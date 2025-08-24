মিনাখাঁ, 24 অগস্ট: বিমার টাকাতেও তোলাবাজি ! 2 লক্ষ টাকা 'তোলা' দিতে অস্বীকার করায় তৃণমূল নেতার রোষানলে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবার । মারধর ও খুনের 'হুমকি' দেওয়ারও অভিযোগ । প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে মা-ছেলেকে আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে অন্য জায়গায় । এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁয় । যদিও অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ মণ্ডল অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ।
জানা গিয়েছে, 2019 সালের 13 ফেব্রুয়ারি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় রবি ভুঁইয়া নামে এক ব্যক্তির । মিনাখাঁর বগুড়হুলা গ্রামে তাঁর বাড়ি । দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মাস চারেক আগে দুর্ঘটনার বিমার প্রায় 15 লক্ষ টাকা হাতে পান মৃত ব্যক্তির পরিবার । অভিযোগ, সেই টাকা হাতাতে ছক কষতে শুরু করেন স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল ।
পরিবার সূত্রে খবর, তিনদিন আগে হঠাৎই দলবল নিয়ে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে চড়াও হন ওই তৃণমূল নেতা । মৃতের ছেলে রজত ভুঁইয়ার কাছে বিমার টাকার 2 লক্ষ টাকা তিনি দাবি করেন । সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় শুরু হয় মারধর । হুমকিও চলে বলে অভিযোগ । পরিবারের দাবি, 'টাকা না দিলে খুন করা হবে বলে হুমকি দেন তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ।' এমনকি এ নিয়ে কাউকে কিছু জানালেও কোনও লাভ হবে না বলে তৃণমূল নেতা হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছেন, অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের । এর পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং তাঁর ছেলে । পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, প্রাণ বাঁচাতে অন্যের বাড়িতে গা ঢাকা দিতে হয়েছে তাঁদের দু'জনকে ।
এদিকে, ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা । গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মিনাখাঁ থানায় । এমনকি, ইমেল মারফত বসিরহাটের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ করেছেন মৃত ব্যক্তির পরিবার । এত কিছুর পরেও অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে । ফলে আতঙ্কে ঘুম উড়েছে 'ঘরছাড়া' ওই পরিবারের ।
এই বিষয়ে মৃতের ছেলে রজত ভুঁইয়া বলেন, "পথ দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর বিমার টাকা বাবদ 15 লক্ষ টাকা আসে ইন্সুরেন্স কোম্পানির থেকে । সেই টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকা দাবি করেন ওই তৃণমূল নেতা । 50 হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও তিনি তাতে রাজি হননি । 2 লক্ষ টাকার দাবিতেই স্থির থাকেন । সেই টাকা দিতে অস্বীকার করাতেই যত অত্যাচার, হুমকি । তিনদিন আগে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গিয়েছে । বলে গিয়েছে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে দেবে ! প্রাণে মেরে ফেলবে । তাই, প্রাণ বাঁচাতে দু'দিন ধরে অন্য এক জনের বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছি । আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই । পুলিশ প্রশাসন কিছুই করছে না । এভাবে কী বেঁচে থাকা যায় ?"
মৃত ব্যক্তির জামাই সনৎ মাইতি বলেন, "দুর্ঘটনায় শ্বশুরের মৃত্যুর পর তদন্ত সেভাবে এগোয়নি । এ নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে জানতে পারি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালকের কাছ থেকে 60 হাজার টাকা নিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা । তার পরেও তিনি বিমার টাকা থেকে দু'লক্ষ টাকা চেয়ে শ্যালকের ওপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করছেন । দলবল নিয়ে গিয়ে হুজ্জতি করছেন শ্বশুরবাড়িতে । গত দু'দিন ধরে বাড়িছাড়া হয়ে রয়েছেন আমার শাশুড়ি ও শ্যালক । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, আমাদের বাঁচাতে দিন । যদি এই পরিবারের কিছু হয়ে যায় তার জন্য আপনার প্রশাসন দায়ী থাকবে ।"
এদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ সেই তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ মণ্ডল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । পালটা তিনি দাবি করেছেন, "এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে আমার নামে । তার পরেও তদন্তের স্বার্থে মিনাখাঁ থানার পুলিশ ডেকেছিল আমাকে । ওই পরিবারকেও ডাকা হয়েছিল কথা বলার জন্য । কিন্তু তাঁরা পুলিশের সঙ্গে কোনও সহযোগিতাই করেননি । উলটে, ফোনে পুলিশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন । লুকিয়ে থাকার অভিযোগও ঠিক নয় । তদন্ত হলে সবটাই বেরিয়ে আসবে ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির । এ নিয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, "এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি । তোলা কিংবা কাটমানি না-পেলেই পরিবারকে খুনের হুমকি, বাড়িছাড়া করা স্বভাবে পরিণত হয়েছে শাসকদলের । আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি । পুলিশ প্রশাসন যদি কোনও পদক্ষেপ না করে তাহলে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব ।"
বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিষয়টি জানা নেই । খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । তার পর এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব ।"