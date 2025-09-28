ETV Bharat / state

মহাষষ্ঠীতে গ্রামের বাড়ির পুজোয় অনুব্রত, মেয়ের সঙ্গে তুললেন সেলফি

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়িতে অনুব্রত মণ্ডল ৷ দুর্গা প্রতিমার সামনে মেয়ের সঙ্গে সেলফি তুললেন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা।

DURGA PUJA 2025
মেয়ের সঙ্গে সেলফি তুললেন অনুব্রত মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
নানুর, 28 সেপ্টেম্বর: মহাষষ্ঠীতে গ্রামের বাড়ির প্রাচীন পুজোর তদারকি করতে এলেন অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সুকন্যা । প্রতিমার গয়না পরানো দেখলেন, মেয়ের সঙ্গে তুললেন সেলফি। ছেলেবেলায় নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামের এই পুজোয় এসে কাদায় পড়ে যেতেন 'বীরভূমের ত্রাস', এদিন সেই স্মৃতিচারণও করলেন তৃণমূল নেতা ৷

অনুব্রত বলেন, "গ্রামের বাড়ির পুজো ভালো লাগারই জিনিস ৷ ছোটবেলায় যখন আসতাম তখন রাস্তাঘাটে প্রচুর কাদা থাকত ৷ পুজোর দিন সেই কাদায় পড়ে যেতাম। জামা-প্যাট ভিজে যেত। কাঁদতাম। কিন্তু সে সময় আলাদা একটা এনার্জি ছিল।" এরপর নিজের পরিবার থেকে শুরু করে এই পুজোর ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আমার দাদুরা পাঁচ ভাই ছিলেন। তার মধ্যে 2 ভাইয়ের কোনও সন্তান ছিল না ৷ এই পুজো কমপক্ষে 140 থেকে 150 বছরের।" এর পাশাপাশি বীরভূমের বাসিন্দাদের মঙ্গল কামনাও করেন তিনি ৷ তিনি বলেন, "আমি চাই পুরো বীরভূম জেলার মানুষ ভালো থাকুক ৷ মা যেন সবাইকে ভালো রাখেন ৷ আমি প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোর 4 দিন পুজো দেব।"

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়িতে অনুব্রত মণ্ডল (ইটিভি ভারত)

নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রাম ৷ বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয় এখানে ৷ মাটির প্রতিমা-সহ ঘটের পুজো, পটের দুর্গাপুজোরও চল আছে ৷ গ্রামে মণ্ডল বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন পুজো কয়েক দশক ধরে 'অনুব্রত মণ্ডলের গ্রামের বাড়ির পুজো' হিসেবে খ্যাত। গ্রামে লোক মুখে অনুব্রত মণ্ডলের একটি ডাক নাম আছে, তা হল 'কেষ্ট মোড়ল'। প্রতিবছর এই পুজোয় অংশ নেন অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে থাকেন মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল। পুজোর 4 দিন গ্রামবাসীরা মুখিয়ে থাকেন এই পুজোর জন্য ৷ বিশাল সেই আয়োজন, খাওয়া-দাওয়া, নেতা-মন্ত্রীদের গাড়ি, কনভয়, অনুব্রত মণ্ডলকে দেখতে উপচে পড়া ভিড়- থাকে সবই ৷

DURGA PUJA 2025
মহাষষ্ঠীতে গ্রামের বাড়ির পুজোয় অনুব্রত (ইটিভি ভারত)

এবারও মেয়ে সুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মহাষষ্ঠীর দিন গ্রামের বাড়িতে এলেন অনুব্রত মণ্ডল। প্রতিমার গয়না পড়ানোর তদারকি করেন তিনি ৷ এমনকী, মেয়ের সঙ্গে সেলফি তোলেনও প্রতিমার সামনে ৷ পরে গ্রামের বাড়িতে বসেন, সকলের সঙ্গে কথা বলেন ৷ আগের মেজাজের আর সেই চেনা ছন্দের অনুব্রতকে দেখতে ভিড় উপচে পড়ে ৷ পুরোর ক'টা দিন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। তারও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন অনুব্রত মণ্ডল।

DURGA PUJA 2025
পুজোর ব্যবস্থাপনা তদারকিতে অনুব্রত (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, গরু পাচার মামলায় 2022 সালের 11 অগস্ট বোলপুরের নীচুপট্টীর বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই ৷ পরে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই থেকে ফিকে হয়ে গিয়েছিল হাটসেরান্দির মণ্ডল বাড়ির পুজো। প্রায় 2 বছর পর 2024 সালের 22 সেপ্টেম্বর জামিন পেয়ে তিহার মুক্তি ঘটেছিল অনুব্রতর। সে বছরই মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে গ্রামের বাড়ির পুজোয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে 'আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না' বলে দাবি করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাই সবে সবে প্রত্যাবর্তনে গ্রামের পুজোর জৌলুস তেমন ছিল না ৷ এবার বাড়তি জৌলুস। প্রত্যাবর্তনের পর নানা ঘটনা পেরিয়ে ফের স্বমহিমায় অনুব্রত। দলের জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যানও করা হয়েছে তাঁকে ৷

দুর্গাপুজো 2025পুজোয় অনুব্রতANUBRATA MONDALANUBRATAS DURGA PUJADURGA PUJA 2025

