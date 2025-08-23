ফরাক্কা, 23 অগস্ট: শাসক দলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের প্রকাশ্যে দাদাগিরি ৷ এএসআই ব়্যাঙ্কের পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলায় উপপ্রধানকে গ্রেফতার করল ফরাক্কা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নিউ ফরাক্কায়। যদিও অভিযুক্ত উপপ্রধানের দাবি, সামান্য বচসা হয়েছে। তারজন্য তাঁকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিযুক্ত উপপ্রধানের নাম তারিকুল শেখ।
ঘটনার সূত্রপাত নিউ ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ডের একটি বেআইনি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান (লছিমন)-কে আটকে রাখাকে কেন্দ্র করে। ফরাক্কার ট্রাফিক গার্ড পুলিশের কর্তব্যরত এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে মারধর এবং অভদ্র আচরণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। যার জেরে গ্রেফতার করা হয ফারাক্কার বেওয়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তারিকুল শেখকে। শনিবারই ধৃত ওই তৃণমূল নেতাকে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়।
মুর্শিদাবাদে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাস্তায় নামানো হলে আটক করা হচ্ছে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে নিউ ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ডে ডিউটি করছিলেন ফরাক্কার ট্রাফিক গার্ড পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর তাপস ঘোষ। অভিযোগ, জাতীয় সড়ক দিয়ে আসা একটি পাটবোঝাই ইঞ্জিনচালিত ভ্যান আটকে দেন ওই পুলিশ আধিকারিক। ইঞ্জিন ভ্যানটির মালিক ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান তরিকুল শেখ।
ভ্যানটি আটকে দিতেই উপপ্রধানকে ফোন করেন ভ্যানের চালক। সেখানেই ছুটে এসে নিউ ফারাক্কা বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন উপপ্রধান তরিকুল শেখ। এক পর্যায়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয় ৷ তারমধ্যেই প্রকাশ্যে ওই পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলেন তারিকুল। সামান্য জখম হয়েছেন তাপস ঘোষ। ধস্তাধস্তি হয় বলেও অভিযোগ করেন আক্রান্ত আধিকারিক ৷ তিনি বলেন, "ওই ভ্যান নিষিদ্ধ তাই আমি বারণ করেছি ৷ সেই কারণেই আমার গায়ে হাত তোলা হয় ৷"
খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের উপপ্রধানকে। শনিবারই ধৃত উপপ্রধানকে আদালতে পাঠানো হয় ফরাক্কা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। যদিও ফরাক্কা থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার সময় উপপ্রধান তরিকুল শেখের দাবি, সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে ৷ কিন্তু তাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এদিকে পাটবোঝাই ইঞ্জিনভ্যানটি আটক করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ ৷ শাসক দলের একজন নেতা, পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তোলাকে ভালোভাবে দেখছেন না কেউই ৷ বিশেষ করে এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই বিরোধীরা একযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছেন।