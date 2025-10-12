দুর্গাপুরে ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত

দুর্গাপুরে ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ ! গ্রেফতার 3 অভিযুক্ত
নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ ঘটনায় অপরাধীদের কড়়া শাস্তির দাবি তোলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 12, 2025 at 10:21 AM IST
দুর্গাপুর, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুরে চিকিৎসক পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় এবার 3 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ রবিবার তাদের পরাণগঞ্জের জঙ্গল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ৷ তবে এখনও পর্যন্ত ধৃতদের পরিচয় প্রকাশ করেননি তদন্তকারীরা ৷
এই প্রসঙ্গে এদিন এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "দুর্গাপুরের গণধর্ষণ কাণ্ডে 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ৷ পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে ৷"
পুলিশের বক্তব্য
পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, পরাণগঞ্জের জঙ্গল থেকে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের সন্ধান পাওয়া যায় ৷ ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে ৷ তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে, অভিযুক্তরা নির্যাতিতা কিংবা তাঁর বন্ধুর পরিচিত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান ওই পুলিশ আধিকারিক ৷ তিনি বলেন, "ঘটনায় নির্যাতিতার বন্ধুর ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" এদিকে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং পরবর্তী তদন্তের জন্য রবিবার দুর্গাপুরে আসছেন পুলিশ কমিশনার সুনিল কুমার চৌধুরী ৷
ঘটনার সূত্রপাত
একদিন আগে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা পড়ুয়া ওড়িশার জলেশ্বরের বাসিন্দা ৷ অভিযোগ, শুক্রবার রাতে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস বাইরে ঘুরতে যান ওই তরুণী ৷ দু'জন দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন মোহনবাগান অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছিলেন ৷ অন্ধকারের মধ্যে 5 জন নির্যাতিতাকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অনুমান পুলিশের ৷
ঘটনার সময় তরুণীর সহপাঠী পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ । কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ওই সহপাঠী অসুস্থ পড়ুয়াকে উদ্ধার করে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন বলে জানা গিয়েছে । নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের দাবি, গণধর্ষণ কাণ্ডের সঙ্গে 5 জন যুক্ত রয়েছে ৷ অভিযুক্তরা সকলেই তাঁর অপরিচিত বলেও জানান নির্যাতিতা ৷ এবার নির্যাতিতার বন্ধুর ভূমিকাও খতিয়ে দেথছেন তদন্তকারীরা ৷
ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুর শহরে । দুর্গাপুরে বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ-সহ ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট কলেজ রয়েছে। ভিন রাজ্যের বহু ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজগুলিতে পড়াশোনা করতে আসেন । কিন্তু এই ধরনের ঘটনা দুর্গাপুরে এই প্রথম ঘটল বলে দাবি স্থানীয়দের ।
দুর্গাপুরের ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা
এদিকে, ঘটনাটি কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ অপরাধীদের কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ৷ সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা তদন্ত কীভাবে হচ্ছে তার দিকেও লক্ষ্য রাখবে ওডিশার সরকার।
শনিবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "দুর্গাপুরে ওড়িশার ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনা শুনে আমি ব্যথিত। এমন একটি সংবেদনশীল ঘটনায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।"
পোস্টের অন্য একটি অংশে তিনি আরও লেখেন, "আমি প্রশাসনের কয়েকজন কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তদন্ত হচ্ছে তার দিকে নজর রাখতে।" পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিরোধীদের কটাক্ষ
গত বছর আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় তোলপাড় হয়ে ওঠে দেশ ৷ প্রবল অস্বস্তিতে পড়তে হয় তৃণমূলকে ৷ এবার দুর্গাপুরের এই ঘটনাতেও রাজ্যের শাসক শিবিরকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ রাজ্যে নারীদের সুরক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের অবহেলার অভিযোগ তোলেন তাঁরা ৷
এদিকে, পাল্টা ওড়িশার কলেজে পড়ুয়ার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনাটিকে নিয়ে অযথা রাজনীতি করতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ ওড়িশাতেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৷ সেখানে নির্যাতিতা গায়ে আগুন দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ বিজেপির সরকার রয়েছে সেখানে ৷ এই ধরনের ঘটনা সর্বত্র ঘটছে ৷ আপাতত পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে ৷ তাঁদের তদন্ত করতে দেওয়া উচিত ৷ তদন্তে যা উঠে আসবে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগামিদিনে যা বলার বলবে ৷"