ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের অফিসের অদূরেই চলল গুলি, আইনের ছাত্র-সহ গ্রেফতার তিন
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের অফিসের অদূরে গুলি চালানোর ঘটনায় তিন মদ্যপ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজনই খড়দা থানা এলাকার বাসিন্দা।
Published : September 8, 2025 at 1:41 PM IST
ব্যারাকপুর, 8 সেপ্টেম্বর: ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম ব্যারাকপুরে ৷ চলল পর পর গুলি ৷ তাও আবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের অফিসের অদূরে বিটি রোডের উপরই । ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে লাটবাগান এলাকায়।
এই ঘটনায় তিন মদ্যপ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুুলিশ ৷ ধৃতদের নাম মহম্মদ আরমান আনসারি, মহম্মদ শাহবাজ আনসারি এবং বিশ্বজিৎ তিওয়ারি। এর মধ্যে মহম্মদ আরমান আইনের ছাত্র বলে জানা গিয়েছে ৷ সেই চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি চালিয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে টিটাগড় থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং দু'রাউন্ড কার্তুজ । কী কারণে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ধৃত আরমান গুলি চালায়, তা অবশ্য স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে । তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে তিন মত্ত যুবক একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়িতে করে ব্যারাকপুর থেকে টিটাগড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিটি রোডের উপর লাটবাগানের কাছে হঠাৎই একের পর এক গুলির শব্দ কানে আসে এলাকার লোকজনের। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তাঁরা। বিষয়টি জানানো হয় টিটাগড় থানার পুলিশকে। এর পরই খবর যায় বিএন বসু হাসপাতালের সামনে নিরাপত্তায় থাকা পুলিশ কর্মীদের কাছে। তাঁরা স্করপিও গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, পুলিশকে দেখে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দেন চালক। শেষে গাড়ির পিছু ধাওয়া করে টিটাগড়ের টাটা গেটের সামনে থেকে পাকড়াও করা হয় তিন মত্ত যুবককে।
ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত তিনজনই খড়দা থানা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার রাতে স্করপিও গাড়িটি নিয়ে ব্যারাকপুর চিড়িয়া মোড়ের কাছে একটি পানশালায় যায় তারা ৷ সেখানে আকন্ঠ মদ্যপান করার পর গাড়িতে বাড়ির দিকে ফিরছিল ৷ তখনই ঘটে এই ঘটনা ৷ সূত্রের খবর, যেখানে গুলি চলেছে সেই লাটবাগান এলাকার আশপাশে রয়েছে পুলিশের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং আবাসন। পুলিশ কমিশনারের অফিসও খুব দূরে নয় ঘটনাস্থল থেকে ৷ সেই হাই-প্রোফাইল জোনে গুলি চলার ঘটনায় রাতের নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছে বড়সড় প্রশ্ন ৷ যদিও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন সজাগ রয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা।
পুলিশ কর্তা বলেন, "রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে ৷ সেই কারণেই মত্ত তিন যুবককে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করা গিয়েছে। নিছকই খেলার ছলে নাকি গুলি-কাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃত তিন জনকে সোমবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।"