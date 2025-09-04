ঝড়খালি, 4 সেপ্টেম্বর: কয়েক মাস আগে ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৃত্যু হয় পূর্ণবয়স্ক বাঘ সোহানের ৷ সঙ্গীর মৃত্যুতে নি:সঙ্গ পড়েছিল বাঘিনী সোহিনী। সঙ্গীর বিরহে বেশ কিছু মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবশেষে মৃত্যু হল সোহিনীর।
বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে ওই বাঘিনী হঠাৎই নিস্তেজ হয়ে পড়ে ৷ এরপর তড়িঘড়ি বনকর্মীরা ওই বাঘিনীকে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যান ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ বাঘিনি সোহিনীকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোহিনীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন বনকর্মীরা। সোহিনীর বয়স হয়ে ছিল 23 বছর ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে পূর্ণবয়স্ক বাঘিনীর।
এ বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা মুখ্য বন বিভাগের আধিকারিক নিশা গোস্বামী (ডিএফও) বলেন, "বুধবার ঝড়খালির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৃত্যু হয় এক বাঘিনীর। মৃত ওই বাঘিনীর নাম সোহিনী (23)। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিল ওই পূর্ণবয়স্ক বাঘিনী। কয়েক মাস আগে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় সোহিনীর সঙ্গী সোহানের। এই রাজ্যের অন্যতম প্রবীণ বাঘ ছিল সোহন ৷ সুন্দরবন থেকে লোকালয়ে এসে ধরা পড়ার পর থেকেই ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রই তার ঠিকানা হয়ে উঠেছিল।"
তিনি আরও বলেন, "এদিকে মৃত্যুর দু'বছর আগে থেকেই সোহিনীর চোখে ছানি পড়েছিল। নানা শারীরিক সমস্যাও মাঝেমধ্যে দেখা দিত। কিন্তু বনকর্মীদের দেখভাল ও যত্নের কারণেই এতদিন জীবন কাটিয়েছে সে। বনাধিকারিকদের মতে, সাধারণত পূর্ণবয়স্ক বাঘের আয়ু 15 থেকে 16 বছর হয়ে থাকে ৷ নজরদারি ও যত্নের মধ্যে থাকার জন্যই সোহিনী তার থেকেও বেশি বছর বেঁচে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সোহিনীর মৃত্যুতে এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে পড়ে রইল 'সুন্দর' আর আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা অন্য একটি বাঘ। আজ বাঘিনীর দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ তারপর দেহটি সৎকার করবেন বনদফরের কর্মীরা।
উল্লেখ্য, গত অগস্ট মাসে সুন্দরবনে এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু হয় ৷ বনি ক্যাম্প সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ওই পূর্ণবয়স্ক বাঘের দেহ উদ্ধার করেন বন দফতরের কর্মীরা । যদিও এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় ৷ বাঘটির ময়নাতদন্তের পরই জানা গিয়েছিল, বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় পূর্ণবয়স্ক সুন্দরবন জঙ্গলের 'মহারাজ' ৷