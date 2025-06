ETV Bharat / state

হিন্দমোটরে পরিবারের তিন জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার, মৃত মা ও মেয়ে - THREE MEMBERS OF A FAMILY RESCUED

প্রতীকী ছবি ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : June 11, 2025 at 11:38 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 11:53 AM IST 2 Min Read

উত্তরপাড়া, 11 জুন: হিন্দমোটরে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তিন জনকে উদ্ধার করল পুলিশ। যার মধ্যে চার বছরের এক শিশু ও মহিলাকে মৃত পাওয়া গিয়েছে ৷ স্বামী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে (37) গুরুতর আহত অবস্থায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কাশীনাথ স্ত্রী পায়েল চট্টোপাধ্যায় (25) এবং মেয়ে অদ্রিতা চট্টোপাধ্যায়কে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। ঘটনাটি উত্তরপাড়া থানার 47 ডি জে রোড ভদ্রকালী এলাকার । ধারালো ছুড়ি দিয়ে গলা এবং শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের জানা ৷ ঘটনার পরই ঘরটিকে তালা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। তদন্তে নেমেছে চন্দননগর কমিশনারেটের উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। রাতে পরিবারের মধ্যে কোন অশান্তি হয়নি দাবি মৃতা মহিলার মায়ের ৷ তবে কী কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেন স্বামী।

