20 শতাংশ বোনাসের জের ! পুজোর মুখে বন্ধ হল 3টি চা-বাগান, শ্রমিক বিক্ষোভ
20 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া অসম্ভব, সরকারকে আগেই চিঠি চা-বাগান মালিকদের ! সরকারকে নিশানা বিরোধীদের ৷
Published : September 12, 2025 at 8:21 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে এক রাতের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল জেলার আরও তিনটি চা-বাগান ৷ সকলের চোখ এড়িয়ে বাগান ছেড়ে পালানোর অভিযোগ উঠল মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ যার প্রতিবাদে ধূপগুড়িতে রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বিক্ষুব্ধ চা-শ্রমিকরা ৷ অভিযোগ, শ্রম দফতরের ঘোষিত 20 শতাংশ বোনাস না-দেওয়ার জন্যই বাগান বন্ধ করেছে মালিকপক্ষ ৷ বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানগুলি হল বানারহাটের রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর ও চামুর্চি ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ ছাড়তেই মাথায় বাজ কয়েক হাজার চা-বাগান শ্রমিকের ৷ সকলের নজর এড়িয়ে রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর ও চামুর্চি চা-বাগানের মালিকপক্ষ পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এর মধ্যে রেড ব্যাঙ্ক ও সুরেন্দ্রনগর চা-বাগানের মালিকানা একই ৷ চা-বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন জানিয়েছে, চামুর্চি চা-বাগান সরকারকে এ নিয়ে চিঠি দিয়েছে ৷ তারা জানিয়ে দিয়েছে, 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না ৷
এ দিনের পর, কয়েক মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গে মোট পাঁচটি চা-বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ যদিও, তার মধ্যে বামনডাঙা টুন্ডু চা-বাগান খুলে গেছে ৷ আর আমবাড়ি চা-বাগান আগামী 15 সেপ্টেম্বর খোলার কথা রয়েছে ৷ অন্যদিকে, তোতাপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষও তাদের আর্থিক ক্ষতির কথা জানিয়ে জলপাইগুড়ির লেবার কমিশনারকে লিখিত দিয়েছে ৷ তারা জানিয়েছে, 20 শতাংশ বোনাস দিতে পারবে না ৷
কিন্তু, একসঙ্গে তিনটি চা-বাগান বন্ধ হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় 4 হাজার শ্রমিক ৷ ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়েছে ৷ প্রতিবাদে এ দিন সকাল থেকে বানারহাটের 17 ও 31 নম্বর জাতীয় সড়ক ও ধূপগুড়িতে ভূটানগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ শুরু করেন শ্রমিকরা ৷ যার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় যানচলাচল ৷ সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, চা-শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাসের বোঝার কারণেই কী একে-একে চা-বাগান বন্ধ করে দিচ্ছে মালিকপক্ষ ৷ শ্রমিকরা এমনই অভিযোগ করছেন ৷ চা বাগানের কর্মী মহম্মদ রফিক বলেন, "চামুর্চি চা-বাগানের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত বাগানে কোনও অসন্তোষ করা হয়নি ৷ কাউকে কিছু বলা হয়নি ৷ গতকাল রাতে আমরা বুঝতে পারি ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে গেছেন ৷"
তাঁর অভিযোগ, "20 শতাংশ বোনাসের অ্যাডভাইজরি দেওয়া হয়েছে ৷ এই কারণেই বন্ধ হতে পারে বাগান ৷ কিন্তু, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোনও অসুবিধা করা হয়নি ৷ শ্রমিকরা মালিকের সব কথা শুনেই কাজ করছিল ৷ অনেকের বেতন বন্ধ আছে ৷ কিন্তু, কিছুই বলা হয়নি ৷ পুজোর আগে বোনাস আমরা পেতে চাই ৷ আমাদের অনেকের বেতন হয়নি ৷ তাও আমরা কিছু করিনি বা বলিনি ৷"
বাগানের শ্রমিক মনিকা রবিদাস এবং সমরুন্নেসা বলেন, "আমরা বুঝতেই পারলাম না চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেল ৷ এবার আমরা রাস্তা অবরোধ শুরু করেছি ৷ কেন বাগান বন্ধ হল, এখনও আমরা ধন্ধে আছি ৷ কেন বন্ধ হল, মালিকের কাছে জানতে চাই ৷ আমাদের পিএফের টাকা জমা হচ্ছে না ৷ আমরা তাও কিছু বলিনি ৷ আমাদের কোনও অসন্তোষ করিনি ৷"
উল্লেখ্য, প্রতিবছর পুজোর আগে চা-শ্রমিকদের A, B, C ক্যাটাগরিতে বোনাস ধার্য হয় ৷ কিন্তু, এবছর রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর 20 শতাংশ বোনাসের জন্য অ্যাডভাইজরি জারি করেছে ৷ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই শ্রম দফতর অ্যাডভাইজরি দিয়েছে ৷ ফলে বোনাস নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি ৷ এমনকি শ্রমিক পক্ষও 20 শতাংশ বোনাসের দাবি প্রথম থেকেই করে আসছিল ৷
এ নিয়ে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা ৷ তিনি বলেন, "প্রতিবার উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে ও চলে যাওয়ার পরে আমাদের এখানকার চা-বাগান বন্ধ হয় ৷ আমরা তো চাই শ্রমিকরা 20 শতাংশ বোনাস পাক ৷ এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে কোনও ছেলেখেলা হবে না ৷ দেখা যাক না, সরকার কীভাবে শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস পাইয়ে দেয় ৷ সামনেই বিধানসভা ভোট, তাই চা শ্রমিকদের মন জয় করতে 20 শতাংশ বোনাসের কথা সরকার ঘোষণা করেছে ৷ কিন্তু, তাতে পুজোর মুখে চা-বাগান বন্ধ হয়ে বিপাকে পড়লেন শ্রমিকরা ৷"
মনোজ টিগ্গার বক্তব্যের কোনও জবাব না-দিলেও, তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, "সরকার শ্রমিকদের পাশে সবসময় আছে ৷ বাগানের কোনও সমস্যা হলে, বাগান কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলুক ৷ কিন্তু, চা-বাগান বন্ধ করে চলে যাওয়া ঠিক নয় ৷ আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাই ৷"
সিটুর জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ সেন বলেন, "সরকার, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই 20 শতাংশ পুজো বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি জারি করেছে ৷ এর আগে পুজোয় শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে, কোন চা-বাগানের আর্থিক অবস্থা কেমন, তারা কতটা বোনাস দিতে পারবে, সেটা আলোচনা করেই বোনাসের গ্রেড ধার্য করা হত ৷ কিন্তু, এবার সরকার সব ক্যাটাগরির চা-বাগানেই 20 শতাংশ বোনাসের অ্যাডাভাইজারি দিয়েছে ৷ ফলে কোন চা-বাগান দিতে পারবে, আর কে দিতে পারবে না, সেটা সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে ৷"
এদিকে চা-বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অব টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (CCPA)-এর উপদেষ্টা অমৃতাংশ চক্রবর্তী বলেন, "চামুর্চি বাগান কর্তৃপক্ষ 20 শতাংশ হারে বোনাস দিতে পারবে না ৷ সেটা তারা সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ৷ শনিবার চামুর্চি চা-বাগান নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ সব চা-বাগানের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় ৷ ফলে সবার পক্ষে 20 শতাংশ বোনাস দেওয়া সম্ভব নয় ৷ এর আগে চা-শিল্পে যখন ভালো লাভ হয়েছে, তখন 20 শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়েছে ৷ বিগত কয়েক বছর ধরে চা-শিল্পের অবস্থা ভালো নয় ৷"