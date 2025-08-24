মধ্যমগ্রাম, 24 অগস্ট: নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনা ধামাচাপা দিতে এবার সালিশি সভা বসানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ৷ উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রাম পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ৷ যদিও, সালিশি সভা বসানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা ৷
তাঁর পালটা দাবি, তিনিই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে তদ্বির করেছিলেন ৷ পুলিশও এই ধরনের অভিযোগের কথা স্বীকার করেনি ৷ এরপরেই নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
অভিযোগ ওঠে, ওই নাবালিকাকে তারই এক আত্মীয় ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন ৷ দু'দিন আগে এই ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি প্রথমে প্রকাশ্যে আসেনি ৷ নির্যাতিতা নাবালিকা ভয়ে কাউকে জানাতে সাহস পায়নি ৷ এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়লে শনিবার রাতে মাকে গোটা ঘটনাটি খুলে বলে নাবালিকা ৷
রাতেই অভিযুক্তের বাড়িতে যায় নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন ৷ সেখানে রীতিমতো তর্কাতর্কি শুরু হয় দুই পরিবারের মধ্যে ৷ অভিযুক্তের পরিবার নাবালিকার বাবা-মায়ের অভিযোগ অস্বীকার করে ৷ সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কিশোরকুমার রায় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন ৷ দুই পরিবারকে নিয়ে আলোচনায় বসে বিষয়টি তিনি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷
যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ স্থানীয়রা জড়ো হয়ে অভিযুক্ত প্রৌঢ়ের শাস্তির দাবিতে সরব হন ৷ এরপর মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷ পরে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ৷
অভিযুক্তের পরিবারের পালটা দাবি, নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল ৷ তাই জমি হাতাতে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ৷ এ নিয়ে প্রশাসনের কাছে সঠিক বিচারের দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্তের পুত্রবধূ ৷
তাঁর দাবি, "যদি মেয়েটির সঙ্গে কোনও ঘটনা ঘটেই থাকবে, তাহলে এতদিন পরে কেন সেই অভিযোগ করা হচ্ছে ? তখন কেন সামনে আনা হল বিষয়টি ? কারও ইন্ধনেই এসব অভিযোগ করা হচ্ছে আমার শ্বশুরের বিরুদ্ধে ৷ যদি উনি অন্যায় করে থাকেন তবে অবশ্যই শাস্তি পান ৷ কিন্তু, তদন্তের আগেই তাঁকে দোষী বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এটা ঠিক নয় ৷" নির্যাতিতার মা তাঁর মেয়ের ধর্ষকের শাস্তির দাবি তুলেছেন ৷ তিনি সরাসরি তাঁর ওই আত্মীয়ের বিরুদ্ধেই মেয়ের ওপর নির্যাতন অভিযোগ এনেছেন ৷
অন্যদিকে, সালিশি সভা বসানোয় অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর কিশোরকুমার রায় বলেন, "কোনও সালিশি সভা বসানো কিংবা নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না ৷ এসব করতে যাব কেন ? ঘটনাটি জানতে পেরে আমি নিজেই পুলিশকে খবর দিই ৷ পুলিশ এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ৷ বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ৷ যদি উনি অন্যায় করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত ৷"
এ নিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "নাবালিকা মেয়েটির মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ রিপোর্ট এলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷ তবে, ওর পরিবারের অভিযোগ আমরা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছি ৷ এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"