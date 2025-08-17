ভাঙড়, 17 অগস্ট: মেদিনীপুরে ফুটবল মাঠে রেফারির পেটে লাথি মারার ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতার ভাইপো । এবার খেলা হবে দিবসকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়েও ৷ ফুটবল মাঠে খয়রুল ইসলাম নামে এক শিক্ষককে এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুষি মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা 'ঘনিষ্ঠ' এক নেতার বিরুদ্ধে ৷ উত্তর কাশীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন আক্রান্ত শিক্ষক ৷ ঘটনার প্রতিবাদে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্ররা ৷
খেলা হবে দিবস উপলক্ষে ভাঙড় 2 ব্লক এবং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় কারবালা ফুটবল ময়দানে । শনিবার ছিল ফাইনাল ৷ খেলার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সওকত মোল্লা-সহ স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা । এদিন ভগবানপুর হাইস্কুলের সঙ্গে হাতিশালা সরোজিনী হাইমাদ্রাসার খেলা ছিল । সেই খেলাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হয় ৷
খেলা চলাকালীন মাঠের বাইরে হাইমাদ্রাসার শিক্ষক নাসিরুদ্দিনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা খয়রুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৷ তিনি ভাঙড় 2 গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ ৷ উত্তর কাশীপুর থানায় নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত শিক্ষক ৷ কিন্তু, থানা থেকে তাঁকে কেস ডায়েরি নম্বর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন আক্রান্ত শিক্ষক ৷
অভিযোগ পত্রে শিক্ষক জানান, মাঠে খেলা চলাকালীন ভগবানপুর হাইস্কুলের সভাপতি খয়রুল ইসলামের নেতৃত্বে কয়েকজন বহিরাগত তাঁর উপর চড়াও হন ৷ তাঁকে মারধর করা হয় ৷ তাঁর সঙ্গে আরও তিন শিক্ষককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ নাসিরুদ্দিনের ৷ ছাত্রদের গালিগালাজ করা হয় ৷ উল্লেখ্য, একদিন আগে মাঠে খেলা চলাকালীন রেফারিকে লাথি মারার অভিযোগ ওঠে মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের ভাইপো রাজা খানের বিরুদ্ধে ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । সোশাল মিডিয়ায় ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ৷ সোশাল মিডিয়ায় সরব হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই রাজ্যে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷