দরজা খুলতেই অবাক ! TMCP'র কার্যালয় থেকে উদ্ধার তৃণমূল নেতার দেহ - TMC LEADER DEAD BODY RECOVERED

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন জেলা সভাপতির দেহ উদ্ধার ( ইটিভি ভারত )

Published : May 23, 2025 at 2:12 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:48 PM IST

হরিণঘাটা, 23 মে: ছাত্র পরিষদের কার্যালয়ের ভিতর থেকে উদ্ধার তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতির দেহ ৷ নদিয়ার হরিণঘাটা মোহনপুর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কার্যালয়ে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ৷ ঘটনাক্রমে জানা গিয়েছে, হরিণঘাটা পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের বর্তমান কাউন্সিলর রাকেশ পারুই গতকাল সন্ধ্যায় TMCP-র পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন ৷ খানিক পরই অর্থাৎ রাতের দিকে রাকেশ পাড়ুইকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান তাঁর সহকর্মীরা ৷ খবর দেওয়া হয় হরিণঘাটার মোহনপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ৷ পুলিশ এসে তাঁকে হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ TMCP'র অফিসের ভিতর থেকে দেহ উদ্ধার তৃণমূল নেতার (ইটিভি ভারত)

সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক রাকেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে ভিড় জমাতে শুরু করেন তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার তাঁর দেহ পাঠানো হয় কল্যাণীর পুলিশ মর্গে ৷ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ ৷ এবিষয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে মৃত্যুর কারণ ৷ আমরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলছি ৷ তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে ।" মৃত তৃণমূলের কাউন্সিলর রাকেশ পারুই (ইটিভি ভারত) সহকর্মীদের অনেকেই জানান, রাকেশ পাড়ুই ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন ৷ এবিষয়ে বিজেপি নেতা সোমনাথ কর বলেন, "যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক ৷ তবে দলীয় কার্যালয়ে এভাবে দেহ উদ্ধার একটা রহস্যজনক বিষয় ৷ প্রশাসন যেন সঠিক তদন্ত করে ।" তিনি আরও জানান, তৃণমূলের ওই নেতার দেহ উদ্ধারের পিছনে যদি কারও হাত থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৷ নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার, তদন্তে লালবাজার

