বিজয়া সন্মিলনীকে সামনে রেখে জনসংযোগ বাড়াতে জোর তৃণমূলের

আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগের নয়া কর্মসূচি তৃণমূলের ৷ শাসকদলের বিজয়া সন্মিলনীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

TMC Vijaya Sammilani
জনসংযোগ বাড়াতে জোর তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 2 অক্টোবর: দুর্গোৎসব শেষ হতেই রাজ্য রাজনীতির অন্দরে শুরু হয়েছে নতুন কর্মযজ্ঞ। উৎসবের মরশুমকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করতে এবার একাধিক কর্মসূচি নিতে চলেছে তৃণমূল ৷

জেলায় জেলায় শাসকদল আয়োজন করতে চলেছে বিজয়া সম্মিলনীর। দলের নির্দেশে ব্লক থেকে শুরু করে সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি স্তরে এই কর্মসূচি পালন করা হবে। উদ্দেশ্য- দলীয় কর্মীদের কাছে টেনে নেওয়া, ভোটারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন এবং আগামী নির্বাচনের আগে আরও বেশি করে মানুষের আস্থা অর্জন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজয়া সন্মিলনীর এই উদ্যোগকে শুধুমাত্র শুভেচ্ছা বিনিময়ের অনুষ্ঠান হিসেবে দেখা হবে না। বরং প্রতিটি কর্মসূচিই হয়ে উঠবে জনসংযোগের মঞ্চ। স্থানীয় বিধায়ক, ব্লক সভাপতি বা গুরুত্বপূর্ণ নেতারা মূলত এ ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ নেবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং এলাকার প্রবীণ সমাজকর্মীরা। তাঁদের ফুল-মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হবে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও নানা কারণে এখন দূরে সরে যাওয়া পুরনো কর্মী ও নেতাদের ফের সক্রিয় রাজনীতির আঙিনায় আনার চেষ্টা হবে ।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই একাধিক সাংগঠনিক বৈঠকে স্পষ্ট করেছেন, উৎসবের সময় সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকলেও বিজয়া সন্মিলনীকে ঘিরেই হবে দলের মূল প্রচার ও সংযোগের সেতুবন্ধন। মিষ্টিমুখ ও সৌহার্দ্যের বার্তার পাশাপাশি প্রতিটি সভা থেকেই দেওয়া হবে কিছু নির্দিষ্ট বার্তা। ভোটার তালিকায় সঠিক নামের অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে এসআইআরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার প্রয়াস করবেন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা ।

তৃণমূলের এক নেতার কথায়, “এগুলো কেবল সামাজিক সৌজন্যের অনুষ্ঠান নয়, বরং মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার প্রয়াস। কোথাও অভিমান থাকলে সেটি কাটানোর চেষ্টা ৷” তৃণমূলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুধু শহর নয়, প্রত্যন্ত গ্রাম, পঞ্চায়েত এলাকা এবং পুরসভার ওয়ার্ড স্তর পর্যন্ত এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। দলের পুরনো এবং সর্বক্ষণ সক্রিয় কর্মীদেরও আলাদা করে সম্মান জানানো হবে। ফলে যাঁরা নীরবে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছেন, তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে দলের ভিত আরও মজবুত করা যাবে বলে মনে করছে শাসক শিবির।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন কারণে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত পুরনো কিছু নেতা-কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অনেকে অন্য দলে যোগ না দিলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকছেন। বিজয়া সন্মিলনী সেই ‘অভিমানী’দের ফের দলীয় আঙিনায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করছে বাংলার শাসক শিবির। সূত্রের খবর, অক্টোবর মাস জুড়েই প্রতিটি সাংগঠনিক ব্লকে বিজয়া সন্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে এবং রাজ্যজুড়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো এবং মানুষের মন বোঝার চেষ্টা—এই দুই লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে শাসক শিবির।

