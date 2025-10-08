ETV Bharat / state

বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে আরও তিন, লুঠ হওয়া সোনা উদ্ধারে মরিয়া তদন্তকারীরা

বরানগরে সোনার দোকানে ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় আরও তিন জন পুলিশের জালে৷ ধৃতদের মধ্যে একজন আবার ডাকাতির সোনা কিনেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

Baranagar Murder Case
বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে আরও তিন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 7:26 AM IST

3 Min Read
বরানগর, 8 অক্টোবর: বরানগরে সোনার দোকানে ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে আরও তিন জন। ধৃতদের মধ্যে একজন আবার ডাকাতির সোনা কিনেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তার নাম পাঁচু সামন্ত। এলাকায় সে 'গোল্ড রিসিভার' বলে পরিচিত। বাকি দু'জন ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ী শঙ্কর জানাকে খুন করেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, পাঁচু সামন্তকে তার বরানগরের ঘোষ পাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি দু'জনকে পাকড়াও করা হয় পড়শি রাজ‍্য ঝাড়খণ্ড থেকে। ধৃত পাঁচুকে মঙ্গলবার বারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে তাকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বাকি দু'জনকে অবশ্য বুধবার তোলা হবে আদালতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাকাতির আগেই বরানগরের ঘোষ পাড়ার সোনার ব্যবসায়ী পাঁচুর কাছে সোনা বিক্রির পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিল ধৃত মূল ষড়যন্ত্রকারী সঞ্জয় মাইতি। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ডাকাতি ও খুনের পরপরই লুঠ হওয়া 15 কেজি সোনার মধ্যে বেশিরভাগ সোনাই সে পৌঁছে দিয়েছিল সোনার কারবারি পাঁচুর কাছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সোনা বিক্রির কয়েক কোটি টাকা একসঙ্গে নিতে চায়নি সঞ্জয়। তাই, পাঁচু লুঠ হওয়া সোনার গয়না নিয়ে কিছু টাকাও দিয়েছিল তাকে।

এদিকে, ঝাড়খণ্ডের জামসেদপুর থেকে পুলিশ যে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে, তারাই শঙ্করবাবুকে লোহার দণ্ড (কাতুরি) দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করেছিল বলে জেরায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য। দোকানের ভিতরে প্রবেশ করা আরও এক দুষ্কৃতী ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর উপর হামলা চালিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে পুলিশের তদন্তে। তার খোঁজে বিহার-ঝাড়খন্ডে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেই খবর পুলিশ সূত্রে। এই তিনজনের কাছেও লুঠ হওয়া ডাকাতির সোনা রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

এই বিষয়ে বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলিধর শর্মা জানিয়েছেন, "সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জোরকদমে তদন্ত চলছে। ধৃতদের বয়ান যাচাই করা হচ্ছে। লুঠের সোনা খুব দ্রুত উদ্ধার করা যাবে আশা রয়েছে। "

প্রসঙ্গত, একটি প্রতারণার ঘটনায় এর আগেও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সঞ্জয় মাইতি। সেই সময় প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হয় বিহারের কুখ্যাত দুষ্কৃতী রাকেশ দাসের। 2022 সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের ব্যবসায়ী দীপক দাসকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল রাকেশের বিরুদ্ধে। সেই খুনের ঘটনায় বিহার থেকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা রাকেশ ও তার এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করে। রাকেশের সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় হওয়ার পর দু'জনে জেলে বসে বরানগর শম্ভুনাথ দাস লেনের সোনাপট্টির সরস্বতী চেন অ্যান্ড অর্নামেন্টসে ডাকাতির ছক কষে। যেহেতু বিহার ও ঝাড়খণ্ডের অপরাধী মহলে রাকেশের নেটওয়ার্ক রয়েছে, তাই সেখানকার তিন দুষ্কৃতীর সঙ্গে কথা বলে ডাকাতির পরিকল্পনা সংগঠিত করে রাকেশ।

তারা কলকাতায় এসে সঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এছাড়াও সঞ্জয় কলকাতার নারকেলডাঙার বাসিন্দা সুরজিৎ শিকদারকেও যুক্ত করে ডাকাতিতে। সিসিটিভির ফুটেজ এবং মোবাইলের সূত্র ধরেই প্রথমে গ্রেফতার করা হয় সঞ্জয় ও সুরজিৎ-কে। এর একদিন পরেই ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে আরও তিনজন। নৃশংস এই হত‍্যাকাণ্ডে জেলবন্দি খুনের আসামি রাকেশ দাসকেও নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে পুলিশ।

অন‍্যদিকে, ডাকাতি ও খুনের ঘটনার প্রকৃত রহস্য জানতে ধৃত সঞ্জয় এবং পাঁচুকে একসঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। পাঁচু এই ডাকাতির কথা আগে থেকে জানত কিনা কিংবা খুন হওয়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন অথবা ঝামেলা ছিল কিনা তাও জানার চেষ্টা করছেন কমিশনারেটের গোয়েন্দারা।

