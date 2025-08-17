কলকাতা, 17 অগস্ট: নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এর 'কার্যকারিতা' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল তৃণমূল । রবিবার কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের পর এমনই জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল । প্রকৃত ভোটারদের নাম মুছে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশনের যে কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা । যদিও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ।
বঙ্গে SIR প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন :
দিল্লিতে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে । SIR অনুশীলনের লক্ষ্য ছিল ভোটার তালিকার সমস্ত ত্রুটি দূর করা । কিন্তু এটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে এই বিষয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে ।
পশ্চিমবঙ্গে SIR নিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য :
এদিন নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, "আমরাও চাই যে মৃত ভোটারের একটিও নাম ভোটার তালিকায় না থাকুক । তাহলে একই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে 2024 সালের সাধারণ নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট করতে হবে যে 2024 সালের নির্বাচনগুলি কি তাহলে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল ? যেমনটা আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ? পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর কার্যকারিতা এবং নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে দলের গুরুতর সন্দেহ রয়েছে ।"
Hon’ble CEC Gyanesh Kumar - Sir- please don’t assume our average IQ is same as that of BJP cadre. Your claims during @ECISVEEP PC today were ludicrous and laughable. @MamataOfficial @abhishekaitc pic.twitter.com/8y96qtEo3B— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 17, 2025
তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার তোপে নির্বাচন কমিশন :
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বিষয়টি নিয়ে এক্স পোস্টে লেখেন, "মাননীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার - মহাশয় - দয়া করে ধরে নেবেন না যে আমাদের গড় আইকিউ বিজেপি ক্যাডারদের সমান । @ECISVEEP আজকের সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য হাস্যকর ছিল ।"
শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য :
নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "নির্বাচন কমিশন বিহারে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো ভোটার সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে যদি SIR-এর প্রয়োগ হয়, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস কেন তার বিরোধিতা করছে ? তারা (তৃণমূল কংগ্রেস) কি ভয় পাচ্ছে ? SIR বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল 22 লক্ষ রোহিঙ্গা/বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে ।"