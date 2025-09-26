পুজোর মুখেই দলের সব শিক্ষক সংগঠন ভেঙে দিল তৃণমূল
সংগঠনের ভিতর থেকে আরও কিছু অসন্তোষের খবর পাওয়ার পরই দলের শিক্ষক সংগঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।
Published : September 26, 2025 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: ইতিমধ্যেই রাজ্যে দুর্গাপুজোর আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ মানুষ এই মুহূর্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্যান্ডেলমুখী। তৃণমূলের তরফে এই সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কমিয়ে জনসংযোগে জোর দিতে বলা হয়েছে ৷ আর এসবের মধ্যেই দলের শিক্ষক সংগঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শাসক দল।
বৃহস্পতিবার দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, দলের অধীনস্ত সমস্ত শিক্ষক এবং অধ্যাপক সংগঠন ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে বার্তা দেওয়া হয়েছে, পুজো মিটলেই নতুন কমিটির ঘোষণা করা হবে। আর এই ঘোষণা এসেছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর জন্মদিনেই। ফলে ঘটনাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ দলের এই পদক্ষেপ ঘিরে নানা বিশ্লেষণ সামনে আসছে ৷
একাংশের মতে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে টেট উত্তীর্ণ না-হওয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যারা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত, তাঁদের আগামী দু’বছরের মধ্যে টেট পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে ৷ দলের অন্দরেই অভিযোগ উঠেছে, এত বড় বিষয়ে শিক্ষক সংগঠন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে সতর্ক করেনি। উল্টে বিষয়টি আলাদাভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এবং শিক্ষা দফতরে পৌঁছে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অশোক রুদ্র ৷
শুধু তাই নয়, সংগঠনের ভিতর থেকে আরও কিছু অসন্তোষের খবর পাওয়া যাচ্ছে ৷ অভিযোগ, সদস্যপদ বাবদ বছরে 200 টাকা করে চাঁদা তোলা হচ্ছিল, যা অনেকের কাছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা’র ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডল । তখন তিনি প্রকাশ্যে শিক্ষামন্ত্রী তথা সংগঠনের সভাপতি ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে সরব হন। বৃহস্পতিবার সংগঠন ভেঙে দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই তিনি বলেন, “সেদিনও বলেছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক সেনা জিন্দাবাদ । আজও তাই বলছি।” তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই সিদ্ধান্তে মূল ভূমিকা রেখেছেন।
তবে দলের ভেতরে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি । অনেকেই বলছেন, সিদ্ধান্তের পেছনে সঠিক কারণ স্পষ্ট নয়। এক শিক্ষক নেতা এদিন কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন, “ঝড়ে বক মরলে অনেক ফকিরই কেরামতির দাবি করে। সবই জল্পনা।” রাজনৈতিক মহলের মতে, একের পর এক রদবদল তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনে স্পষ্ট অস্থিরতার ছবি তুলে ধরছে। শিক্ষক সমাজের প্রতি এর ফলে ভুলবার্তা যাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পুজো মিটে নতুন কমিটি ঘোষণার পর এই সঙ্কট কতটা কাটবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতি।