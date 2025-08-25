মালদা, 25 অগস্ট: এবার থ্রেট কালচারের অভিযোগ মালদা মেডিক্য়ালে । রেস্ট রুমে ঢুকিয়ে চিকিৎসক পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল ৷ অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবিতে শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বিক্ষোভ-ঘেরাও হয় মালদা মেডিক্যালে ৷ অবশেষে অভিযুক্ত পড়ুয়াকে শো-কজ করে কর্তৃপক্ষ ৷ তার পরই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় ৷
মালদা মেডিক্যাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার মালদা মেডিক্য়ালের সার্জিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন ময়ুরাক্ষী নামের এক চিকিৎসক পড়ুয়া । অভিযোগ, সেই সময় মিজানুর রহমান নামে আরেক ইন্টার্ন ময়ুরাক্ষীর হাত থেকে মোবাইল কাড়তে যায় ৷ সেই সময় ময়ুরাক্ষীর মাথায় সামান্য আঘাত লাগে । এরপর ময়ুরাক্ষীর ঘনিষ্ঠ আরেক ইন্টার্ন নবদ্বীপ শীল মিজানুরকে রেস্ট রুমে ঢুকিয়ে মারধর করে ৷
এই নিয়ে গত বৃহস্পতিবারই দু’পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে দেন মেডিক্যাল সুপার ৷ শুক্রবার দু’পক্ষকে ডেকে পাঠায় মেডিক্য়াল কর্তৃপক্ষ । দু’পক্ষই কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অভিযোগ জানান । কিন্তু তারপরেও সমস্যার সমাধান হয়নি । দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে ।
শুক্রবার বিকেল থেকে ভোর পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও মেডিক্যাল সুপারকে । শনিবার দুপুর থেকে ফের কর্তৃপক্ষদের ঘেরাও করে চলতে থাকে অবস্থান-বিক্ষোভ । এমনকী, মেডিক্যালের অধ্যক্ষের ঘরে নানা স্লোগান লিখে পেইন্ট পর্যন্ত করে দেওয়া হয় ।
শনিবার মালদা মেডিক্য়ালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতীম মুখোপাধ্যায় বলেন, “একজন ইন্টার্ন আরেকজন ইন্টার্নের ফোন কাড়তে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে । আক্রান্ত ইন্টার্নের সহপাঠী ওই ইন্টার্নকে আবার মারধর করে বলে অভিযোগ । এই নিয়ে দু’পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে । বক্তব্য শোনার জন্য আমরা দু’পক্ষকেই ডেকেছিলাম । অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আমরা একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করেছি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘গতকাল রাতে চিকিৎসক পড়ুয়ারা সারারাত আমাকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন । প্রথমে পড়ুয়ারা সিসিক্যামেরার ফুটেজ না-দেখতে দেওয়া পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখার কথা বলেন । আমরা সিসিক্যামেরার ফুটেজ দেখার অনুমতি দিই । ফুটেজ দেখার পর নতুন দাবি উঠতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে । তবে আমাদের পদ্ধতি মেনেই এগোতে হয় । পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । শনিবার দুপুর থেকে ফের আমাদের ঘেরাও করে রাখা হয় ।”
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী পৃথা রায় শনিবার বলেন, “গতকাল দুপুর তিনটে থেকে আমাদের অবস্থায় শুরু হয়েছিল । সকাল পর্যন্ত আমরা প্রিন্সিপালের দফতরের সামনে অবস্থান চালিয়ে গিয়েছি । আমাদের সিসিক্যামেরার ফুটেজ দেখার অনুমতি দেওয়া হয় । দুই অভিযুক্ত নবদ্বীপ শীল ও ময়ুরাক্ষী ঘোষকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে । নবদ্বীপ শীল যে আরেক ইন্টার্নকে ধাক্কা দিচ্ছে, কলার ধরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সেসবও দেখা গিয়েছে । এত প্রমাণ থাকার পরেও এখনও কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না-দেওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলবে । এই দুই অভিযুক্ত শাসকদল ঘনিষ্ঠ । এদের বিরুদ্ধে থ্রেট কালচারের অভিযোগও ছিল ।”
সেদিন আরেক পড়ুয়া চিকিৎসক সৌম্যদ্বীপ কাঞ্জী বলেন, “গত বছর আরজি কর ঘটনার পর থ্রেট কালচারের বিষয়টি সামনে আসে । শাসকদলের মদতে প্রতিটি মেডিক্য়াল কলেজে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ডাক্তারের বেশে কিছু গুন্ডা মেডিক্য়াল কলেজগুলিতে জঙ্গলরাজ কায়েম করছে । মিজানুরকে মারধরের ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ । এর প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমাদের অবস্থান-বিক্ষোভ । উপযুক্ত পদক্ষেপ না-নেওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান চলবে ।”
অভিযুক্ত চিকিৎসক পড়ুয়া নবদ্বীপ শীল বলেন, “আমি মিজানুর রহমানের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টাও করিনি । তবে জোর করে কথা বলার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম । ও উলটে আমার গায়ে হাত দেয় । বাধ্য হয়ে আমাকে নিজেকে বাঁচাতে হয়েছিল । ওর বাবা আমাকে ফোন করে হুমকি দেয় । প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের কথা শোনার জন্য ডেকেছিলেন । আমি নিজের বক্তব্য বলার জন্য গিয়েছিলাম । বিকেল সাড়ে 5টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত আমাকে ও আমার সঙ্গীদের একটা জায়গায় বসিয়ে রেখে নানারকম বাজে কথা বলা হয় । আমি কোনোভাবেই কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নয় ।”
শনিবার রাত সাড়ে 11টা নাগাদ নবদ্বীপ শীল নামে ওই পড়ুয়াকে শোকজ করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ তার পর বিক্ষোভ ওঠে ৷ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় ৷ তবে সোমবার সেখানে বিজেপির প্রতিনিধি দল যাওয়ার কথা ৷ ফলে নতুন করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় কি না, সেটাই এখন দেখার ৷