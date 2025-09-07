বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে 'হুমকি'র অভিযোগ ! গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে 'হুমকি'র অভিযোগ ! গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য
অস্ত্র হাতে এলাকার সাধারণ মানুষকে হুমকি দিতেন তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ ৷ অস্ত্র হাতে ছবিও রয়েছে তাঁর ৷ এরপরই সেই নেতাকে গ্রেফতার করা হয় ৷
Published : September 7, 2025 at 7:00 PM IST
মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 7 সেপ্টেম্বর: বেআইনি অস্ত্র মামলায় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষকে হুমকি দিতেন শাসকদলের এই নেতা ৷ এমনকী, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাঁর একটি ছবিও প্রকাশ্যে আসে ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে মাটিয়া থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম নাসির মণ্ডল । সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ধৃত তৃণমূল নেতার একটি ছবি প্রকাশ্যে আসে । এরপরই মাটিয়া থানার পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে বসিরহাটের উত্তর ঘোনা এলাকার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় নাসিরকে । যদিও ধৃতের বাড়ি থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মেলেনি ৷ অস্ত্রটি তিনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, তা জানতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা । 5 দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে রবিবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার একপদস্থ কর্তা বলেন, "ধৃতকে জেরা করে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজ চলছে । তিনি কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি জোগাড় করলেন সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আশা করা যায়, ধৃতকে জেরা করে শীঘ্রই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের হদিস পাওয়া যাবে ।"
বেআইনি অস্ত্রকাণ্ডে দলের পঞ্চায়েত সদস্যের গ্রেফতারি ঘিরে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষও করেছে বিজেপি । তাদের দাবি, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে হুমকি দেবে, তোলাবাজি করবে, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি ৷ আসলে এরা অপরাধের বিরুদ্ধে লোকদেখানো লড়াইয়ের কথা বলে ৷ অপরাধ এখন শাসকদলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গিয়েছে বলে কটাক্ষ বিরোধী দলের ৷ অস্বস্তির মুখে পড়ে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্যের থেকে দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব । দলের নেতার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তাদের দাবি, আইন আইনের পথে চলবে । দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বসিরহাট 2 নম্বর ব্লকের চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য নাসির মণ্ডল । পঞ্চায়েত সদস্যের ক্ষমতা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি বলে অভিযোগ । মানুষকে ভয় দেখানো, বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে শাসকদলের এই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে । তাঁর 'দাদাগিরি'তে গ্রামের লোকজন রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন ।
এই আবহে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নাসিরের একটি ছবি সামনে আসে পুলিশের কাছে । বিষয়টি নিয়ে মামলাও রুজু হয় মাটিয়া থানায় । পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন ডেরা বদলে আত্মগোপন করছিলেন শাসকদলের এই 'বাহুবলী' নেতা । অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তের গ্রামের বাড়িতে হানা দেন পুলিশকর্মীরা ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, আগেই তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রটি অন্য কোথাও সরিয়ে দেন ।