে ৷ অনুসারী শিল্প তৈরি হবে ৷ এলাকার ভোল বদলে যাবে ৷" সংস্থা তরফে শান্তনু ঘোষ জানান, দীপাবলিরর পর গাড়ির লুক প্রকাশ্যে আনা হবে ৷ আগামী বছর জানুয়ারিতে একলাখি গাড়ি লঞ্চ হতে পারে ৷
সংস্থার অন্যতম কর্ণধার শান্তনু ঘোষ আরও বলেন, "পাখার সঙ্গে বিএলডিসি টেকনোলজিতে তিন চাকা গাড়ি তৈরি করেছি আমরা ৷ একবার চার্জ করলে 18 ঘণ্টা চলবে ৷ যে দামে টোটো বিক্রি হয় তার অর্ধেক দামে পাওয়া যাবে এই তিন চাকা ব্যাটারি চালিত রিকশা ৷ গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশ আমরা এখানেই তৈরি করছি ৷ আলোচনার মাধ্যমে চারচাকা গাড়ি আনারও চিন্তাভাবনা করছি ৷ দীপাবলির পরে আমরা চারচাকা গাড়ির একটা প্রোটোটাইপ আনার চেষ্টা করছি ৷ মোটরটা আমরা তৈরি করি বলে আমাদের অনেকটাই সাশ্রয় হবে ৷"
আগামী বছর ভোটের আগে ফের শিল্পায়ন ৷ খানিক দূরেই সিঙ্গুরের ফাঁকা জমি ৷ এখনও ভোট এলে অথবা শিল্প নিয়ে বিতর্কে সিঙ্গুরের টাটার ন্যানো কারখানার প্রসঙ্গ ওঠে ৷ সেদিনের বিরোধী তৃণমূল শিল্পায়নের বিরোধী ছিল বলে অভিযোগ করে আজকের বিরোধীরা ৷আমজনতারও মনে আছে জমি অধিগ্রহণের সময় হওয়া আন্দোলন ৷ কেউ শিল্প না-হওয়ার আক্ষেপ নিয়ে বেঁচে আছে ৷ কেউ আগামিদিনে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখছে ৷ সিঙ্গুর আছে সিঙ্গুরেই ৷