হলফনামা না চেয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিক, কমিশনকে তোপ অভিষেকের - ABHISHEK BANERJEE ON ECI

দিল্লিতে ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারে বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু করেছেন ৷ এমনই আবহে কমিশনের সমালোচনায় সরব হলেন অভিষেক ৷

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 8:45 PM IST

কলকাতা, 18 অগস্ট: ভোট চুরি প্রসঙ্গে আনা অভিযোগ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কাছে হলফনামা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এবার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হলফনাম না চেয়ে কমিশন ভোট চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখছে না কেন, জানতে চাইলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷

দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে সোমবার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক জানান, ভোট চুরি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে ৷ নির্বাচন কমিশনের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার আছে ৷ সেটা না করে তারা লিখিত হলফনামা চাইছে ! কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না বলে দাবি করে অভিষেক বলেন, “কমিশনের ভূমিকা সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। তারা বিজেপির হাতিয়ার হয়ে কাজ করছে। ভোটের লিস্টে যদি একজন নামও কেটে যায়, তবে লক্ষ লক্ষ বাঙালি পথে নামবে। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আর চুপ করে থাকব না।” তিনি আরও জানান, এসআইআরের নামে বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।

নির্বাচন কমিশনের সমালোচনায় সরব হলেন অভিষেক (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের এই শীর্ষনেতা এদিন আরও একবার কমিশনের দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর দাবি, যদি কমিশন অনিয়মের পথে হাঁটে, তবে আগামিদিনে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে ৷ প্রয়োজনে কমিশনের কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। “মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে রাস্তায় নামতে আমরা দ্বিধা করব না,”— সাফ বার্তা অভিষেকের।

বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকেও নিশানা করেন অভিষেক ৷ দিন কয়েক আগে সাংবাদিক বৈঠক করে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ভোটার তালিকার অসঙ্গতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন অনুরাগ ৷ এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন," বিজেপি নেতারা নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্রর মতো আচরণ করছেন ৷ দিল্লিতে বসে তাঁরা আজগুবি দাবি করেন ৷ কিন্তু কেউ যখন তাঁদের ভুলটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তখন তাঁরা তা স্বীকার করতে চান না ৷ অনুরাগ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গ বা এখানকার মানুষের ব্যাপারে কিছুই জানেন না ৷ "

অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে তিনি এদিন আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্র প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে ৷ ফলে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ—সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁর কথায়, “বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করে বিজেপি যদি ভাবে তারা এখানে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবে, তবে ভুল করছে। বাংলার মাটি থেকে মানুষ এর জবাব দেবে।”

বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক (ইটিভি ভারত)

তাঁর দাবি, সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী জল-প্রকল্পের 50 শতাংশ অর্থ কেন্দ্র এবং 50 শতাংশ অর্থ রাজ্য দেবে। অথচ কেন্দ্র এখনও 2,525 কোটি টাকা আটকে রেখেছে। উত্তরপ্রদেশকে দেওয়া হয়েছে 60 হাজার কোটি ৷ সেখানে গত 5 বছরে বাংলাকে মাত্র 20 হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ।অভিষেক বলেন, "গত বছর মহারাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে 29 হাজার কোটি ৷ আর বাংলাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র 2 হাজার 900 কোটি। এ বছরের 5 হাজার 50 কোটির পাওনা থেকেও দেওয়া হয়েছে মাত্র 2 হাজার 25 কোটি টাকা। রাজ্য নিজের ভাগের থেকে বেশি 4 হাজার 900 কোটি খরচ করেছে। শুধু জল নয়—আবাস, রাস্তা, 100 দিনের কাজ, শিক্ষা—সব ক্ষেত্রেই প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।"

