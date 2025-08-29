কলকাতা, 29 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে প্রায় 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর । তবে শীর্ষ আদালতেরই নির্দেশ ছিল, চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে যাঁরা আগে কোনও চাকরিতে বহাল ছিলেন, তাঁদের সেই পুরনো পদে পুনর্বহাল করতে হবে । এবার সেই প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার । একসঙ্গে প্রায় 4200 জনকে ফেরানো হচ্ছে আগের চাকরিতে । শুক্রবারই প্রায় 4200 জনকে পুনর্বহালের জন্য চিঠি পাঠাচ্ছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর ।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের কাছে এই মর্মে আলাদা ভাবে চিঠি যাচ্ছে । শিক্ষা দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, "পুনর্বহালের জন্য ঠিক কতজনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বলা না-গেলেও, ইতিমধ্যেই এই কাজ আমরা শুরু করেছি ৷"
2016 সালের শিক্ষক নিয়োগের সময় বহু প্রার্থী তাঁদের পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন নিয়োগে যোগ দিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক । এবার সেই তালিকা অনুযায়ী তাঁদের ফের আগের চাকরিতে পাঠানো হবে । স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, তালিকা হাতে পেলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলি আগামী সপ্তাহ থেকেই নিয়োগপত্র বিলি শুরু করবে । একইসঙ্গে এসএসসি আগামী সাত ও 14 সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে । তার আগে শুক্রবারই পুরনো পদে ফেরানোর নির্দেশ জারি করতে চলেছে দফতর ।
2016 সালের চাকরি বাতিলের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই একটা চাকরি ছেড়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছিলেন । তাঁদেরকে পুরনো চাকরিতে ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তরফে । সেই প্রক্রিয়াই এবার চালু হল । এর আগে প্রায় 20 জনকে নবান্নের তরফে পুনর্বহাল করা হয়েছে । এঁরা মূলত স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলেন । সবমিলিয়ে প্রায় 4200 শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পুরনো চাকরিতে ফেরার প্রক্রিয়া এখন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ।
এদিকে, শিক্ষকদের পর এবার শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । কমিশন সূত্রে খবর, গ্রুপ-সি-তে শূন্যপদ 2,989টি এবং গ্রুপ-ডি-তে 5,488টি । আবেদন করা যাবে শুধুমাত্র অনলাইনে । ফর্ম জমা দেওয়া যাবে 16 সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটা থেকে 31 অক্টোবর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত । আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ সময় ওইদিন রাত 11টা 59 মিনিট । কমিশন জানিয়েছে, বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষার কর্মসূচি প্রকাশিত হবে 31 অগস্ট । প্রার্থীরা কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইট www.westbengalssc.com-এ সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন।
অন্যদিকে, স্কুলশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, আগামিকালই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন ৷