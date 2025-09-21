কলকাতা থেকে জেলা, মহালয়ায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে চলছে তর্পণ

কলকাতা থেকে জেলা, মহালয়ায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশে চলছে তর্পণ
মহালয়ার দিন ভোর থেকেই কলকাতা, গঙ্গাসাগর থেকে হাওড়া, হগলি জেলার বিভিন্ন ঘাটে উপচে পড়া ভিড় ৷ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ ও জল অর্পণে প্রশাসনিক নজরদারি ৷
Published : September 21, 2025 at 10:40 AM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার সকালে চারিদেকে আলোর বেণু ৷ 'গোত্রে অস্মতপিতা দেব শর্মা বসুরূপৎ তৃপ্যতমিদং তিলোদকম গঙ্গা জলং' - এই মন্ত্রোচ্চারণে পুরুষ থেকে মহিলারা সকলে তর্পণে সামিল হয়েছেন ৷ রবির ভোর থেকে কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি ও দক্ষিণ 24 পরগনার একাধিক ঘাটে তর্পণের ভিড় ৷ মহালয়ার এই পুণ্য তিথিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে চলে জল ও অন্ন দান ৷
পিতৃপক্ষ
আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে পূর্বপুরুষদের তর্পণ করার প্রথা প্রচলিত ৷ আশ্বিন মাসের অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কাল পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। পুরাণ অনুযায়ী, পিতৃপক্ষের সময় পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ সময় তাঁরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পিণ্ড ও জল গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে সন্তানের পাশে থাকেন। এই পক্ষে অন্ন ও জল দিলে পূর্বপুরুষরা শক্তি পান। যার ভিত্তিতে তিনি পরলোকে যাত্রা করতে পারেন ও পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ করেন।
হাওড়ার ঘাটে ঘাটে তর্পণে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভিড়
রবিবার সূর্যোদয়ের পূর্বেই ভোর থেকে পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনায় সর্বত্র শুরু হয় তর্পণ। গঙ্গা তো বটেই, অন্য নদীর ঘাটেও সকাল থেকে এই একই ছবি ৷ পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করতে ভিড় বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে। হাওড়ার বালি থেকে শিবপুর হয়ে প্রতিটি গঙ্গার ঘাটে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে চলে তর্পণ ৷ পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। ভিড়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য শিবপুরের রামকৃষ্ণপুর ঘাট, হাওড়া ময়দানের তেলকল ঘাট, সালকিয়ার বাঁধাঘাট, ঘুসুড়ির গোসাইঘাট, শিবপুর ঘাট ৷
হাওড়ায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি
রয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তাও। প্রস্তুত রয়েছে পুলিশ ও রিভার ট্রাফিক পুলিশও। ঘাটে নির্দিষ্ট স্থান তর্পণের জন্য চিহ্নিত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দড়ির ওপারে রয়েছে জল পুলিশের বিশেষ দলের নৌকা। এদিকে, হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি ঘাটে যেমন নজরদারি চালানো হয়, তেমনই গঙ্গায় নামানো হয় স্পিডবোট ও নৌকা। পুলিশের পাশাপাশি ঘাটগুলিতে নজরদারি চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরাও। বেশ কয়েকটি ঘাটে চলে ড্রোনের নজরদারিও। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চলছে মাইকিংও।
হুগলির বিভিন্ন ঘাটে তর্পণ সম্পন্ন
মহালয়ার সকালে হুগলির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে চলছে তর্পণ। মগরার ত্রিবেণী, চুঁচুড়ার ময়ূরপঙ্খি ঘাট, চন্দননগর জোড়াঘাট, বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থঘাট উপচে পড়া ভিড়। গঙ্গার ঘাটে পুলিশ প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বৈদ্যবাটি পুরসভার ছাতুগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে পিতৃপুরুষদের জল অর্পণ করে করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, "তর্পণ করলাম। দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা এ রাজ্যের মানুষের যাতে সুখ, শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।"
গঙ্গাসাগরে উপচে পড়ছে ভিড়
গঙ্গাসাগর থেকে বাবুঘাট এবং ডায়মন্ড হারবার-সহ একাধিক নদীর তীরবর্তী এলাকায় মহালয়া সকাল থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে চলে তর্পণ ৷ গঙ্গাসাগরে অন্তত 70 হাজার পুণ্যার্থীদের সমাগম। ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদীর পাড়ে তর্পণের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রস্তুত ৷ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় রয়েছে কড়া নজরদাড়ি
গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার তরফ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে রাখা হয়েছে 14টি ট্রলার। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও তৎপর রয়েছেন। এদিন তর্পণ এবং গঙ্গাসাগরের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই 70000 পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটেছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।"
পশ্চিম বর্ধমানে শঙ্খধ্বনি আর তর্পণের মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত চারিদিক
দুর্গাপুরের দামোদর নদের পাড়ে যেন 'মেলা' বসেছে ৷ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে এক হাতে দুধ, তিল ও নদীর জলভরে চলছে তর্পণ। শঙ্খধ্বনি আর মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত চারদিক ৷ কেউ বসে সূক্ষ্ম যত্নে তর্পণ করছেন, কেউ বা ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চোখের জলে উচ্চারণ করছেন পূর্বপুরুষের নাম ৷ এরইমাঝে ভোর থেকে রাজ্যজুড়ে বেজে উঠেছে দেবী দুর্গার আগমনীর সুর। প্রতিটি বাঙালির মনে মা দুর্গার আগমনের অপেক্ষা।