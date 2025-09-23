ETV Bharat / state

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত 3 আইনজীবী ! এএসআইয়ের মাথা ফাটল বারাসত আদালত চত্বরে

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বারাসত আদালতের তিন আইনজীবী। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

Barasat ASI suffers head injury
হামলায় মাথা ফেটে যায় এএসআই সুপ্রিয় ভদ্রর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 11:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বারাসত, 23 সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বারাসত আদালতের তিন আইনজীবী। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত খোকন মণ্ডলকে দত্তপুকুর থানা থেকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। আর তা ঘিরেই মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল বারাসত জেলা আদালতে। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, মারধর সবকিছুই চলল।

অভিযোগ, আইনজীবীদের একাংশের হামলায় মাথা ফেটে যায় এএসআই সুপ্রিয় ভদ্রের। যদিও পুলিশের উপর হামলা কিংবা মারধরের ঘটনায় দায় নিজেদের ঘাড়ে নিতে চায়নি উত্তর 24 পরগনা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। তবে, অভিযোগকারী আইনজীবী গোটা ঘটনার দায় চাপিয়েছেন তৃণমূলের বহিরাগত গুন্ডাদের উপর।

আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাতে। আইনজীবী দুলাল সরকার,তাঁর আইনজীবী ভাইপো সৌগত এবং দুলালবাবুর আইনজীবী ভাগ্নে তমাল বারুই,তিন জনে এদিন একটি গাড়িতে করে আদালত থেকে বামনগাছির বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। পথে রিজেন্ট পার্কের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে তেল ধরার জন্য গাড়িটি দাঁড় করান তাঁরা।

অভিযোগ,সেই পেট্রোল পাম্পে তেল ধরা নিয়ে যাবতীয় গন্ডগোলের সূত্রপাত। আক্রান্ত দুলালের আইনজীবী ভাই দেবাশীষ সরকার বলেন, "পেট্রোল পাম্পের সামনে এমনভাবে পরপর লরি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে বাইরের কোনও গাড়ি পাম্পের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। তা দেখে দাদা সাইড দেওয়ার কথা বলেছিল। তাতেই চটে লাল হয়ে যান তৃণমূলের ওখানকার মাতব্বররা। হুমকি দিয়ে বলে চুপচাপ গাড়িতে বসে থাক। নইলে লরির তলায় পিষে মারব! এরই প্রতিবাদ করায় নাটা শরিফ ও তাঁর সঙ্গে থাকা দুষ্কৃতীরা চড়াও হন তিন আইনজীবীর উপর। লোহার রড, হেলমেট দিয়ে মারধর করা হয় তাঁদের। গাড়িরও ক্ষতি করা হয়। দাদার কাছে থাকা সোনার চেন এবং 30 হাজার টাকা ছিনতাই করে পালায় হামলাকারীরা।"

তিনি আরও বলেন, "মারধরের ঘটনায় খোকন মণ্ডল ও রহমত আলি মণ্ডল নামে দুই অভিযুক্তকে পুলিশ ধরে দত্তপুকুর থানায় নিয়ে যায়। রাতে থানায় যখন যাই তখন দেখতে পাই পুলিশের কাস্টডিতে অভিযুক্তদের না রেখে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যার প্রতিবাদ করি। বুঝতে পারি বিষয়টি কোথাও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সন্দেহ হওয়ায় দুই অভিযুক্তের ছবি তুলে রাখি মোবাইলে। এরপর মঙ্গলবার সকালে থানায় এফআইআর করতে গিয়ে দেখতে পাই অভিযুক্ত খোকন মণ্ডল পুলিশের কাস্টডিতে নেই। পরিবর্তে মোমিন আলি মণ্ডল নামে অন‍্য একজনকে সেখানে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। মামলাটি মঙ্গলবার আদালতে উঠলে বিচারক তদন্তকারী অফিসারকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে অভিযুক্ত খোকন মণ্ডলকে হাজির করতে বলেন এজলাসে। আইনজীবী আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় বারের সমস্ত আইনজীবী একত্রিত হয়ে এদিন প্রতিবাদ করেন। আইনজীবীদের মধ্যে ফাটল ধরাতেই চক্রান্ত করে পুলিশের উপর হামলা চালানো হয়েছে, যাতে মূল ঘটনা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।"

এদিকে, আইনজীবীদের উপর হামলা ও মারধর-কাণ্ডে ধৃতদের মঙ্গলবার দুপুরে কোর্টে পেশ করতেই উত্তেজনা ছড়ায় বারাসত আদালত চত্বরে। পুলিশের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আইনজীবীরা। একসময় পরিস্থিতি রীতিমতো তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ চলাকালীন হঠাৎই আইনজীবীদের একাংশের রোষ গিয়ে পড়ে পুলিশের উপর। মারধরে ওই পুলিশ আধিকারিকের মাথা ফেটে যায় বলে অভিযোগ। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে আক্রান্ত এএসআইয়ের। সেই ছবি করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও। যদিও জেলা বারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা যায়।

এ নিয়ে উত্তর 24 পরগনা জেলা বারের সম্পাদক অলোক সমাজপতি বলেন, "আইনজীবী মারধরের ঘটনায় কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। তা থেকে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ কর্মী কী ভাবে আঘাত পেয়েছেন সেটা বলতে পারব না। সংবাদমাধ্যমের আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা নেই। তবে,এটুকু বলতে পারি আমরা আইনের রক্ষক। আইন ভাঙার কোনও প্রশ্নই আসেনা। মারামারি ঠিক নয়। কোনও বেআইনি কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।"

বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, "কর্তব‍্যরত অবস্থায় পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হবে। যারাই এই ঘটনায় যুক্ত থাকুক, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

For All Latest Updates

TAGGED:

BARASAT COURTASI INJUREDBARASAT COURT CHAOS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.