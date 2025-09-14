তোলা না-দেওয়ায় হোটেলে ভাঙচুর তৃণমূল উপপ্রধানের অনুগামীদের ! পাল্টা দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ

তোলা না-দেওয়ায় হোটেলে ভাঙচুর তৃণমূল উপপ্রধানের অনুগামীদের ! পাল্টা দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ
তোলাবাজির অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতার ৷ হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা অবৈধ কাজকর্মের অভিযোগ ৷
Published : September 14, 2025 at 9:01 PM IST
দত্তপুকুর, 14 সেপ্টেম্বর: দাবি মতো তোলা না-পাওয়ায় হোটেল ঢুকে তাণ্ডব চালানো ও লুঠপাটের অভিযোগ উঠল তৃণমূল উপপ্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত হোটেল কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, এ নিয়ে কেউই মুখ খুলতে নারাজ ৷ তবে, হোটেলে হামলার সেই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে ৷ যদিও উপপ্রধানের দাবি, হোটেলে অসামাজিক কাজকর্ম চলত ৷ তাই গ্রামবাসীরাই ভাঙচুর চালিয়েছে ৷
স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাটি দিন তিনেক আগের ৷ রবিবার হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন যুবক হোটেলের রিসেপশনে কথা বলার ফাঁকে ভাঙচুর চালাচ্ছেন ৷ হামলাকারীদের একজনকে পুরো ঘটনা মোবাইলে রেকর্ডও করতে দেখা গিয়েছে ৷ গোটা ঘটনাটি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ ৷
যদিও, হামলার দায় গ্রামবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তথা উপপ্রধান মান্তু সাহা ৷ তাঁর পাল্টা দাবি, "হোটেলের নামে সেখানে অবৈধ কাজকর্ম চলত ৷ সেই রোষেই হামলার ঘটনা ঘটেছে হোটেলে ৷ দু’বছর আগে দেহব্যবসা চালানো হতো ৷ সেই সময় গ্রামবাসীরাই তা বন্ধ করে দেন ৷ আবারও শুরু করেছিল ৷ তারপরেই এই ঘটনা ঘটে ৷"
জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত তিন দিন আগে ৷ আচমকাই সেদিন দত্তপুকুরের চালতাবেড়িয়ার ওই হোটেলে ঢুকে পড়েন একদল যুবক ৷ তাঁরা সকলেই দত্তপুকুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান মান্তু সাহার অনুগামী বলে পরিচিত ৷ অভিযোগ, তৃণমূল নেতার নাম করে ওই যুবকেরা হোটেল রিসেপশনে থাকা এক কর্মচারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তোলা দাবি করেন ৷ দাবি করা হয়, সেখানে হোটেল চালাতে হলে দাবি মতো তোলা দিতে হবে ৷
কিন্তু, সেই টাকা না-পাওয়ায় তাণ্ডব চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ হোটেলের একের পর এক কাঁচ লাথি মেরে গুড়িয়ে দেয় হামলাকারীরা ৷ হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, "শুধু রিসেপশনেই নয় ৷ হোটেলর রুমে ঢুকেও তাণ্ডব চালানো হয়েছে ৷ এমনকি ক্যাশ বাক্স থেকে লক্ষাধিক টাকাও তারা লুঠ করে নিয়ে চলে গিয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে খবর, যে হোটেলে এই ঘটনা ঘটেছে সেটি দু'বছর আগে ভাড়া নেন বারাসতের এক বাসিন্দা ৷ তবে, সেখানে মনোরঞ্জনের জন্য হোটেল রুম ভাড়া দেওয়া হতো বলে অভিযোগ ওঠে ৷ সেখানে অবৈধ কাজকর্ম চলার অভিযোগে এলাকার লোকজনের চাপে মাঝে বন্ধও হয়ে গিয়েছিল ৷ সম্প্রতি সেই হোটেলটি পুনরায় চালু হয় ৷ তারপরেই ঘটে এই ঘটনা ৷
ওই হোটেল বিল্ডিংয়ের মালিক রূপায়ণ সাহা বলেন, "শুনলাম পাঁচ-ছ'জন যুবক এসে ভাঙচুর করেছে ৷ এখানে কোনও অবৈধ কাজকর্ম হত কি না, তা জানা নেই ৷ তবে, হোটেল করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল না-বলেই মনে হচ্ছে ৷ আমি এই সমস্ত ঝুটঝামেলার মধ্যে থাকতে চাই না ৷ তাই ওদের আর ভাড়া দেব না-বলে ঠিক করেছি ৷ পঞ্চায়েতকেও সেকথা জানিয়ে দিয়েছি ৷"
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মৌলনা বিবি বলেন, "হোটেলের নিচেই আমার খাবার দোকান রয়েছে ৷ দেখলাম বারোটা-একটা নাগাদ কয়েকজন যুবক এসে হোটেলের কাঁচ ভাঙচুর করল ৷ আমি তখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম ৷ কেন ভাঙচুর করল, সেটা বলতে পারব না ৷ যেটুকু চোখে দেখেছি সেটুকুই বললাম ৷ এর বেশি কিছু জানি না ৷" বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি ৷ খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"