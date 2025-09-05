বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান বেঙ্গল এসটিএফের৷ উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ৷ রহড়ার অস্ত্র উদ্ধারের তদন্তে নেমে গ্রেফতার৷
Published : September 5, 2025 at 4:52 PM IST
কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর: অস্ত্র বিক্রির বৈধ দোকান৷ দোকানের বয়স প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি৷ সেই দোকান থেকেই অবৈধ অস্ত্রের কারবার চলছিল বলে অভিযোগ৷ বৃহস্পতিবার রাতে সেই দোকানে তল্লাশি চালায় বেঙ্গল এসটিএফ৷ গ্রেফতার করা হয় দোকানের তিন মালিককে৷
ভবানী ভবন সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম সুবীর দাঁ, আবির দাঁ ও সুব্রত দাঁ৷ তাঁদের শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়৷ ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তকারীরা জেরা করতে চান বলে জানা গিয়েছে৷ আদালত ধৃতদের সাতদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷
উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত রহড়ার এক ফ্ল্যাটে বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল৷ সেই ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে বড়সড় অভিযান চালায় বেঙ্গল এসটিএফ।
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একচল্লিশটি আগ্নেয়াস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে দোনলা ও একনলা বন্দুক। পাশাপাশি মজুত করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ কার্তুজও। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন একটি দোকানের তিন মালিককে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। দোকানটি আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেঙ্গল এসটিএফের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা গোটা বিষয়টির উচ্চপর্যায়ে তদন্ত করে দেখছি। ধৃতদের আগে হেফাজতে নেব। পরে তাদেরকে ক্রস কোশ্চেন করা হবে৷"
সূত্রের খবর, বহু দিন ধরেই এসটিএফের নজরে ছিল ওই অস্ত্র চক্র। তদন্তকারীদের অনুমান, বৈধ ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্রের কারবার চালাচ্ছিল অভিযুক্তরা। কলকাতার ওই পুরনো দোকানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের চক্রটি। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশের বিশেষ দল। তল্লাশি চালিয়ে অবাক হয়ে যায় তদন্তকারীরা। এত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র একসঙ্গে আগে সচরাচর দেখা যায় না বলে জানান এক কর্তা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে বেশ কিছু লাইসেন্স রয়েছে৷ কিন্তু সেই লাইসেন্স সবই ভিনরাজ্যের৷ সেগুলো অবৈধভাবে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে আরও বিশদে যাচাই শুরু করেছে এসটিএফ। পাশাপাশি কার্তুজের উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতার তিন মালিককে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়।
রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন, এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যে সক্রিয় একটি বড় অস্ত্র চক্রের হদিশ মিলেছে। অনুমান করা হচ্ছে, শুধুমাত্র কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই অস্ত্রপাচার হচ্ছিল। ঘটনাটি সামনে আসায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে লালবাজার থেকে রহড়া পর্যন্ত। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে তদন্ত আরও বিস্তৃত করা হবে বলে জানিয়েছে এসটিএফ।
ভবানী ভবন সূত্রের খবর, আগে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল এই দোকানের। কেন বারবার অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এই লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের নাম উঠে আসছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দোকানটি যেখানে অবস্থিত তার থেকে কিছুটা দূরেই লালবাজার অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এমন একটি জায়গার একটি শতাব্দী প্রাচীন দোকানে কীভাবে এই প্রকারের বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল, সেই নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।
ভবানী ভবন সূত্রের আরও জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকা দিয়ে। সেখানে অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ১৯৯ রাউন্ড দু’রকমের বুলেট ও একটি দোনলা বন্দুক উদ্ধার করেছিল তদন্তকারীরা। সেই কাণ্ডে এই দোকানের কর্মচারীদের নাম আসে। তাঁদের গ্রেফতারও করে পুলিশ। দোকানটি সেই সময়ের জন্য সিল করে দেওয়া হয়। তবে পরে আবার ফের দোকানটি খোলা হয়।