ছাব্বিশের ভোট-যুদ্ধে কংগ্রেসের অতীত দুর্গে তৃণমূলের চিন্তা বাড়াচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
সংগঠনকে নতুন করে গুছিয়ে তুলতে ব্লকস্তরে রদবদল শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তারপরও শাসক দলের চিন্তা বাড়াচ্ছে মুর্শিদাবাদ ও মালদার গোষ্ঠি কোন্দল ৷
Published : September 25, 2025 at 3:25 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ যদিও এই মুহূর্তে শারদ উৎসবের জন্য তৃণমূল তার সংগঠনিক কাজকর্ম সাময়িক বিরতি দিয়ে জনসংযোগকেই বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছে ৷ কিন্তু, এই সময়ও 2026 বিধানসভা ভোটের জন্য মন্থন চলছে রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে। তৃণমূল সূত্রে দাবি, এবারের লড়াইয়ে তাদের ভালো ফল করতে গেলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই তাদের শক্তি ধরে রাখতে হবে।
লোকসভা নির্বাচনে যেখানে যেখানে দল ধাক্কা খেয়েছে, সেখানে তাদের ক্ষত সারিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ৷ এমতবস্থায় তৃণমূলের নজর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গুরুত্বপূর্ণ তিন জেলা। একসময় মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর ছিল কংগ্রেসের দুর্গ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই অঞ্চলগুলিতেই বারবার নিজেদের জমি শক্ত করেছিল হাতশিবির। কিন্তু সময় বদলেছে, কংগ্রেসের মাটি অনেকটা দুর্বল ৷ কংগ্রেসের সেই শূন্যস্থান দখল করেছে তৃণমূল। তবু 2026 বিধানসভা ভোটের আগে এই তিন জেলাকে নিয়ে শাসকদলের চিন্তা যাচ্ছে না। ধর্মীয় মেরুকরণ থেকে শুরু করে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল-সহ একাধিক জটিলতায় এই অঞ্চলগুলি এখন তৃণমূলের ‘চ্যালেঞ্জ জোন’ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
আর এই কারণেই সংগঠনকে নতুন করে গুছিয়ে তুলতে ব্লকস্তরে রদবদল শুরু করেছে তৃণমূল ৷ সম্প্রতি একদিনে ন’টি জেলার নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের সাংগঠনিক ছবিই সবচেয়ে আলোচনায় রয়েছে ৷ প্রশাসনিকস্তরে মুর্শিদাবাদ একটি হলেও, দলীয়ভাবে এখানে দু'টি সাংগঠনিক জেলা— বহরমপুর ও জঙ্গিপুর। আর এই দুই জায়গাতেই নেতৃত্ব বাছাইয়ে বাড়তি সতর্কতা দেখাচ্ছে তৃণমূল ৷
ভরতপুরের দু'টি ব্লকে এখনও পর্যন্ত সভাপতির নাম ঘোষণা করেনি তৃণমূল। যুব, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই ছবি। অন্যদিকে, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সাগরদিঘি আর লালগোলায় একজন সভাপতির বদলে করা হয়েছে কোর কমিটি। সাগরদিঘির নেতৃত্বে আহ্বায়ক বাইরন বিশ্বাস ৷ যিনি 2023 সালে বাম-কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়েছিলেন ৷ পরে অবশ্য শাসক দলে যোগ দেন। লালগোলায় আহ্বায়ক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে বিধায়ক মহম্মদ আলির নাম নেই তালিকায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, স্থানীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই এর কারণ।
এই ধরনের কোর কমিটি গঠনের রীতি নতুন নয় ৷ বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল-কাজল শেখ দ্বন্দ্ব কিংবা উত্তর কলকাতায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষের সংঘাত সামলাতেও দল একই ফর্মুলা ব্যবহার করেছিল। অর্থাৎ, একজনের হাতে দায়িত্ব না দিয়ে, যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেছে দল ৷ ভরতপুরে সভাপতির নাম না ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা ঘুরছে ৷ এলাকার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, যিনি প্রায়ই দলের বিরুদ্ধে সরব হন ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “কেন এখনও ঘোষণা হয়নি, সেটা রাজ্য নেতৃত্বই বলতে পারবে।” তবে তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাবি, হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত নামই শেষ পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন পেতে চলেছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রক্রিয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাই মুখ্য। প্রাথমিক নামের তালিকা তৈরি হচ্ছে তাঁর হাতে ৷ আর যাতে সিলমোহর দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন জেলায় সাংগঠনিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশল শীর্ষ নেতৃত্ব তত্ত্বাবধান করছে ৷ মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর—এই তিন জেলা এখন তৃণমূলের কাছে একইসঙ্গে সুযোগ ও ঝুঁকির । একদিকে বিরোধীদের জোটবদ্ধ প্রচেষ্টা, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে বিভাজন । ভোটের আগে এই দ্বিমুখী চাপ সামলাতেই শাসকদল বেছে নিচ্ছে কোর কমিটি ও ব্লক পর্যায়ের রদবদলের কৌশল। তবে এই কৌশল কতটা কার্যকর হবে, তা বোঝা যাবে আগামী কয়েক মাসে।