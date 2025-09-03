দার্জিলিং, 3 সেপ্টেম্বর: ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশের তিন নাগরিক ৷ এসএসবি'র অভিযানে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লক থেকে তাদের আটকে করে এসএসবি'র 41 নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। ধৃতরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। গত দু’মাসে এই নিয়ে মোট 14 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এসএসবি'র জালে ধরা পড়ল ৷ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভুয়া ভারতীয় পরিচয় পত্র। আর এতেই উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসনের।
কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এসএসবি'র 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের কাঁদমনিজোত ই-কোম্পানির জওয়ানদের একটি দল খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন ময়নাগুড়িজোত গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে সন্দেহভাজন হিসেবে তিন জনকে আটক করা হয়। তাদের কথাবর্তায় অসঙ্গতি মেলায় ধৃতদের কাঁদমনিজোত এসএসবি ক্যাম্পে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয়। পরে জানা যায় ধৃতরা একই পরিবারের সদস্য। সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। তারা প্রত্যেকেই নাম বদলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে ৷ ধৃতরা ভারতে রাজমিস্ত্রী ও দর্জির কাজ শুরু করেছিল।
ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাদের নাম অমলচন্দ্র রায়, গৌতমচন্দ্র রায় ও প্রীতমচন্দ্র রায়। অমলচন্দ্র হলেন গৌতম ও প্রীতমের বাবা। এরা সকলেই বাংলাদেশের নীলফামারীর বাসিন্দা। বছরখানেক আগে ভারতে অনুপ্রবেশ করে রায় পদবি পরিবর্তন করে বর্মন পদবি দিয়ে ভারতীয় পরিচয় পত্র তৈরি করে। অমলচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে অমল বর্মন নামের ভারতীয় ভোটার কার্ডও উদ্ধার করেছে এসএসবি।
এছাড়া প্রত্যেকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভারতের আধার কার্ড। এসএসবি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অমলচন্দ্র রায় এর আগেও বহুবার ভারতে এসেছেন ৷ তার দুই ছেলের মধ্যে গৌতম গত বছর 5 ডিসেম্বরে হলদিবাড়ি বর্ডার দিয়ে চোরা পথে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ৷ অপর ছেলে প্রীতম পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার দিয়ে গত বছর 1 এপ্রিল ভারতে প্রবেশ করে ৷ এখানে তিন জন পরিচয় গোপন করে স্থানীয় আত্মীয়দের সহযোগিতায় বসবাস শুরু করে।
জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, বাংলাদেশে অপরাধমূলক কাজ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে ৷ সেই মামলা থেকে বাঁচতে ভারতে গোপনে বসবাসের চেষ্টা করেছিল ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর এসএসবি ধৃতদের বুধবার সকালে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করে আগামিকাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করবে খড়িবাড়ি পুলিশ।